Comenzarían despidos en Avianca por cancelación de rutas

El cierre de rutas que no son rentables provocaría el despido masivo de trabajadores en la aerolínea Avianca. Así lo informó el diario The New York Times, que incluso dijo que hasta 2.000 personas perderán sus empleos.

De acuerdo con una comunicación de la aerolínea, el despido de trabajadores es consecuencia que la estructura se está ajustando a la operación de la aerolínea.

“Como bien saben, hemos cancelado alrededor de 21 rutas no rentables. Hubo cierre de bases que originan la salida de personal porque ya no se operan esas bases. Como se recuerda desde el pasado 22 de marzo y dentro del plan de transformación anunciado que se hizo en febrero pasado, Avianca ajustó su red de rutas desde y hacia Norte y Centroamérica. Ante la venta de la totalidad de la flota Embraer 190, las rutas que antes se operaban con estos aviones ahora usarán Airbus A320 ofreciendo mayor comodidad y hasta un 56% de capacidad adicional por vuelo”, señala la compañía.

Asimismo Avianca sostiene que también se cancelarán algunas rutas desde Bogotá, Guatemala y San Salvador consistente con los cambios de flota y focalización en rutas con mayor demanda.

Incluso, el 1 de junio dejó de volar de Ciudad de Guatemala a Tegucigalpa, Nueva York, Chicago y Orlando en Estados Unidos y en la misma fecha suspendió las rutas entre San Salvador y Boston, Cali y Cartagena.

Problemas

A mediados de octubre, se conocieron las dificultades financieras de la compañía. Sin embargo a finales de este mes, la acción de Avianca Holdings subió 6,67% en la Bolsa de Colombia, luego que se conociera el otorgamiento de un crédito de US$250 millones. En efecto, el título se negoció a un precio de $1.600. Por su parte, en las cotizaciones en la Bolsa de Nueva York, el título subió 5,29% y se negoció en US$3,78.

Asimismo se estableció que Avianca Holdings tenía listos los recursos por US$250 millones provenientes de un préstamo de Kinsgland y United. En efecto, la aerolínea tendrá una inyección de capital para hacer frente a sus requerimientos de liquidez para su operación.

Lo más interesante es que al final del periodo la aerolínea no necesariamente tendrá que devolver la plata y podría convertirla en acciones que aumentarían el poder de Kriete en la aerolínea o que convertirían a United en socio de manera oficial.

“El financiamiento podrá convertirse en acciones a discreción de Avianca –a un precio equivalente por cada una de US$4,6217, lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días–, sujeto a ciertas condiciones, si el precio de la acción supera de manera estable los siete dólares, o bien voluntariamente a discreción de United Airlines y Kingsland Holdings”.

Problemas financieros

Esta operación es parte de las acciones de la compañía para superar sus problemas financieros. Este revolcón incluyó la refinanciación de US$500 millones en bonos que vencían el año entrante así como la modificación de planes de compra de aeronaves y cambios en las rutas.

El préstamo será a cuatro años con una tasa de interés del 3%. Se espera que los prestamistas y la compañía obtengan las aprobaciones corporativas necesarias antes del 15 de octubre.

Aunque se llegó a un acuerdo, aún se trabaja en la formalización y documentación final, que incluye lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$550 millones.

“United felicita a Avianca Holdings por dar este importante paso en su plan Avianca 2021. Confiamos en que Avianca logrará exitosamente acuerdos con sus otros aliados estratégicos, y trabajaremos en conjunto para completar la documentación final de nuestro préstamo", dijo John Gebo, vicepresidente senior de alianzas de United.

“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con Avianca Holdings sobre los términos de este préstamo”, dijo Roberto Kriete, presidente de Kingsland Holdings.