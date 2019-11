"Colombia no puede financiar sola la atención a la diáspora venezolana"

Senador Nicolás Araújo propone que el Gobierno les dé el estatus de refugiados a los migrantes para que ayuda internacional aumente

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué incluye su propuesta que busca darle el carácter de refugiados a los migrantes venezolanos?

FERNANDO NICOLÁS ARAÚJO: La prioridad del Gobierno y de todos los congresistas debe ser la atención de los colombianos, que ellos tengan garantías de los servicios básicos de salud y educación.

Sin embargo, tenemos una realidad. Y es que Colombia es solidaria con la diáspora venezolana que alcanza 4,5 millones de migrantes en el mundo. 1,5 de ellos están en Colombia. Los análisis del mercado laboral y económico en mediano y largo plazo sobre la presencia de estos migrantes es positiva. Va a generar beneficios para toda la economía y todos los colombianos, toda vez que quienes llegan son jóvenes y la mayoría son personas preparadas que pueden aportar a la producción en Colombia.

La atención básica en salud y educación que Colombia está prestando a los venezolanos cuesta $5 billones. El Gobierno está haciendo un esfuerzo inmenso de visibilizar este problema en la comunidad internacional. Incluso hace pocos días el Gobierno logró que con su liderazgo se convocara un encuentro de solidaridad con Venezuela, donde hicieron presencia 120 países donantes, unidades multilaterales y la comunidad internacional para darle la mano a esta diáspora, porque este es un problema que no es de Colombia solamente, pero que le ha tocado asumir y que el país solo no puede asumir.

ENS: ¿Esa estrategia de Colombia ha sido efectiva?

FNA: Esperamos que esto genere resultados. Pero los hechos demuestran que un refugiado sirio, en promedio, ha recibido alrededor de 5.000 dólares de ayuda humanitaria per cápita, mientras que un venezolano, a duras penas, ha recibido 100 dólares de esa ayuda. Mientras los refugiados sirios han recibido 33.000 millones de dólares de ayuda humanitaria, los migrantes venezolanos no han recibido ni 400 millones de dólares.

Este es un problema que requiere más financiación, no de Colombia sino de la comunidad internacional. Por lo tanto queremos abrir el debate para que el problema de los venezolanos no afecte a la población colombiana ni a las finanzas públicas de nuestro país, ni a la prestación de servicios de la población. Por esto pensamos en que hay que mirar alternativas para que la comunidad internacional comprenda la dimensión de esta dificultad.

El presidente Duque lo tiene como prioridad precisamente para que esto no afecte a la población colombiana y en ese orden de ideas hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de que a estos migrantes venezolanos se declaren como refugiados. Con la declaratoria de refugiados esperamos que tengan más atención de la comunidad internacional y reciban cooperación los países receptores de migración como Perú, Panamá, Chile, Argentina y Colombia. Así mismo, esperamos que esta cooperación solvente la posibilidad de ofrecerles servicios básicos sin afectar los intereses de los colombianos.

ENS: ¿Qué implica la declaración de refugiados?

FNA: Es una declaración de refugiados, un tratamiento especial en el marco del Derecho Internacional Humanitario para que se les atienda y se les dé un tratamiento más expedito de atención y necesidades básicas.

Eso no quiere decir que Colombia no esté atendiendo esas necesidades. Insisto: Colombia está dando atención a estas personas. Sin embargo, no podemos solos atender financieramente este problema y requiere de la colaboración de la comunidad internacional.

El Gobierno ha hecho esfuerzos inmensos por lograr esa cooperación, pero a la fecha este ha sido un problema general en el mundo donde no hay recursos para solventar el problema, por lo que proponemos alternativas, una de ellas es declararlos refugiados.

ENS: ¿Este tema se desarrollará como proyecto de ley o de acto legislativo?

FNA: Por lo pronto queremos abrir el debate que la comunidad internacional se pronuncie, que el Gobierno lo analice y que los medios hagan el análisis, para que todas esas herramientas nos permitan saber si la solución que planteamos es viable o no.

Con esa declaración tendrían más atención de la comunidad internacional y esperamos que los países reciban más atención.