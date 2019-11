Cita clave para definir ponencia de la reforma tributaria

Los coordinadores y ponentes del proyecto tendrán un encuentro para definir el informe que se presentará para el primer debate. La discusión en comisiones se iniciaría dentro de las próximas dos semanas

____________

Los coordinadores y ponentes del proyecto de reforma tributaria, que busca ratificar disposiciones contenidas en la ley de financiamiento del año pasado, que la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de forma, tendrán hoy una reunión para definir aspectos de la ponencia que será puesta a consideración de los miembros de las comisiones terceras de Senado y Cámara en el primer debate de la iniciativa, que se llevaría cabo entre la próxima semana y la siguiente, de acuerdo con parlamentarios consultados por EL NUEVO SIGLO.

El representante por Atlántico, Armando Zabaraín, del Partido Conservador, señaló que tras la reunión se tendrán más claros los siguientes pasos en el trámite de la iniciativa.

“Estamos citados para el día de mañana (hoy), a las 8 de la mañana, para iniciar la discusión de la ponencia. Estamos los coordinadores ponentes citados con ese fin. Después de la reunión de coordinadores y ponentes tendremos más claridad de cuáles van a ser los siguientes pasos, puesto que hay unos términos bastante estrechos para la discusión”, manifestó.

“Este es un proyecto que ya conocemos. Se eliminaron 13 artículos porque tenían vigencia que ya estaba vencida. Vamos a mirar el contexto y tendremos decisión del Gobierno y de los ponentes de cómo manejar la discusión que se avecina”, añadió Zabaraín, quien remarcó que los tiempos alcanzan para su aprobación.

“Luego cuando tengamos la ponencia revisada y definida es cuando pasamos al primer debate que seguramente será o la semana próxima o la siguiente. Los tiempos dan si no nos ponemos muy creativos”, sostuvo.

“Muchos interrogantes”

El representante por Cauca John Jairo Cárdenas, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), expresó que tiene varios interrogantes sobre la iniciativa.

Solo hoy, sostuvo, “los ponentes daremos inicio a la discusión de este importante proyecto. Nos asisten muchos interrogantes. Entre ellos, qué va a pasar con la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el impuesto al sector financiero. Estamos hablando de más o menos $600.000 millones, $700.000 millones que se había ponderado que entrarían a los ingresos corrientes de la nación. Al caerse suponemos que tiene efecto inmediato y retroactivo. Por lo tanto, no sé cuál es el efecto fiscal de esta decisión y, en consecuencia, qué significado tendrá eso en el trámite de la nueva ley de reforma tributaria”.

Cuestionado sobre las otras demandas que actualmente están en trámite de otros aspectos de la ley declarada inexequible, Cárdenas afirmó que “todos sabemos que en particular esta decisión que tomó la Corte Constitucional era previsible. No obstante, nosotros tenemos que legislar, no podemos legislar siempre pensando en lo que está pensando la Corte porque eso no lo puede anticipar nadie. Ese es un asunto de hermenéutica jurídica en el que nosotros no podemos meternos. Lo importante es que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo”.

En relación sobre cuándo se daría el primer debate, afirmó que “vamos a esperar. Presumimos que va a haber muchas proposiciones sustitutivas, modificatorias, muchas adiciones y dependiendo del volumen de las mismas podremos determinar en qué tiempo. En todo caso, no será mucho. Los tiempos son limitados, estamos ante una restricción muy severa y por lo tanto vamos a actuar en ese marco”.

La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, señaló que “hay tiempo y buen ambiente” para la iniciativa. “Ojalá que los ajustes que se le vayan a hacer sean para mejorar porque ya demostró sus bondades: aumento en el recaudo de $12 billones, un impacto significativo para la confianza que ha generado para el crecimiento, formalización con el Simple, ya van 8.500 empresas formalizadas. Fue una buena ley de financiamiento. Ahora tenemos que recoger lo bueno para que quede una buena reforma”, dijo.

“Es la ley de crecimiento, ya no es la ley de financiamiento porque el Presupuesto General de 2020 está financiado. Es una ley que con temas tributarios ayuda al crecimiento económico. Aspiramos que en estos dos meses pueda avanzar significativamente y tenerla muy similar a lo que había salido del Congreso de la República”, agregó.

En relación sobre la demanda que declaró inexequible la sobretasa al sector financiero, por vicios de forma, y que fue incluida en este proyecto, señaló que es importante que se apruebe. “Hay que recogerla nuevamente, creo que por equidad vale la pena. Es por tres años, decreciente. Es uno de los temas donde yo siempre le transmití al sector financiero que hay que contribuir al financiamiento de muchos programas”, sostuvo.

“Una ley impecable”

El senador Fernando Nicolás Araújo, del Centro Democrático, manifestó que los elementos de la ley de financiamiento, que son la base de esta nueva reforma, fueron ampliamente discutidos. “Yo veo los tiempos ajustados, pero posible. Esta fue una norma que se discutió a fondo. Creo que esta fue la norma más discutida que ha tenido Colombia en los últimos tiempos. No sé por qué la Corte tomó la decisión de tumbarla, declararla inexequible aduciendo falta de publicidad porque ha sido la norma más publicitada. Yo que fui coordinador ponente, puedo dar fe, no había una reunión de ponentes en la que no le diéramos declaración a los medios de comunicación y le comunicáramos al país en qué se avanzaba, qué alternativa veíamos, qué dificultades encontrábamos, cuándo retrocedíamos”, expresó.

Sobre las otras demandas que actualmente se tramitan sobre la ley de financiamiento, afirmó que “esas son demandas sobre la ley de financiamiento que ya fue declarada inexequible. Por lo tanto, lo importante es sacar una ley que sea impecable”.

El proyecto de reforma tributaria enfrenta una carrera contra el reloj, ya que debe quedar listo en diciembre antes que los legisladores se marchen de vacaciones. La iniciativa presentada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tiene 110 artículos, y explicó que algunos de los artículos fueron suprimidos porque perdieron su vigencia, pero enfatizó en la similitud del texto que no pasó el examen de la Corte.

La propuesta propone ratificar las disposiciones contenidas en la Ley 1943 de 2018, con los ajustes mínimos necesarios para eliminar o modificar aquellas disposiciones que cumplieron con su objetivo en 2019, porque tenían una vigencia limitada a ese año y no se consideró pertinente volver a establecerlas para 2020 y siguientes periodos.