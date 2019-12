Calificadoras estamos atentas a Ley de financiamiento: Fitch

La firma que revisa las notas de la economía colombiana, tiene un ojo puesto en el alto déficit fiscal. Para ello están esperando que salga aprobada la reforma tributaria y revisar la perspectiva negativa de la deuda

Dada la compleja situación fiscal del país, la firma calificadora Fitch, que hace poco confirmó la perspectiva negativa de la deuda, se mantiene atenta a lo que pase con la Ley de Financiamiento o Crecimiento Económico que cursa en el Congreso. El presidente de Fitch en Colombia, Richard Francis, señaló la importancia que Colombia enderece las cuentas fiscales

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué tiene que hacer Colombia para mejorar las perspectivas de calificación de su deuda?

RICHARD FRANCIS: En la última revisión de la semana pasada, tenemos una perspectiva negativa. En los términos de la calificadora Fitch esta percepción sigue aumentando año tras año. Cuando nosotros tuvimos la calificación desde BBB fue del 30%, ahora este año va a seguir subiendo hasta casi 45%.

ENS ¿El paquete fiscal ofrecido por el Gobierno y los otros problemas de recursos van a afectar las calificaciones?

RF: Lo que de verdad estamos esperando son varias cosas. Una, las calificadoras estamos atentas a que salga la Ley de Financiamiento o de Crecimiento Económico como la ha definido el Gobierno. Lo que se le sume o se le quite a esa ley es lo que analizamos en conjunto como un todo y no un tema en particular.

ENS: ¿Pero eso cambiaría el panorama fiscal y la visión de las calificadoras?

RF: Tenemos un tema importante, que es la transparencia en la política fiscal. Hemos visto cambios en 2016, 2017 y el año pasado y también estamos un poco preocupados porque la Ley de Financiamiento que va a significar los ingresos del año que viene, es cuándo los incentivos empiezan a hacerse efectivos. Pienso que para cambiar la perspectiva a estable tenemos que hacer dos cosas: estabilizar las finanzas y no aumentar y empezar a bajar. El segundo tema sería con el lado fiscal. Yo creo que se pueden llegar a las metas del 2,4% y esperamos que el Gobierno va a llevar a lograr la meta de este año y llegar mejor a la meta que viene para el próximo, pero esa es una preocupación.

El crecimiento

ENS: Vemos que el país en materia de crecimiento económico tuvo un 3,3% en el tercer trimestre y puede cerrar en 3,4%, ¿esas cifras podrían mejorar la perspectiva de la calificación?

RF: En el tema de crecimiento estuvimos preocupados el año pasado, el crecimiento hasta ahora ha sido bueno, tenemos 3,2% este año y subiendo a 3,3% el año que viene. Creemos que en Colombia hay un crecimiento bastante sólido con respecto a los otros países de América Latina. El tema con el crecimiento, que es un poco preocupante, es el talante de la cuenta corriente y esta estaría llegando a 4,3%, una parte de eso es la subida de las importaciones. El tema de crecimiento es bueno, pero el lado preocupante es todo el tema de cuenta corriente.

ENS: El nivel de deuda pública se ha incrementado este año y vemos que Colombia ha hecho un cambio de su perfil de los bonos de deuda, ¿cómo ve eso?

RF: En el lado del manejo de deuda pensamos que Colombia es uno de los mejores y que el Gobierno ha hecho su tarea en extender la duración de la deuda, de tener más deuda en moneda local. El manejo de deuda nosotros pensamos que el Gobierno hace una buena gestión con ese cambio de perfil.

La deuda

ENS: ¿Para 2020 Colombia seguirá con esa recomposición de la deuda?

RF: Nosotros hemos visto una deuda que sigue subiendo año tras año, pensamos que la de este semestre va a subir un poco más del 43% a 45% del Producto Interno Bruto. Hay dos motivos: el Gobierno reconoce tensiones en el área de salud y sentencias negativas. El peso está decreciendo contra el dólar y eso significa un incremento en la deuda externa. Nosotros pensamos que por sí solo el Gobierno no va a tener que reconocer esas cosas, pero nosotros creemos que sí. Además creemos que el año entrante el peso va a seguir depreciándose pero no tanto como este año. Pensamos que solamente la deuda externa va a tener un incremento, pero no tenemos dudas que el Gobierno va a tener un control con esa situación.

ENS: Si decimos que la calificadora le pide mayor esfuerzo al Gobierno en materia fiscal, ¿eso significaría mayores impuestos para mayores ingresos?

RF: Nosotros en términos de impuestos pensamos que el Gobierno hace un trabajo importante, no solo por la calificación. Si cambiamos o no y de si bajamos la calificación sería por inversión y pienso que Colombia está bien y se ha puesto en grado la inversión, tal vez un poco menor. Con eso nosotros vemos complicado el tema de ingresos cuando los gastos son inflexibles en Colombia. Vemos que para llegar a la meta de la regla fiscal en 1% del PIB, va a llegar un momento en el que el Gobierno tendría que acompañar otra reforma tributaria en el tema de gastos, porque en Colombia es bastante inflexible este tema.

Las calificaciones

ENS: ¿Qué reflejan para el país las calificaciones de Fitch?

RF: Las calificaciones de Colombia reflejan la larga trayectoria del Gobierno en políticas macroeconómicas prudentes y consistentes que han apuntalado la estabilidad macroeconómica y financiera. Las calificaciones de Colombia están limitadas por una alta dependencia de los productos básicos, cuentas externas más débiles, flexibilidad fiscal limitada, aumento de la carga de la deuda pública y debilidades estructurales en términos de bajo PIB per cápita e indicadores de gobernanza más débiles en relación con sus pares.

ENS: ¿Qué alcance tiene la calificación de BBB negativa?

RF: Refleja los riesgos continuos para la consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda pública, el debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal y el aumento de las vulnerabilidades externas derivadas de los mayores desequilibrios externos y el aumento del endeudamiento.

ENS: ¿Cómo ven el objetivo de llegar a un déficit central del 2,2% para 2020?

RF: El objetivo presupuestario del 2,2% del PIB del Gobierno central para 2020 será difícil de alcanzar dadas las pérdidas esperadas en los ingresos por créditos fiscales incluidos en la Ley de Financiamiento. Además, las pérdidas de ingresos esperadas crecerán durante 2021-23, aunque a un ritmo menor cuando entren en vigencia los recortes de la tasa del impuesto sobre la renta. La consolidación fiscal probablemente dependerá en gran medida de los ingresos no recurrentes, como las extraordinarias ganancias del Banco Central en 2020 y la desinversión de activos públicos en 2021.

ENS: ¿Qué opina del incremento de la deuda pública?

RF: La deuda/PIB del Gobierno general ha aumentado constantemente en los últimos seis años, y esperamos aumentar al 44,7% en 2019, frente al 29,9% en 2013. A pesar de la notable mejora en el saldo fiscal, se espera que la deuda/PIB GG crecerá en gran medida como resultado del reconocimiento de pasivos internos relacionados con pensiones, salud y sentencias judiciales negativas, así como la depreciación del peso.