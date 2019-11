Así cerrarían el año 10 sectores de la economía

Las principales actividades económicas tendrán un resultado con altibajos en diciembre pero mejorarán de cara a los que puede ser 2020

Con un crecimiento proyectado de 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), la economía colombiana registrará este año un balance positivo para unos sectores y agridulce para otros.

Sector agropecuario

El sector agropecuario crecería 2%, principalmente por los resultados observados durante el primer semestre del año. Este resultado se encuentra en línea con las dificultades que enfrenta el sector agrícola en términos de productividad y rentabilidad. Sin embargo, se sigue esperando un comportamiento favorable de las actividades pecuarias en línea con el mayor dinamismo de la demanda por pescado local y externa. Por otro lado, para 2020 se espera que continúe con su senda de recuperación y registre un crecimiento interanual de 2,3% impulsado principalmente por un mayor crecimiento de las actividades asociadas a la ganadería, silvicultura y actividades pecuarias; mientras que el sector cafetero continuaría enfrentando riesgos de reducción en su productividad como consecuencia del envejecimiento del parque cafetero.

Comercio y transporte

Para el sector comercio y transporte se estima que en 2019 el valor agregado crezca en 4,3% obedeciendo al buen desempeño que se ha observado en lo corrido del año. Esto es consistente con un mayor dinamismo del consumo de los hogares, que fortalecería el crecimiento de algunos canales comerciales como la venta de alimentos y bebidas, equipos de informática, muebles y artículos para el hogar, electrodomésticos, entre otros. Lo anterior también se evidencia en las cifras más recientes de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE), donde la confianza y expectativas de los comerciantes continúan reflejando las perspectivas de buen comportamiento del comercio para este año. Entre tanto, para 2020 el crecimiento del valor agregado sectorial se ubicaría en 4,5% fundamentado principalmente en un mejor comportamiento del consumo de los hogares.

La industria

El sector de la industria manufacturera creció 1,7% en lo corrido del año, muy por debajo de las perspectivas de crecimiento publicadas en la edición anterior. No obstante, se espera que durante el segundo semestre de 2019 el crecimiento sectorial se acelere alrededor de 2,4% con lo cual el crecimiento anual se ubicaría en 2,1%. Esta dinámica se explica por: i) la normalización en las actividades asociadas a la refinación de petróleo, pues los mantenimientos realizados durante el primer semestre del año en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena restaron dinamismo al crecimiento sectorial, y ii) los buenos resultados reflejados por la confianza de los industriales y el consumo de los hogares en lo corrido del año, que contribuirían positivamente al resto de actividades industriales. Entre tanto, para 2020 el crecimiento sería de 2,4%.

Minas y canteras

Las actividades de explotación de minas y canteras crecerían 3% gracias a la producción de petróleo en lo corrido del año y a la inversión en exploración de campos petroleros. Así mismo, en lo corrido del año la producción de minerales metalíferos ha presentado un mayor comportamiento frente a 2018 y se espera que se mantenga esta dinámica en lo que queda del año, en línea con las perspectivas de un mayor dinamismo del sector industrial durante el segundo semestre de 2019. Entre tanto, las proyecciones sobre la producción de carbón se revisaron a la baja y se ubican en 80 millones de toneladas, como consecuencia del desplome de los precios en el mercado internacional. Por su parte, se espera un crecimiento del sector de 2,8% para 2020.

La construcción

Con relación al sector de la construcción, el crecimiento se revisó a la baja y se espera que en 2019 se ubique en 0,4%. Este ajuste se explica por el bajo crecimiento del sector de edificaciones residenciales y no residenciales en lo corrido del año (-7,2%). Lo anterior es consistente con la caída en la comercialización de proyectos y la baja rotación de inventarios. Respecto a esto último, el mercado aún no ha logrado absorber los inventarios acumulados, problema que se evidencia especialmente en el segmento No VIS debido al bajo ritmo de desacumulación de viviendas avaluadas por encima de los 437 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. Por todo esto, el crecimiento del PIB edificador se revisó a la baja ubicándose en una tasa de -4% real anual para 2019. El crecimiento del sector para 2020 sería de 0,6%.

Obras civiles

Respecto al subsector de obras civiles, se revisó la proyección de crecimiento de 4,8% a 9,8% para 2019, debido al alto crecimiento en el primer semestre del año, periodo en el que el valor agregado se expandió 11,8% frente al primer semestre de 2018. Este escenario implica que durante el segundo semestre de 2019 el subsector de obras civiles se desaceleraría a una tasa de 7,7% consistente con la depreciación reciente del peso colombiano, y por ende, un encarecimiento en la importación de bienes de maquinaria y equipo.

Electricidad y gas

La proyección de crecimiento del sector electricidad, gas y agua se mantuvo inalterada frente a la edición anterior. Esto obedece al desempeño observado de la demanda de energía eléctrica en lo corrido del año y se encuentra en línea con nuestras expectativas de fortalecimiento de la matriz energética en el país como consecuencia del leve impacto del fenómeno El Niño. De este mismo modo, se espera para 2020 un crecimiento de 3,5% como consecuencia de un buen comportamiento de la demanda de energía eléctrica y del mejor desempeño que esperamos del sector de industria manufacturera.

Sector financiero y seguros

El sector de actividades financieras y de seguros crecería 4,8% en línea con el crecimiento que este sector ha registrado en lo corrido del año (5%) y las expectativas de un leve ajuste en lo que resta del 2019. Adicionalmente, la proyección tiene en cuenta la recuperación que ha venido registrando la cartera de consumo, y en menor medida, la cartera comercial. Por otro lado, en el mes de julio la disposición a comprar vivienda registró su balance más alto desde septiembre del año pasado (5,1%), resultado que respalda las perspectivas de un mejor comportamiento de la cartera hipotecaria frente a los niveles observados en 2018. Para 2020, se espera un crecimiento de 4,9% explicado por un leve fortalecimiento de las variables anteriormente mencionadas.

Administración pública

Administración pública, defensa y educación registraría un crecimiento de 3,7% en 2019, explicado principalmente por el desempeño del subsector de administración pública en lo corrido del año, por debajo de las expectativas en la edición anterior. Para 2020 se espera que el sector registre una variación interanual de 3,4%.

Otras actividades

Entre tanto, el sector de información y comunicaciones crecería 4,8% en 2019 y 5% en 2020, en línea con nuestras perspectivas frente a una mayor cobertura de internet de banda ancha y conectividad en el país. El sector de actividades artísticas, entretenimiento y servicios domésticos, registraría un crecimiento de 3,1% en 2019 y 3,6% en 2020. Finalmente, el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas registraría un crecimiento de 4,0% en 2019 y un crecimiento cercano al 4,5% en 2020.