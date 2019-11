“Ambiente con la Administración entrante de Bogotá es inmejorable”: Nicolás García

El Gobernador electo le dijo a EL NUEVO SIGLO que su prioridad, compartida con la próxima Alcaldesa de Bogotá, será la de consolidar una Región Metropolitana de la Sabana

Nicolás García, el gobernador electo del departamento de Cundinamarca, se preparó durante varios años para asumir el cargo por el que lo eligieron 634.269 personas que votaron por él. El siguiente en la lista fue Wilson Antonio Flores Vanegas, quien obtuvo 100.197 votos.

García, quien durante la actual administración se desempeñó como secretario de Gobierno y previamente como alcalde de Mosquera, ya dejó ver en una primera reunión que sostuvo con la alcaldesa electa, Claudia López, que la consolidación de una Región Metropolitana de la Sabana, la llevada a buen puerto del Registram de Occidente y materializar los estudios y diseños que se vienen adelantando para dejar licitado el Tren del Norte, serán las prioridades en su agenda de gobierno.

EL NUEVO SIGLO: Ya en calidad de Gobernador electo, ¿cuáles son las tres prioridades que tiene en su agenda para desarrollar una vez se posesione el 1 de enero de 2020?

NICOLAS GARCÍA: Hay tres cosas clave para nuestro equipo de trabajo desde la Gobernación: atender los proyectos de integración con Bogotá, materializar el Regiotram de Occidente, y materializar la participación de Bogotá con más material rodante aportado por ellos, como ya lo hablamos con la alcaldesa electa, Claudia López.

También es imperativa la construcción de la Fase II y III de Transmilenio, que lo dejan adjudicado, y buscar adelantar una Fase IV que vaya desde la Ciudad de Cali hasta Ciudad Verde en Soacha. Tenemos que trabajar por una vía alterna de la Calera, la 63 a Funza, una paralela en la calle 13 y por supuesto materializar el Tren del Norte Zipaquirá-Bogotá, que sea tanto de carga como de pasajeros.

Tenemos también que crear rápidamente la Agencia Comercial de Cundinamarca que nos permita generar mejores y mayores ingresos para los campesinos, acercando a los grandes compradores de Bogotá, con los pequeños productores en cada territorio. Y una de las grandes metas que también tendremos que llevar a cabo, es la de poner en funcionamiento el hospital de alto nivel de complejidad de Zipaquirá, que debe ser una realidad al 100% en el primer semestre del próximo año y mejorar la infraestructura hospitalaria del resto del departamento.

Agencia comercial

ENS: Una de las cosas que usted propuso durante su campaña fue la de crear una Agencia Comercial de Cundinamarca. ¿Qué tan viable es materializar este organismo?

NG: La tendremos funcionando, sin duda alguna, en el primer semestre del próximo año. Tramitaremos ante la asamblea departamental, de manera prioritaria, las facultades para crearla. Asignaremos los recursos y pondremos los profesionales para que entre en funcionamiento antes de julio del 2020.

ENS: La segunda reunión que sostuvo la Alcaldesa después de reunirse con Peñalosa fue con usted, lo que demuestra un gran interés por parte de la administración entrante por fortalecer los vínculos con Cundinamarca. ¿Qué contempla esa agenda conjunta y cómo vio el ambiente para desarrollar dicho plan de trabajo?

NG: El ambiente es inmejorable. Estoy muy feliz por la actitud y la disposición de la Alcaldesa. Ella está muy comprometida con Cundinamarca y con su desarrollo. Ella es una cundinamarquesa por adopción. Hizo su colegio y se graduó de bachiller en Funza. Conoce las problemáticas de la Sabana y del resto del Departamento, y quiere ayudarnos no solo en los temas de movilidad, sino de salud, agua, vivienda, medio ambiente… Ella quiere involucrarse en lo que debe ser nuestra Agencia Comercial de Cundinamarca, y quiere ayudarnos a trabajar por todos los campesinos del Departamento.

La movilidad

ENS: Usted había hablado no solo de la consolidación del Regiotram de Occidente, sino de comenzar los estudios del Tren Soacha-Bogotá. ¿En qué consiste este proyecto, y ya en calidad de gobernador, cómo planea llevar a buen puerto esta mega obra?

NG: Hay que priorizar el Regiotram del Norte. En octubre del próximo año ya debe tener los estudios a nivel de detalle para poder tener la consecución de recursos que, como lo propone Bogotá, sea de carga y pasajeros. Tenemos que buscar la alternativa a Soacha. Este municipio no tiene su corredor férreo libre. Lo tiene ocupado por Transmilenio así que debemos buscar unos estudios que nos permitan ver una alternativa económicamente viable para el Departamento, la Nación y Bogotá, para acercar a los soachunos a través de una línea de tren o metro.

La integración

ENS: Tres políticas o programas a los que usted les dará continuidad durante su administración…

NG: No tengo ningún interés en generar distancias o en marcar radicalmente diferencias con el gobierno saliente. Creo que hay que construir sobre lo construido, creo que hay que darle continuidad a lo que está funcionando, creo que hay que corregir lo que deba ser ajustado y creo que hay que hacer lo que haga falta hacer. Algo que quiero hacer es persistir, insistir y no desfallecer, hasta lograr una verdadera integración entre Bogotá y Cundinamarca.

Por diferentes circunstancias, este cuatrienio no fue el más afortunado en eso. Desde mi opinión personal, hubo falta de voluntad por parte de Bogotá y yo lo que quiero es tener toda la paciencia y toda la actitud para poder llegar a feliz término a las metas que nos hemos propuesto, y a mostrar obras y resultados a los bogotanos y a los cundinamarqueses.

ENS: A dos meses de asumir el cargo y antes de entrar a gerenciar formalmente un departamento con las complejidades y retos que presenta Cundinamarca, ¿por qué quisiera ser recordado?

NG: Quiero ser recordado como el gobernador que logró modernizar el campo cundinamarques y que logró que la plata de los productos realmente le llegaran a los campesinos que trabajan la tierra con tanto esfuerzo.

Quiero ser recordado como un gobernador que trabajó para los campesinos de Cundinamarca. Quiero tener la recordación de haber sido un gobernador orgullosamente campesino y que trabajó por este sector, pero sin descuidar los demás. Y quisiera no caer en la mala práctica de quedarme en el despacho y no salir a los municipios. Me esforzaré siempre, lo reitero, por estar en el territorio y no en las oficinas.