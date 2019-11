Alcaldía de Bogotá lanza “Nunca toque la pólvora”

Con la llegada de la temporada navideña, ayer el alcalde Enrique Peñalosa presentó la campaña ‘Nunca toque la pólvora. Nunca’, con la que nuevamente hace un llamado a toda la ciudadanía para que evite las emergencias de quemados, que transforman a las fiestas decembrinas en tragedias.

Para atender las posibles emergencias que se presenten por el uso indebido de pólvora y riesgos de salud pública, la Secretaría de Salud activará de manera preventiva la Alerta Verde en toda la red hospitalaria pública y privada, para garantizar la disponibilidad de insumos, personal médico, suministros, equipos y vehículos de emergencia.

Esta alerta entrará a funcionar el 6 de diciembre de 2019 a las 6:00 p.m., y funcionará hasta el 7 de enero de 2020 a las 6:00 a.m. Cabe recordar que en la pasada temporada de navidad fueron incautadas más de 2.700 kilos de pólvora.

“Ojala que tengamos una navidad sin niños quemados. Tuvimos 50 niños quemados en el 2015 y el año pasado solo tuvimos 24. Ojala este año no tengamos ninguno. Es asombrosa la irresponsabilidad de los adultos que siguen comprando pólvora ilegalmente. Es realmente vergonzoso que el Congreso de Colombia no hay prohibido a nivel nacional el uso de la pólvora, pero por ahora encenderemos las luces el primero de diciembre y habrán actividades bellísimas”, puntualizó ayer el Alcalde.

Operativos de inspección y vigilancia

De otro lado, se intensificarán las acciones de inspección, vigilancia y control con más de 740 operativos en establecimientos de expendio y comercialización de productos de mayor consumo durante la temporada, como son los alimentos, los licores y los juguetes.

Se realizarán 280 operativos en supermercados, plazas de mercado, expendios minoristas, depósitos de alimentos y cigarrerías para inspeccionar especialmente pavos, pollos rellenos, jamones, perniles de cerdo, carnes y derivados, tamales y lechonas.

Otros 90 operativos se concentrarán en bares, tabernas, discotecas, depósitos y demás expendios de bebidas alcohólicas para evitar la venta y consumo de licores alterados, falsificados o fraudulentos que generen riesgos para la salud de los consumidores.

Así mismo, con 374 operativos se inspeccionarán 1.900 establecimientos en los que se comercializan juguetes, para evitar que se expendan productos que puedan generar riesgos en la salud de los menores de 14 años de edad.

Por su parte, la Policía Metropolitana le recordó a todos los ciudadanos que el uso de la pólvora está prohibido en Bogotá, excepto por empresas expertas y autorizadas en esta materia.

La institución hizo un especial llamado a los ciudadanos para que tengan conocimiento de fabricación ilegal o transporte inadecuado de pólvora, a que informen a la Policía Nacional a la línea 123, en los números de los cuadrantes o a través de la aplicación ‘ADenunciar’.

Finalmente, la Secretaría Social realizará jornadas de sensibilización e información sobre los daños que produce el uso de la pólvora para las comunidades de los jardines infantiles, casas de juventud, centros de personas mayores, comedores comunitarios y de personas con discapacidad.

¿Cómo garantizar una movilidad más tranquila en esta temporada?

Como los trancones de diciembre suelen ser otro factor difícil para los bogotanos, la Secretaría de Movilidad preparó una serie de consejos para que el desplazamiento hacia novenas, fiestas y compras sea lo más fluido posible.

Además, es importante atender las indicaciones de la Policía de Tránsito, del Grupo Operativo en Vía de la Secretaría de Movilidad y de Logística de los centros comerciales, encargados de gestionar el tráfico en la ciudad.

A este respecto la alcaldía recomienda no exceder los límites de velocidad; no estacionar en lugares prohibidos, pues el carro queda expuesto y vulnerable a un robo o a daños por parte de terceros en la vía; no conducir en estado de embriaguez y respetar las señales de tránsito.

Para los usuarios de taxi, los centros comerciales tienen habilitadas zonas amarillas para tomar este servicio de manera segura y sin causar congestión vial. Y para el uso de Taxi Inteligente, mediante la aplicación SIMUR los usuarios podrán verificar los datos del conductor y el valor de la tarifa, que no debe cambiar sin importar si se toma el taxi en vía, por teléfono o a través de una de las aplicaciones habilitadas.