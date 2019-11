Alcaldía cierra Plaza de Bolívar por alumbrado navideño

A partir del próximo lunes estarán prohibidas las concentraciones en la Plaza de Bolívar porque en los próximos días se hará la instalación para los espectáculos con motivo de la Navidad.

El anuncio se da en un momento en que este lugar ha sido el epicentro en la ciudad de las marchas de inconformidad social contra el gobierno de Iván Duque.

El alcalde mayor Enrique Peñalosa indicó ayer que “hemos tenido estos espectáculos navideños de clase mundial en los últimos años. Este año viene un espectáculo francés, entonces como la Plaza va estar ocupada con las obras de instalación y no se podrán tener allí manifestaciones masivas ni conciertos”.

El mandatario distrital indicó que si hay nuevas marchas tendrán que arribar a otro lugar y no a la Plaza de Bolívar.

La Alcaldía anunció que este año en Bogotá “la temática escogida para esta iluminación es el Bicentenario. Por eso, los amantes de la historia podrán combinar sus visitas a lugares patrimoniales, relacionados con la soberanía del país, con el alumbrado: Obelisco a Los Mártires, Museo Nacional y Torre del Reloj serán algunos de los monumentos que estarán a disposición para ser visitados por turistas y residentes, y así conmemorar la Independencia de Colombia”.

Sin embargo el representante por la capital del país Mauricio Toro, de la Alianza Verde, le expresó a EL NUEVO SIGLO que “me parece un error en este momento, en la coyuntura que se está viviendo, uno lo que tiene es permitirle a la sociedad que proteste con su derecho constitucional a movilizarse de manera pacífica”.

El Parlamentario indicó también que cerrar en este momento la Plaza de Bolívar a los ciudadanos que se quieren manifestar “es ponerle un corcho a una olla pitadora que en cualquier momento puede explotar porque la presión está todavía muy tensa, y entonces restringirle ese derecho a las personas de buscar un espacio, tan simbólico como es la Plaza de Bolívar, para protestar, lo único que hace es meterle más presión a la situación tan compleja que estamos viviendo”.

Toro dijo que “creo que es en estos momentos cuando los mandatarios locales y nacionales tienen que buscar los mecanismos de salida de escape, como permitir la movilización en paz y sobre todo los espacios que se requieren facilitar. Me parece un error garrafal del Alcalde de Bogotá”.

De igual forma consideró que no son incompatibles las eventuales marchas que se produzcan con la instalación del alumbrado navideño y los espectáculos que el Alcalde Mayor anunció en la Plaza de Bolívar. “Pueden reubicar el diseño, no es que se esté cambiando el diseño de toda una ciudad, simplemente trasladar los espectáculos mientras que se hacen las movilizaciones o plantear los organizadores de pronto un cronograma. Pero simplemente una decisión unilateral lo que hace es meterle más presión a algo que no necesita presión sino distención”.