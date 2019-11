Afrocolombianos son 4.671.160, el 9,34% de la población del país

En un debate de control político realizado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda para la población afrodescendiente que mostraron una reducción de un 30% ese segmento poblacional en comparación con el censo realizado en 2005, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reconoció que hubo dificultades operativas en su realización y en la pregunta mediante la cual se obtuvieron las cifras.

De acuerdo con las cifras entregadas por el DANE, hace dos semanas, 2.982.224 personas se reconocieron como afrodescendientes, una disminución del 30% respecto al censo del 2005, cuando se contaron 4.311.757.

“Estamos aceptando que la pregunta pudo haber tenido unas dificultades operativas, específicamente por la dificultad de recursos y de sensibilización. No estamos diciendo que la disculpa sea que a los negros de los contextos urbanos les dé pena autoidentificarse como negros. No estamos diciendo eso, pero existen algunos argumentos que en algunas situaciones pudo suceder”, expresó. Y agregó: “En Colombia la identificación étnica se da a través del proceso de autorreconocimiento o autoindentificación a partir de unas condiciones sociales, fenotípicas, de lengua, de cultura”, agregó.

Señaló que, con el objetivo de superar estas dificultades, “tenemos una solución y es que el DANE certifique oficialmente que la población que se autorreconoce como negra, afrodesciente, raizal y palenquera corresponde a 4.671.160 personas tomando encuesta de calidad de vida, que se va a realizar anualmente, con el mismo nivel de precisión que nos va a garantizar la estabilidad”.

“Existen dos operaciones estadísticas que nos permiten identificar que la pregunta de autorreconocimiento étnico paras las comunidades en el censo tuvo un problema. Por consiguiente, no estamos viniendo a decir que la población afro cayó a 2.982.224. Jamás han escuchado esa afirmación. Pueden solicitar la transcripción de la rueda de prensa del 6 de noviembre, en donde dimos el dato de población, que era de 4.671.160 personas que corresponde al 9,34% de la población colombiana”, agregó.

De acuerdo con Oviedo, “este gobierno, que es un gobierno que quiere proponer soluciones, jamás va a ser partidario de establecer lo que ustedes llaman un genocidio estadístico. Creemos que la respuesta que estamos planteando es consecuente, que reconoce las dinámicas demográficas de las comunidades y ha respetado la institucionalidad como fue haber participado durante diferentes espacios de negociación”.

“Al contrario del censo de 2005, donde la única manera de responderle a las comunidades afro era a través del censo, vamos a poder utilizar otras operaciones estadísticas, como la encuesta de calidad de vida, que nos da luz sobre cuál es el principal problema que tiene esta población, que la incidencia de pobreza es casi 11 puntos más alta del total nacional.

Mientras en el país el promedio de pobreza multidimensional es de 19,6%, para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera es de 30%”, sostuvo.

Parlamentarios afrodescendientes cuestionaron las cifras. El representante Jorge Méndez, de Cambio Radical, señaló que es “inexplicable cómo se ha reducido el 30% de la población afro de este país. Esto no tiene ninguna explicación. Aquí lo importante es que dependiendo de estas cifras hay unas políticas públicas que se derivan. Hay unos programas, unos planes. Hay lugares como en Belén de Bajirá que estas cifras tienen una gran incidencia. Eso no se puede pasar alto. No podemos aceptar estas cifras, porque estamos condenados a seguir marginados en este país, en Chocó, en el Pacífico, en el Caribe, en San Andrés”.

“De esto depende acabar con la brecha histórica que hay entre los afros y no afros en este país. Desafortunadamente el ciudadano de pie no cree en las cifra del DANE. Quiero que se revise de forma detallada este informe. Pasamos 30.500 a 25.557. Una reducción de la población raizal es inaudita”, señaló.

Por su parte, Jhon Arley Murillo, representante por las comunidades afro, afirmó que “somos de las comunidades con mayor número de necesidades básicas insatisfecha en el país. Tumaco tomaría 138 años para alcanzar la calidad de vida de Pasto, por ejemplo. Son importantes las cifras claras para justificar inversión".

El representante por Chocó, Nilton Córdoba, manifestó, por su parte, que “el censo de comunidades negras ha permitido visibilizar a esta etnia pero no ha contribuido a superar la brecha con las demás etnias del país; esto se debe a que no nos han contado bien".