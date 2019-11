21N: el reto es marchar en paz

El Gobierno nacional ha decretado una serie de estrategias que permitirán evitar los desmanes y garantizar la protesta pacífica

En medio de fuertes medidas de seguridad, hoy el país está citado a un gran paro nacional que busca exigirle al Gobierno nacional una serie de medidas contenidas en un variopinto pliego de peticiones.

Anoche, en alocución radiotelevisada, el presidente Iván Duque invitó a los colombianos “a que construyamos ese país que anhelamos, que entendamos que en democracia hay diferencias, pero que son más importantes las cosas que nos unen”.

Tras señalar que “sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar” y “que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal”, Duque indicó que “sin embargo, hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos”.

“Ellos se equivocan”, anotó: “Nuestro país no quiere volver al pasado y este Gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido”.

“Todos deben tener esta certeza: al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden”, declaró.

El presidente Duque confió en tener hoy “una jornada tranquila, en la que triunfe nuestra convicción de que podemos tener diferencias y expresarlas, pero sobre todo convivir pacíficamente”.

“Yo creo, como ustedes, que podemos ser más como país, porque más Colombia es menos injusticia. Más Colombia es menos pobreza. Más Colombia es menos rencor”, expresó Duque, precisando que “para ser más, tenemos que construir con la verdad, con lealtad, sobre cimientos sólidos. Por eso nuestra invitación es a trabajar juntos, a ser más juntos. Y a llevar a Colombia más lejos, juntos como nación”.

Protocolos

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, participó en el Puesto de Mando Unificado junto al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la cúpula militar y de policía sobre las acciones en todos los departamentos del país frente a las movilizaciones.

“Oímos a los gobernadores y alcaldes, quienes vienen siguiendo los marcos normativos, los gobernadores coordinando con sus alcaldes para que se cumpla con la normatividad necesaria para garantizar el orden público. Estamos cumpliendo con el parámetro dado por el Presidente de tener un seguimiento, una anticipación y una prevención para garantizar la seguridad, que no haya hechos violentos y que se pueda garantizar la protesta pacífica, como lo dice la Constitución y la ley”, expresó la Ministra.

Gutiérrez también recordó que se ha hecho una coordinación “a nivel de municipios con rectores de las universidades, con las organizaciones que vienen pidiendo los permisos para adelantar las marchas, además ha habido una coordinación exigente por parte de las entidades territoriales”. Así mismo, indicó que el Gobierno ha garantizado el legítimo derecho a la protesta para que esta sea pacífica.

Desde el pasado fin de semana el Ejército Nacional ordenó el acuartelamiento de todas sus tropas. El ministro Trujillo precisó que “no es cierto que el Gobierno nacional haya ordenado la militarización de Bogotá o de alguna otra ciudad del país. En Bogotá, por solicitud de las autoridades locales durante un consejo de seguridad, se acordó el acompañamiento de miembros de la Brigada 13 del Ejército a los patrullajes de la Policía o de Migración hasta el miércoles 20 de noviembre”.

Trujillo sostuvo que la "orden de acuartelamiento en primer grado para las Fuerzas Militares, no se trata de un procedimiento extraordinario. Este procedimiento se realiza rutinariamente en eventos como movilizaciones y jornadas electorales".

Debe ser pacífica

El presidente Duque ha expresado que la protesta se debe desarrollar de forma pacífica y que el Gobierno “no solo tiene la obligación de respetar y acompañar, sino de garantizar su ejercicio”. Además advirtió que “cualquier expresión de violencia, vandalismo, pillaje o delito, tiene que ser enfrentado con todo el peso de la ley, porque ese tipo de actitudes y comportamientos van en contra de las libertades ciudadanas. Además que tenemos que tomar todas las precauciones y todas las prevenciones, el Gobierno nacional y los gobernantes locales, para evitar que los vándalos y los grupos armados organizados pretendan pescar en río revuelto para generar caos”.

Duque recordó que se han registrado expresiones internacionales, “particularmente motivadas por la dictadura de Nicolás Maduro, donde han anunciado públicamente que van a participar y agitar la protesta social en distintos lugares. Esas precauciones también las debemos asumir”.

Según el Primer Mandatario, el Estado no tiene temor de la manifestación, en cambio está tomando todas las precauciones para que la protesta social se desarrolle con normalidad: “Este fin de semana hubo una información entregada por el director de la Policía, cuando se realizaron unas capturas. No solamente daba cuenta de que estaban moviendo bombas molotov para tratar de hacer afectaciones, sino que también se encontraron mensajes alusivos y con propaganda de grupos armados organizados. Y me parece también importante decirlo que el nivel de alistamiento y preparación de la Fuerza Pública es justamente para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, y no solamente de los que van a ejercer la protesta pacífica, sino también de los que no lo van a hacer, que no deben ver afectados sus derechos fundamentales. Y es en ese sentido como nosotros hemos actuado, con responsabilidad y teniendo además una clara lectura de los antecedentes que hemos tenido en el país y también de lo que ha ocurrido en otros lugares de América Latina”.

Para Duque, las razones de los manifestantes han sido sobredimensionadas y la manifestación tiene intereses políticos.

Peticiones

El Comité de Paro Nacional, del cual hacen parte las centrales obreras reunidas en el Comando Nacional Unitario (CUT, CGT, CTC, CPC), ha expresado que entre las razones de la movilización de hoy está la reforma laboral promovida por varios gremios, que “han puesto sobre la mesa reducción del salario para los jóvenes, estos gremios han dicho que estos solo deberían recibir el 75% del mínimo. También proponen salario diferencial por regiones, contratación por horas y eliminación del salario mínimo”.

Por otro lado, argumentan que el Gobierno presentará una reforma pensional que eliminaría “la pensión cómo derecho de los trabajadores”. Según dicen, en las intenciones del Gobierno nacional también está convertir a Colpensiones en un fondo privado.

Los manifestantes indican que salen a marchar contra el holding financiero, argumentando que se busca “eliminar el control directo del Estado sobre los dineros financieros de las empresas estatales, lo que llevaría a una masacre laboral en las entidades financieras controladas por el Gobierno”.

La movilización también se base en que, a juicio de sus promotores, el Gobierno estaría buscando privatizar Ecopetrol, ISA, Cenit, electrificadoras regionales “y todas las empresas donde la participación del Estado sea inferior al 50%”. Además se movilizan por la nueva subasta del espectro radioeléctrico que está desarrollando el Ejecutivo nacional.

Uno de los puntos más importantes que congrega hoy a los protestantes es la lucha contra la corrupción que “al año en el país se roba $50 billones”.

Los manifestantes también argumentan que por la Ley de Financiamiento “las tarifas de energía se incrementarán hasta en un 35% para los estratos 4, 5 y 6 en el país con el fin de beneficiar a Electricaribe”.

Así mismo, los marchantes protestan contra ese mismo articulado –que por un fallo de la Corte Constitucional está volviéndose a debatir en el Congreso– que, a su juicio, pretende rebajar los impuestos a las grandes empresas y a las multinacionales para trasladarle ese dinero que deja de recibir el Estado “a la clase media y a los trabajadores”.

Los organizadores de la marcha le piden al Gobierno que el salario mínimo permita tener una vida digna que cubra la canasta familiar, esto en el marco de las negociaciones para definir ese monto. Además, exigen el cumplimiento de los acuerdos que el Ejecutivo firmó con Fecode en el pasado paro de maestros junto a los compromisos logrados con los estudiantes de las universidades públicas, los agricultores y los indígenas.

Por último los organizadores de la movilización piden que se respete la protesta social pues, a su juicio, es un derecho que hay que defender y “que el Gobierno está buscando criminalizar y estigmatizar”.

Peñalosa pidió no bloquear el transporte público

Ayer el alcalde saliente de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la mandataria electa, Claudia López, dieron, desde Cartagena, un parte de tranquilidad diciendo que nada pasará y llamaron a que la jornada democrática de hoy transcurra con tranquilidad.

Peñalosa hizo un llamado a manifestarse con tranquilidad y a ejercer el derecho a la protesta de una manera pacífica, reiterando que su administración garantizará, acompañará y protegerá a los ciudadanos que participen del paro, pero también dijo que asegurará los derechos de aquellos que no quieren participar de esta jornada y que necesitan llegar a su trabajo y estudio.

Por ello, el Alcalde pidió no bloquear el transporte público. “No vamos a permitir violaciones de la ley. Bloquear el sistema de transporte masivo es una actividad clasista que afecta sobre todo a los ciudadanos de menos recursos. Y actos vandálicos y otras violaciones de la ley serán sancionados. Nuestro primer objetivo es proteger a los participantes y por eso los invitamos a que estén atentos a esas minorías que quieren aprovechar las marchas para generar violaciones a la ley”, puntualizó Peñalosa.

De acuerdo con las autoridades, los principales corredores viales que sufrirán afectaciones son la Avenida Caracas, la Calle 26, la Carrera 30, la Carrera 13, la Carrera Séptima y la Avenida Jiménez. Así mismo, las marchas tendrán como punto final la Plaza de Bolívar y las primeras concentraciones iniciarán a las 9 de la mañana.

Noticias falsas

El alcalde Peñalosa aprovechó para desmentir varias noticias falsas que rondaron durante esta semana. Frente a la primera de ellas, relacionada con la militarización, dijo que “nosotros no hemos militarizado, pero nuestro Ejército está en la ciudad, tiene instalaciones en la ciudad y estará vigilando algunas instalaciones estratégicas y garantizando que haya un protección adecuada a los diversos servicios públicos”.

A este respecto, en la ciudad habrá 120 gestores de convivencia y 4.000 policías de diferentes especialidades que garantizarán el normal desarrollo de la jornada, protegiendo la integridad de toda la ciudadanía.

El secretario de Seguridad, Jairo García, aclaró que en los últimos cuatro años Bogotá ha tenido 2.600 marchas y que por ello el Distrito tiene un protocolo efectivo de actuación.

Peñalosa aclaró que durante las jornadas de hoy, en las que se llevarán a cabo 16 marchas y 30 actividades en distintos puntos de la ciudad, “no se implementará la Ley Seca, Transmilenio funcionará con su programación habitual, no habrá cambios en el Pico y Placa o en la restricción al parrillero en moto, así que los invitamos a que lleven a cabo una jornada normal”.

“Nada qué temer”

López anunció que hoy estará en Bogotá acompañando la marcha, anotando que no hay razón para la prevención y el miedo que hay sobre la movilización.

“No hay nada qué temer, para tener tanto miedo y prevención. Es una marcha legítima en donde sus convocantes son serios, que tienen desacuerdo y expresiones legítimas de cambio (…) Nada grave va a pasar. Y lo que deberíamos es actuar y prepararnos sin estigmatización, de una manera tranquila y serena, para expresar esos desacuerdos. Un gobierno democrático no les puede tener temor a sus ciudadanos. En las urnas pedimos cambio, queremos cambio”, puntualizó.

Mapa de rutas para movilizaciones durante el paro en Bogotá: