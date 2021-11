Destapan las claves para poder escalar profesionalmente

Todo profesional sueña en algún momento con un ascenso laboral; el interés de poder tener beneficios económicos, profesionales y escalar a un puesto más alto hacen parte de la constante de muchas personas en este momento, pero precisamente obtener un ascenso de trabajo, que es algo que casi todos anhelan, es una meta que implica esfuerzos adicionales.

Para muchos puede que su futuro profesional sea incierto y muchas veces las empresas no brindan oportunidades de crecimiento a sus colaboradores, aunque no todas las compañías son así, tenemos claro el panorama y no parece ser muy positivo; sobre todo cuando en algunos países el pago por el trabajo realizado no compensa la inversión que muchos hacen cuando han estudiado y se han profesionalizado significativamente o, por otro lado, cuando para acceder a mejores oportunidades laborales se deben tener estudios especializados, postgrados y demás.

Según Ferrán Calatayud, CEO de la Broward International University (BIU), “a menudo las instituciones académicas olvidan que la inteligencia emocional y las habilidades blandas son clave para el ascenso laboral. El conocimiento es cada vez más una obligación que no nos diferencia, pero el cómo utilizamos ese conocimiento es la clave del éxito y desarrollo. Existen herramientas sencillas que se pueden poner en práctica en el diario vivir dentro del entorno laboral, que poco a poco permitirán a los profesionales seguir escalando y desempeñar altos cargos en cualquier sector”. Ante estas razones la BIU University entrega tres tips que ayudarán a mejorar laboralmente a muchos profesionales:

¿Cómo mejorar?

Convertir la carrera en una pasión mas no en una obligación facilitará mucho las cosas. Este es un punto clave si nos preguntamos cómo mejorar laboralmente: debemos estar actualizándonos constantemente según el campo en el que nos desarrollamos e incluso ampliar los conocimientos, haciendo cursos de actualización para mantenernos al día en los últimos avances de nuestra área; por otro lado, contar con una perspectiva más general que permita al experto dirigir equipos de trabajo.

Un valor agregado a este aspecto es que también vale la pena inspirarse, un gran truco para esto es buscar un modelo. Por ejemplo, leer la autobiografía de una persona que haya sido muy exitosa en la misma profesión.

A favor

Cuando un profesional se desenvuelve correctamente en el ámbito laboral puede ser esto un punto a favor para lograr un ascenso interno, hay varios aspectos que no se pueden descuidar como son: la puntualidad, cumplir con las citas, hacer las entregas correspondientes en los plazos establecidos, son acciones que sin lugar a dudas siempre estarán a favor del trabajador.

Aspectos como la seguridad, la amabilidad, la empatía, la cordialidad, el respeto son esenciales y ayudarán a dar visibilidad, abrir canales de comunicación con el equipo de trabajo, pero también con otras áreas y superiores.

A esto se le debe sumar una excelente presentación personal que respete siempre los códigos de vestimenta, proyectar una gran imagen en el trabajo tiene que ver de forma especial con la manera en que nos relacionamos con los demás.

Sea proactivo

En algún momento se ha preguntado ¿Cómo mejorar la empresa donde trabaja? Para ascender en un empleo es fundamental demostrar que hay interés de parte del empleado por la empresa. Esta pregunta llevará a más de uno a dar un poco más siempre, a proponer soluciones, a buscar nuevos ángulos de acción y adquirir una mirada más amplia.

Sin lugar a dudas todos estos aspectos preparan a los profesionales para recibir mayores responsabilidades y escalar en las organizaciones en un entorno de alta competitividad con formación, estrategia, esfuerzo y disciplina. Estos aspectos no son difíciles de conseguir, solo se necesita dedicar tiempo, ser constantes, demostrar que como profesionales hacemos una gran labor y dejar que el entorno laboral conozca los logros que tenemos. Aquí está la clave de cómo ascender profesionalmente y progresar en el trabajo.