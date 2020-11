Previsiones sobre el crecimiento del PIB para este año

Con el resultado de -9% en el tercer trimestre, se esperaba que se despejara un poco el rumbo sobre cuánto iría a caer la economía este año ante el peor impacto que ha tenido en toda su historia producto de la pandemia del covid-19.

Sin embargo, se espera que en este último periodo de 2020, mejoren tanto el consumo como el comercio y el gasto público, y así empujen el crecimiento para final de año.

El consenso de los analistas es que la economía va a presentar una caída de entre el 7% y el 8,5%. Sin embargo, para el próximo año se espera un rebote importante, pero alejado de los niveles alcanzados a principio de 2020.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno estimó una caída de 5,5% para este año y “estamos recalculando, y vamos a tener una nueva proyección de caída entre 6% y 7%”, dijo Juan Pablo Zárate, viceministro técnico de Hacienda. Para el próximo año proyecta un crecimiento de 5,0% que está en la parte alta del rango.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla reafirmó que la economía colombiana, en los próximos meses hasta finalizar el año 2021, va a estar caracterizada por una reactivación con muchos componentes. “Tiene que entusiasmarse el sector privado y la participación del sector público tiene que hacerse con prudencia porque los niveles de endeudamiento son altos”, dijo el ministro.

Por su parte, el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño manifestó que el sector privado va a ser el gran impulsor del crecimiento de la economía, “tenemos que darles condiciones, pero no se puede pretender que todo se puede hacer por inversión pública”.

1.- Ministerio de Hacienda (-6,8%)

En la reunión del Comité Consultivo de la Regla Fiscal se revisaron las proyecciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2020 (MFMP).

Dada la actual coyuntura, la nueva proyección de crecimiento de la economía apunta a una contracción del PIB del 6,8% para este año y una expansión en el mismo de 5% para 2021, desde un 5,5% y un 6,6% por ciento, respectivamente, previsto con anterioridad.

Argumenta el Ministerio de Hacienda, que frente a lo planteado en junio, este cambio se debe a la duración más prolongada de los efectos de la pandemia, que ha tenido como consecuencia revisiones desfavorables a las proyecciones del desempeño de la economía.

2.- BBVA (-7,5%)

Para la economista Juanita Téllez, del BBVA, el consumo y el gasto público impulsarán la recuperación de la economía colombiana que en 2021 crecerá el 5,5% después de la caída del 7,5% ya pronosticada para este 2020.

"Vamos a empezar a ver una recuperación gradual, pero todavía con tasas negativas. Después del choque causado por la pandemia de covid-19, la recuperación de la economía avanza especialmente en lo que tiene que ver con el consumo privado y la inversión en vivienda y obras civiles".

3.- Exministro Mauricio Cárdenas (-7%)

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el país enfrenta la peor situación económica en su historia, debido a que el pasado trimestre hubo una caída del 9%. "No obstante, esto no es una situación, es un fenómeno global, por lo que el país no enfrenta un caso que sea único".

Señaló Cárdenas que la recuperación económica tardará varios años y que 2021 no será el año en donde todo cambie, pues solo será el punto de partida. "Será un año que estaremos por debajo de cuando empezó la pandemia, no tendremos el mismo nivel de vida o empleo rápidamente, creo que esta situación podría llegar para 2023".

4.- Bancolombia (-7,5%)

De acuerdo con el análisis del Bancolombia, el menor descenso en la actividad productiva del país se podría relacionar con la finalización del aislamiento preventivo más estricto, que se dio hacia finales de agosto.

Aunque hace la salvedad el análisis que, a pesar de que se trata de una señal que evidencia un panorama económico más positivo, queda establecido que retornar a niveles de precovid tomará un tiempo más prolongado.

Asimismo, la previsión sobre la caída del Producto Interno Bruto (PIB) de la institución es del 7,5% a cierre de 2020, para lo cual se requiere que el crecimiento el cuarto trimestre esté entorno al -6%.

“Si bien consideramos que tal expectativa es probable, el escenario que acabamos de describir no contempla un eventual regreso de medidas de contención como resultado de posibles rebrotes del covid-19”.

5.- Standard & Poor’s (-8%)

La última revisión de las calificadoras fue el de la agencia S&P Global Ratings respecto al crecimiento. Para Colombia, empeoró la visión desde -6% este año hasta -8%, en tanto para 2021 mejoró la expectativa desde 3% hasta 5%.

Si bien la crisis causada por el coronavirus ha impactado el desempeño económico en 2020, las calificadoras de riesgo han destacado la labor que ha hecho Colombia para sortear la crisis, pero advierten que se requieren reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad

6.- Banco de la República (-7,6%)

El equipo técnico del Banco de la República acaba de entregar un nuevo informe de política monetaria en el marco de la expansión del coronavirus. Uno de los pronósticos más importantes tiene que ver con la mejor proyección para la economía colombiana de cara a cierre de año. De acuerdo con el documento, ya no se espera una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del orden del 8,5 %, sino un descenso cercano al 7,6 % para 2020.

Lo anterior se complementa teniendo en cuenta que a partir del segundo semestre de 2020 los niveles del producto se están recuperando de forma lenta, aunque esto no implicará que el próximo año alcancen rangos de prepandemia.

7.- Fenalco (-9%)

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señala que “la caída de 9% en el tercer trimestre menos mala que la del segundo trimestre, evidencia el peso que tuvo en la economía los cierres de agosto sobre todo para el sector del comercio con una disminución de -20%. Esto demuestra que no podemos regresar a los confinamientos y cierres parciales, tenemos que convivir y cuidar la economía y el empleo, esperamos que en esta fase final del año se recupere y la caída esté en 9%”.

8.- Moody’s (-7,3%)

La calificadora Moody’s, aunque anunció un cambio en el pronóstico de crecimiento para Colombia este año con una contracción de 7,3%, señala que por el momento, el rumbo de la economía no compromete la calificación de la deuda del país.

Indica la firma que “las perspectivas estables reflejan nuestra opinión de que los riesgos a la baja y al alza están ampliamente equilibrados ahora que las perspectivas de crecimiento a mediano plazo y el compromiso con la consolidación fiscal evitarán una erosión de la fortaleza fiscal del país”.

9.- Fondo Monetario Internacional (-8,2%)

De acuerdo con Hamid Faruqee, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Colombia, fue revisada a la baja la previsión de Producto Interno Bruto (PIB) del país para 2020. El funcionario dijo que la nueva previsión es de -8,2 % para el presente año en comparación con el -7,8 % esperado en su informe de junio pasado. En el caso de 2021, la estimación del equipo técnico del FMI se mantuvo en que la economía de Colombia crecerá 4 %.

10.- Goldman Sachs (-7,4)

El banco de inversión Goldman Sachs publicó un documento en el que proyecta que el PIB de Colombia caerá 7,4% y que se recuperará y crecerá 5,1% en 2021. La economía colombiana sería de las que menos caería de la región, superada únicamente por Brasil y Chile.