¿Hacia dónde va la industria del petróleo y el gas?

El sector del petróleo y el gas va rumbo al cumplimiento de sus compromisos, situación que fue ratificada en la Cumbre que actualmente realiza la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).

Estos compromisos sin duda tienen que ver con el cambio climático y la diversificación energética, gestión que no solo confirmó el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera, en el marco de la Conferencia de Glasgow, COP26, sino también en el acuerdo que hace poco firmó con el Ministerio de Minas y Energía.

El acuerdo, que hace parte del impulso del sector hidrocarburos a las políticas públicas sobre cambio climático, promueve el trabajo conjunto en proyectos y acciones concretas en la exploración y producción de hidrocarburos que contribuyan a alcanzar las metas de las estrategias a 2050, en cumplimiento del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del sector minero energético (PIGCCme), en cuya construcción y actualización la ACP ha participado en representación de la industria.

"El sector minero-energético sigue siendo pionero en sostenibilidad. Fuimos los primeros en adoptar mediante resolución un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático, y ahora seguimos trabajando con iniciativas como esta en conjunto con la ACP y Naturgas, que nos permitirán avanzar en el camino para compensar, disminuir o evitar las emisiones de CO2, aportando a la meta de reducción trazada por el Gobierno nacional para que Colombia se consolide en su lucha contra el cambio climático", aseguró el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

Aportes

Por su parte, Francisco José Lloreda Mera dijo que “la industria del petróleo y gas es un sector líder en la implementación de acciones frente al cambio climático, que aportan a la eficiencia energética, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el desarrollo sostenible de las regiones. Ejemplo de ello, para la adaptación al cambio climático, el sector hidrocarburos invierte en la conservación y recuperación de cuencas hidrográficas ($52 mil millones entre 2016-2019) y desarrolla importantes iniciativas de conservación y restauración de biodiversidad, entre muchas otras gestiones”.

De otro lado, en el último Barómetro Petrolero 2021, se destaca que el porcentaje de los habitantes de las regiones productoras que considera que la industria del petróleo y gas es positiva para su municipio pasó del 72% en el 2020 al 75% en el 2021. A nivel nacional, el 75% de los colombianos considera que la industria del petróleo es positiva, y el 86% percibe como positiva a la industria del gas.

Además, refleja que si las empresas del sector dejaran de operar en las regiones, la economía local estaría en peores condiciones, como así lo manifiesta el 60% de los encuestados, frente a un 52% registrado en el 2019. De la misma manera, el 67% reconoce que esta industria genera desarrollo y oportunidades económicas para las comunidades donde opera, mientras que en el 2019 fue un 62%. Y el 55% está de acuerdo con que en su municipio se realicen actividades de exploración, producción y transporte de petróleo y gas, ante un 42% reportado en el 2019.

Producción

De otro lado, la meta que había fijado el sector petrolero de alcanzar los 800 kbpd (miles de barriles promedio diarios) en producción, a finales de 2021, no se logrará. Así lo dio a entender el ministro de Minas, Diego Mesa, quien apuntó, en medio de la "Cumbre de Petróleo y Gas", que el objetivo es cerrar el año con una producción cercana a 770 kbpd.

En 2020, la caída de 32% en los precios del crudo y la crisis sanitaria que derivó en el cierre temporal de varios pozos petroleros redujo la producción en 12% frente a 2019, ubicándose así en 781 mil barriles diarios en promedio para los 12 meses; según el ministro, este factor es uno de los que da como consecuencia la actual situación de recorte.

Pese a representar 45% del total de las exportaciones colombianas y 12% de los ingresos corrientes de la Nación, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, afirmó que, con base en los resultados del histórico de producción, el valor agregado y crecimiento de este sector será de 0% para el PIB de 2021.

En cifras claras, a septiembre, la producción estuvo en alrededor de los 734 mil barriles por día, el año pasado el dato cerró en 781 mil barriles y en 2019 llegó a 886 mil.

“Las cifras de crecimiento económico del sector se refieren a la producción, por lo que estimamos que para el sector minero-energético los resultados no serán buenos este año y crecerá 0% en valor agregado, por la caída económica del año anterior”, manifestó Mejía.

Así, con corte a la segunda semana de noviembre, la producción llegó a 742.600 barriles diarios y 1,05 mpcd de gas (millones de pies cúbicos diarios), según las cifras de la cartera. Este último energético ya superó los niveles registrados en prepandemia.

Pese al panorama, el sector aportará 2,1% al PIB anual y representará hasta 15% de los ingresos corrientes de la Nación, sin incluir los recursos entregados por regalías, las cuales son en 85% provenientes del sector de hidrocarburos.

Contratos

Por otra parte, el ministro Mesa afirmó que, en la próxima subasta de petróleo y gas, prevista para el 1 de diciembre, se espera alcanzar la meta de 50 contratos firmados en los cuatro años del Gobierno del presidente Iván Duque. Hasta el momento se han rubricado 39 vínculos.

"La expectativa que tenemos es de adjudicar por lo menos entre 10 y 15 áreas, que había sido un objetivo inicial", sostuvo. Colombia firmó contratos por solo cuatro bloques de hidrocarburos en el 2020, luego de un año difícil para las empresas de petróleo y gas.

El Gobierno está ofreciendo este año 28 bloques en la subasta, mientras que las empresas han propuesto otras 25 áreas para posibles licitaciones.

El ministro reveló que mantuvo recientemente conversaciones con la Agencia Alemana de Energía (DENA), entre otros grupos y empresas energéticas europeas, para financiar un nuevo centro de investigación de energías renovables.

Los candidatos y el futuro petrolero

En la Cumbre de Petróleo y Gas, se dieron cita varios precandidatos presidenciales y algunos expusieron los siguientes conceptos referentes al sector:

Juan Carlos Echeverry: Tenemos un potencial inmenso de gas, pero no lo hemos explorado; en petróleo tenemos que preguntarnos qué dependencia vamos a tener de las nuevas energías y cómo se van a complementar con lo que producimos actualmente.

Jorge Robledo: No se puede poner en discusión la importancia del petróleo y la minería en Colombia. La inversión extranjera sirve, pero si no tenemos un modelo de desarrollo eso no sirve nada. Necesitamos economía petrolera y minera, pero no para destruir sino para generar empleo. Bienvenida la minería y el petróleo, pero hay que cambiar el modelo para explotar eso.

Federico Gutiérrez: ¿Qué está en juego? El sector de hidrocarburos representa 2,1% del PIB y es el 33% de las exportaciones, es absolutamente necesario, tenemos unos activos que son finitos y que se pueden convertir en activos permanentes, para dar más desarrollo urbano y rural. Es importante hablar de transición energética. Con propuestas populistas nos llevan al atraso social.

Rodrigo Lara: Todo el mundo quiere una transición energética, pero nadie quiere pagar el gas más caro ni la electricidad ni el combustible más caro; para poder aprovechar una transición energética y un plan público para atraer esa inversión. El Gobierno ha hecho una inversión interesante en esa transición y está el plan nacional de hidrógeno. Hay que abrir el debate sobre el gas esquisto.

Enrique Peñalosa: Hay que tener cuidado con los cambios y que no suban las facturas de energía. Pero no vamos a dejar el petróleo bajo tierra, como dice Petro. No, hay que sacarlo por lo que genera: regalías y desarrollo. Esto no significa que no adelantemos la transición energética. En el 2023 vamos a llegar a producir el 15% con energía eólica y solar.

Alirio Barrera: Tenemos que hablar con la verdad. Yo creo que tenemos reserva petrolera para muchos años y tenemos buenas reservas de gas.

David Barguil: El sector petrolero y la industria pueden facilitar reducir la pobreza. Cómo vamos a renunciar a $23 billones de impuestos y regalías del petróleo y la minería que sirven para el desarrollo y mejorar calidad de vida para los colombianos, para las regiones. No podemos renunciar a esa industria. Sacar todo el petróleo y todo el gas es lo que debemos hacer.