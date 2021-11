Papá de reconocida actriz sería el dueño de una tonelada de cocaína

La Policía Antinarcóticos incautó más de una tonelada de cocaína en el puerto de Buenaventura, cargamento que pertenecería a una organización liderada por el padre de una importante actriz colombiana.

“Esta droga hace parte del segundo envío de una organización, la cual es liderada por el padre de una importante actriz colombiana", dijo el general Ricardo Augusto Alarcón, director de la Policía Antinarcóticos de Colombia.

No obstante, no se revelaron nombres para no entorpecer la investigación que apenas comienza. De acuerdo con las autoridades, la cocaína registró un peso total de 1.111 kilogramos y tenía como destino final la ciudad de Valencia, España, país donde alcanzaría un valor cercano a los 55 millones de dólares.

El alcaloide era transportado en una motonave que había partido desde Guayaquil, Ecuador, y pasó por Nariño, según informaron las autoridades.

"Esta droga provenía del municipio de Tumaco, más exactamente de la zona conocida como Alto Mira, muy afectada por cultivos de hoja de coca y laboratorios de base y clorhidrato de cocaína”, señaló el general Alarcón.

La Policía aseguró que en lo corrido del 2021 han logrado la incautación de más de 7 toneladas de cocaína en el puerto de Buenaventura.