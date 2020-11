Elección del nuevo contralor vuelve a dividir a concejales

Tras una sesión que comenzó con la votación de los 43 concejales habilitados para hacerlo, ayer se posesionó en el cargo de contralor distrital de Bogotá, Andrés Castro, quien reconoció la inmensa responsabilidad que tiene por los próximos 13 meses de reactivación económica.

“Me dirijo hoy a ustedes y me comprometo a cumplir los mandatos constitucionales y legales que me exige esta dignidad, en este organismo de control, de acuerdo y de conformidad con las propuestas que planteé el día de ayer. Cumpliré cabalmente estos mandatos y garantizo a todos los bogotanos que haremos una vigilancia y seguimiento especial al uso de los recursos públicos. Conformaré un equipo con un alto contenido técnico y contribuiremos en el ejercicio y fortalecimiento del control político”, dijo en su discurso segundos después de que se juramentara en el cargo.

La votación de la plenaria

Con una votación de 43 votos totales (hubo dos impedimentos), 4 votos en blanco, 13 votos por el aspirante Héctor Julio Garzón y 26 votos por el candidato Andrés Castro, la Plenaria del Concejo de Bogotá eligió a este último como nuevo contralor distrital, pero es clave tener en cuenta que 16 concejales no ratificaron este resultado.

La bancada del Polo Democrático Alternativo votó por unanimidad en Blanco, un consenso que la colectividad política no había mostrado con las ultimas decisiones que ha tomado al interior de la Corporación, y las bancadas de Bogotá para la gente y Colombia Humana votaron por el candidato Héctor Julio Garzón.

Adicionalmente, las concejales María Fernanda Rojas (Alianza Verde) y Susana Muhammad (Colombia Humana), se declararon impedidas para votar, y la concejal liberal, María Victoria Vargas votó por Héctor Julio Garzón, aclarando que votó en contravía de su bancada, pues “esto estaba cantado”.

Así mismo, la elección de los concejales de la Alianza Verde estuvo completamente dividida en su votación, pues cabildantes como Martín Rivera, Diego Laserna, Diego Cancino y Andrea Padilla dieron respaldo a Garzón, mientras otros se decidieron por el nuevo contralor. ¿A qué se debió esta disparidad de opiniones?

Pues bien, varios funcionarios denunciaron que este nombramiento es una continuidad al excontralor Juan Carlos Granados, en lo que se centró el resto de la discusión.

“Lamento que las mayorías en este Concejo hayan decidido reelegir, en cuerpo ajeno, al excontralor Juan Carlos Granados. Es obvio que el doctor Castro es la continuidad de esa Contraloría, una Contraloría que se puso al servicio de la politiquería y del clientelismo en vez de ponerlo al servicio del control fiscal”, dijo el concejal Manuel Sarmiento, quien además afirmó que él ya lo había denunciado y “con plenas pruebas”.

Por su parte, la representante de Bogotá para la Gente, Marisol Gómez, tildó de contradicción el hecho de que muchos concejales aludieron que votaron por el mejor puntaje y a la meritocracia, cuando para la selección de personero calificaron con uno a ciertos candidatos con excelentes méritos dando respaldo a los concursantes de su preferencias.

“Andrés Castro claro que tiene méritos profesionales y académicos, pero durante su entrevista se negó a contestar las preguntas que se le hicieron sobre sus estrechísimas relaciones con el excontralor Granados, que todos sabemos, tuvo que dejar la contraloría antes de cumplir su periodo por escándalos de corrupción, entre ellos recibir sobornos de la multinacional Odebrecht”, indicó la concejal.

De igual forma, cuestionó la labor de sus compañeros que, durante la elección de personero, “hicieron trizas el proceso calificando con hasta 1, 2 y 3. Las elecciones de personero y contralor en el Concejo de Bogotá dejan mucho que desear”.

No obstante, otros concejales aludieron a cómo el nuevo contralor no tiene una sola investigación abierta en su contra. Por ejemplo, el concejal liberal, Álvaro Acevedo, resaltó que Andrés Castro es un hombre de trabajo, “y uno no puede endilgarle la responsabilidad de otros a una persona. Eso es como decir que todas las personas del Polo son malas por el mal comportamiento de Samuel Moreno. Los concursos son públicos y transparentes. Si nos atenemos a las apreciaciones de algunos concejales, debería haberse sacado una cláusula en la resolución que dijera: personas que hayan trabajado con 'x o y' persona no pueden participar. Voté por Andrés Castro porque es un excelente profesional”.

Por su parte, la concejal de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, dijo que recibió amenazas a razón de su votación para contralor y que no debe cuestionarse a un candidato por corrupción cuando no hay pruebas de ello. “Este es un proceso de méritos y la Universidad Nacional estuvo de por medio. Si tienen las pruebas, ¿porqué no las muestran? Tenemos que ser más responsables con las acusaciones que hacemos por este micrófono. Se eligió uno y no podemos cuestionar la discrecionalidad de los votos”, finalizó.

Andrés Castro Franco, nacido en Pereira, de 44 años, padre de familia e hijo de académicos y servidores públicos, se graduó como abogado de la Universidad Nacional en el año 2000 y como politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana en 2003. Cuenta con una especialización en instituciones jurídico-procesales y una maestría en derecho procesal-penal. Es docente universitario desde hace 17 años, particularmente en áreas relacionadas con el derecho constitucional, la ética y la sostenibilidad.

El nuevo contralor también ha desempeñado cargos relacionados con la gestión administrativa, la vigilancia y control a la gestión fiscal, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la veeduría sobre las políticas públicas sociales. Castro ha sido Contralor Auxiliar de Bogotá, asesor del despacho del Ministro de Justicia y fue personero delegado en la Personería de Bogotá durante la Alcaldía de Samuel Moreno, entre otros.

Cómo votaron los concejales: