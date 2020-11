Concejo escogerá entre tres candidatos al nuevo contralor Distrital

Comenzó en el Concejo de Bogotá, la audiencia pública en la que se entrevistaron los candidatos ternados a ocupar el cargo de contralor, en cumplimiento a la Resolución 073 de 2020, “por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de selección y convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor Distrital”.

La elección de este funcionario es diferente a la de personero, y en este caso los tres mejores resultados arrojados por la prueba de conocimiento elaborada por la Universidad Nacional, conforman una terna que posteriormente se presenta ante el Concejo, en donde cada uno de los candidatos hace una presentación de lo que será su gestión.

Con las presentaciones despachadas de los aspirantes Carlos Enrique Campillo Parra, Andrés Castro Franco y Héctor Julio Garzón Vivas, hoy los concejales elegirán quién asumirá la dirección de la Contraloría de Bogotá.

En la exposición, presidida por el concejal Carlos Fernando Galán, los aspirantes tuvieron 30 minutos para realizar su intervención y luego una ronda de preguntas de 40 minutos en total, en donde los cabildantes tuvieron un minuto para cuestionar y los candidatos otro para responder.

“Este es un proceso con un componente meritocrático bastante indicativo. Esta ultima etapa le corresponde al Concejo de Bogotá, entidad a la que le tocará hacer un ejercicio político, y a diferencia de la selección de personero queda claro por quien se vota y por cual de los tres candidatos el Concejo se inclina. Creo que los tres son personas que demostraron tener los conocimientos, las competencias, la experiencia y los títulos académicos suficientes y ya el concejo decidirá a cuál de los tres decide confiarle esta responsabilidad transitoria”, añadió el concejal Forero, quien indicó que, a su juicio, este es el mejor proceso de selección.

“Por ejemplo el concejal Carlos Fernando Galán había indicado que él estaba a favor de que todo fuera a través de un concurso 100% meritocrático, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Sí debe ser parcialmente meritocrático, pero creo que, como pasó hace 4 años, no necesariamente el que resulta con mejor puntaje previo a la entrevista, es el mejor para la ciudad”, finalizó Forero.

Errores

La sesión inició con la intervención de Ángela Torres, representante de la Universidad Nacional, quien reportó cómo fueron llevadas las pruebas clasificatorias y de conocimiento que decidieron la terna y la resolución del empate que se había presentado entre 2 candidatos que habían obtenido el tercer lugar.

A este respecto el cabildante del partido Conservador, Nelson Cubides, indicó que la Universidad Nacional reconoció unos errores técnicos y de digitación en la elaboración de las pruebas, “lo cual genera una enorme preocupación y permitió que se alargara hasta hoy el proceso de escuchar a los ternados para la Contraloría”, dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Cubides.

“La delegada y la supervisora del contrato lo reconocieron esta mañana y eso deja mucho que pensar sobre los resultados. Sin embargo, aparentemente todo quedó clarificado y subsanado. Y con relación a la elección de personero también hubo varias reclamaciones y eso demuestra que hubo fallas técnicas en el examen, lo cual es gravísimo aunque también indicaron que lo subsanaron”, conluyó.

Suspensión provisional

Ahora, el accidentado proceso para seleccionar al próximo personero de la ciudad de Bogotá, sufrió un nuevo contratiempo y quedó suspendido hasta nueva orden.

En una primera medida, uno de los aspirantes interpuso una tutela y el juez dictó medidas cautelares hasta que se resuelva la situación de la demanda.

Así, mientras no se resuelva la situación de ese tutelante, no se podrá darle curso al resto del proceso. Es importante aclarar que no depende del Concejo retomar el proceso, sino esperar que el juez lo indique.

“Algo que sí me preocupa es que nosotros debemos elegir al personero en periodos ordinarios, lo que significa que tenemos hasta los primeros días de diciembre. Si este impase se demora más de la cuenta, podría ponerse en riesgo que seleccionemos personero este año”, dijo a este Diario el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, quien finalizó que la selección de personero no se puede hacer en sesiones extraordinarias pues así se ha formulado el proceso en el reglamento interno.