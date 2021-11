Bogotá ya lidera la movilidad híbrida y eléctrica en Colombia

Colombia es un país que ya suma varios años adentrándose en la movilidad híbrida o eléctrica y este año, en el que todos los sectores están enmarcados en la reactivación del sector tras el coletazo derivado de la pandemia, se consolidó como líder en vehículos totalmente eléctricos en América Latina.

De hecho, en los primeros 10 meses del año se han matriculado en Colombia 13.544 vehículos eléctricos e híbridos, superando todas las cifras de los años anteriores. En el 2020 fueron alrededor de 6.000 y en el 2019 fueron 3.100 unidades. Esto representa un crecimiento de cerca del 270% frente al año pasado, y es aún más significativo si se tiene en cuenta que el mercado automotor en general ha crecido a una tasa del 45%.

“Esto tiene varias connotaciones: una de ellas es que de esos 13.544, hay cerca de 900 que son 100% eléctricos. Esto coloca a Colombia en la primera posición en América Latina de países en donde más vehículos eléctricos puros se están matriculando. Y con una cifra de 1.360 vehículos híbridos enchufables, el país se ubica en la segunda posición, en donde más se están matriculando estas tecnologías. Y en híbridos eléctricos no enchufables, con 11.308 unidades, el país ocupa la tercera casilla, lejos de los líderes que son México y Brasil, pero con la tasa de crecimiento más alta de la región”, le dibujó a EL NUEVO SIGLO el panorama general de la transición a las energías limpias el presidente de Andemos, Oliverio García.

Bogotá jalonadora del país

La última vez que este diario conversó con el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, el primero de noviembre del año pasado, Bogotá aún no llevaba la delantera en la adquisición de híbridos y eléctricos (Medellín iba liderando en los vehículos de la primera tecnología referida), pero hoy por hoy la capital se posiciona en el primer lugar y está jalonando al resto del país.

“Las ciudades han cambiado. Bogotá, Cundinamarca (no dejemos municipios por fuera), ha matriculado 7.495 unidades, es decir, casi la totalidad del total nacional entre híbridos y eléctricos. Y Antioquia ha registrado 3.129. Sin lugar a dudas Bogotá ha asumido el liderazgo de la movilidad híbrida y eléctrica en Colombia, lo cual es una noticia supremamente positiva porque esta era una ciudad que venía rezagada y ahora es la ciudad líder”, sostuvo García.

Añadió, por lo demás, que esta apertura se ha debido a dos hechos: primero, a las liberaciones del pico y placa que autorizó el Concejo de Bogotá. Y segundo, al hecho de que los vehículos híbridos registrados a partir del año pasado y por los próximos cinco años tienen una tarifa diferencial de matrícula, es decir, que cuestan menos.

“Eso, sumado al incentivo de los impuestos, es una demostración de que los resultados que uno busca para que haya un impacto positivo en los temas de reducción de emisiones funciona. Funciona mejor cuando se implementan incentivos y no restricciones. El mercado va creciendo y el programa de transición energética, basado en incentivos y no en restricciones, ha funcionado. Los colombianos han respondido favorablemente a la política de incentivos y hay que mantenerla. Ese es el gran mensaje que nos presentan las cifras”, puntualizó el presidente de Andemos.

Proyecciones para el 2022

Con relación a las proyecciones para el año entrante, el directivo gremial fue claro al advertir que todo va a depender de la política que adopte el Gobierno nacional frente a estas dos tecnologías.

De hecho, Andemos está esperando que la matrícula de híbridos y eléctricos cierre en unas 15 mil unidades, esa es la meta con la que quieren cerrar el 2021, pero qué pasa: que para que en el 2022 se supere esta meta, el Gobierno nacional deberá revisar el Decreto 1116 de 2017.

Este decreto establece unos beneficios para los vehículos híbridos con una tarifa de aranceles de importación del 5% con el contingente de 2.300 unidades para este año, y a principios de abril del año pasado ya se habían consumido las 2.300 unidades.

“El proyecto de decreto que sacó el Ministerio de Comercio en abril estaba perfecto. Sin embargo, entró a revisión por parte de Hacienda y este ministerio le puso una serie de peros, argumentando temas de costos fiscales, frente a lo cual nosotros nos oponemos. El decreto salió en octubre, liberando el cupo de los vehículos eléctricos e híbridos solamente para este año, pero ahí la cosa ya no funciona”.

“Se necesitan entre cinco y seis meses para colocar un pedido a la fábrica y que llegue a la vitrina. En octubre yo no íbamos a colocar pedidos porque me van a llegar hasta el próximo año. El mercado de híbridos se está quedando desabastecido por esa limitación; entonces, a la pregunta de ¿qué esperamos para el próximo año? Eso va a depender exclusivamente del Gobierno nacional”, puntualizó García.

Ahora, y bajo el entendido de que el Gobierno sacara hoy mismo (que lo necesitan) el decreto liberando la libre importación de vehículos híbridos con beneficio arancelario, “el mercado el próximo año puede crecer”. Y eso pese a que los pedidos que se hagan en noviembre llegarán hasta mayo.

Pero como bien hizo en concluir el directivo García, si no lo libera, el mercado no va a crecer. “Si no lo libera y no pone a los híbridos a competir en las mismas condiciones que tienen los vehículos a gas habrá un rezago. Los vehículos a gas tienen el mismo beneficio del 5% y no tienen contingente. No tiene ningún sentido que una tecnología más moderna y limpia tenga la traba”, sostuvo.

Objeción al POT

De otro lado, Andemos refirió que de acuerdo con el informe de Inrix 2020 - Global Traffic Scorecard, en el 2020 Bogotá se consolidó a nivel mundial como la ciudad donde más tiempo se pierde al año en congestión, con 133 horas en tráfico por conductor.

Argumentando que el sector automotor aporta $160 billones a la economía colombiana y 430 mil empleos en manufactura y comercio, lo que más le preocupa a esta Asociación es que este mismo abre la posibilidad de reducir el espacio para los vehículos particulares, buscando el fin loable de reverdecer la ciudad y mejorar el espacio para los ciclistas y peatones.

“Si bien la movilización en bicicleta y a pie son medios de transporte que deberían considerarse para ir al trabajo, aumentar los tiempos promedio de desplazamiento en automóvil desincentivando su uso, cuando hoy no existen las opciones contempladas a desarrollar en un futuro, generan un enorme daño económico y social para todos los sectores económicos que generan recaudo tributario y empleo en su dinámica economía”, manifiesto García.

Por lo mismo, Andemos emitió dos recomendaciones claras para garantizar una mayor productividad en los desplazamientos en todos los medios de transporte: la primera de ellas, elaborar estudios técnicos de movilidad que permitan identificar las proyecciones de demanda de los diferentes modos de transporte en la ciudad de acuerdo a su uso actual y su potencial para realizar una adecuada planificación.

Y, por último, no suspender el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial en los que muchas administraciones distritales han invertido grandes esfuerzos.