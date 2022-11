Turbinas 1 y 2 de Hidroituango entrarían antes del 30 de noviembre

En medio de un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Quinta de Senado sobre el avance técnico de Hidroituango, el gerente general de EPM, Jorge Carrillo, sostuvo que las turbinas 1 y 2 de la hidroeléctrica entrarían en funcionamiento antes del 30 de noviembre.

Si se cumple con esta fecha se evitaría la sanción que podría imponer la CREG por incumplimiento, por más de 190 millones de dólares.

El gerente de Empresas Públicas de Medellín afirmó: “Estamos listos para iniciar el funcionamiento el 30 de noviembre, pero con los requerimientos que tenemos es necesario un plazo adicional que nos permita hacer todo sin contratiempos”.

Agregó que esto se cumplirá siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales y no surjan nuevos requerimientos de las autoridades competentes, o se presenten imprevistos no contemplados en el plan actual. En caso de presentarse una circunstancia no prevista, como las enunciadas anteriormente, la fecha de entrada en operación podría variar.

De acuerdo con EPM, con la información de desempeño de obra actual, las unidades entrarán cumpliendo el compromiso firmado con la CREG. En este ejercicio de cálculo de cronograma, las unidades, día a día, durante este lapso que falta hasta el 30 de noviembre de 2022, están sujetas a las variaciones de rendimientos, planteamiento de nuevas estrategias y, en general, sucesos que puedan presentarse en obra, por lo cual la proyección de entrada en operación puede variar en cuanto a la fecha precisa que se reporte en un momento dado.

Riesgos

La senadora Isabel Zuleta manifestó en su cuenta de Twitter que “los riesgos del proyecto han sido subestimados desde su concepción. Ahora EPM niega que exista peligro al encender las turbinas días después de que ellos mismos reportaron al PMU el riesgo por la incertidumbre en la respuesta del macizo rocoso ante las vibraciones de las turbinas”.

De hecho, la senadora ya se había opuesto al encendido de las turbinas el pasado 5 de noviembre durante el Puesto de Mando Unificado (PMU), que contó con la participación de EPM y la Ungrd.

“El encendido de turbinas de Hidroituango sumará un riesgo más, de tantos generados por la obra, para la vida de miles de personas aguas abajo y aguas arriba del muro. Varias son las irregularidades en torno a esta situación”, agregó la senadora.

Por su parte, el representante a la Cámara Juan Espinel, quien participó en el debate de control político a EPM sobre el avance técnico de Hidroituango, aseguró que durante la sesión “el gerente de EPM manifestó que entre el 25 y 26 de noviembre se encenderían las turbinas 1 y 2 de la hidroeléctrica”.

De no ser así, el representante sostuvo que el 30 de noviembre vencería el plazo establecido por la CREG y “se tendría que pagar una sanción de hasta 190 millones de dólares”.

El congresista dijo que fue un error el cambio de contratistas. “A partir del 30 de noviembre se espera que llegue uno nuevo”.

Sin embargo, afirmó que la solicitud de ampliación de término ante la CREG para no caer en incumplimientos fue oportuna.

Concluyó diciendo que “lo más importante es salvar a EPM y a Hidroituango y garantizar la matriz energética de todos los colombianos”.

Simulacro

De otro lado, se llevó a cabo el simulacro en el que participarían los habitantes de Puerto Valdivia (Valdivia) y El Doce (Tarazá), en el Norte y Bajo Cauca antioqueño. Las autoridades departamentales esperaban cerca de 3.500 personas; sin embargo, cuando sonaron las alarmas, pasadas las 9:00 a.m., las familias que participaron fueron pocas.

De acuerdo con un reporte del director del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), Jaime Gómez, tan solo cerca de 500 personas participaron de la actividad.

Vale la pena recordar que tanto el simulacro como la evacuación preventiva fueron recomendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a EPM.

Hoy se llevará a cabo un PMU en Medellín para definir las fechas de encendido y de la nueva evacuación.