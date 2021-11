Con venta de 9,4% de acciones de GEB se financiaría segunda Línea de Metro

Uno de los concejales ponentes del Presupuesto, Carlos Carrillo, le adelantó a EL NUEVO SIGLO que a razón de esto radicará una ponencia negativa

En los últimos dos días se desarrolló, en la comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, la presentación al Concejo del Presupuesto Distrital para el año entrante (Proyecto de Acuerdo 497 de 2021), encabezada por el secretario distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

En el entretanto, también durante el fin de semana, fue noticia que el Grupo Energía Bogotá tomó la decisión de iniciar la exploración de mercado para ver qué tan viable sería enajenar el remanente de acciones para venta de la misma, lo que equivale al 9,4% del paquete accionario de la joya de la corona de Bogotá.

Este porcentaje, hay que aclararlo, corresponde al 20% que durante la Administración Peñalosa fue aprobado por el Concejo de Bogotá para su venta. Entre el 2017 y el 2018 el exalcalde Peñalosa adelantó la venta de un primer tramo de 10,6% por el que se recaudaron $1,94 billones, y el remanente de 9,4% que ahora la alcaldía de Claudia López quiere vender, y pretende recaudar alrededor de $2 billones.

¿A qué se va a destinar esa plata? Para responderse a esta pregunta, este periódico analizó el documento del presupuesto distrital que en estos momentos está siendo expuesto en el Concejo y, de acuerdo con el mismo, “tales recursos están dirigidos a la Primera Línea del Metro de Bogotá Fase 2, Calle 13 y Cable San Cristóbal”.

Lo que contempla

En el capítulo de Mensaje Presupuestal está contemplado, dentro de las partidas previstas para el año entrante, que “recursos de gestión de activos por $1.991.826 billones provenientes de la venta de las acciones del Grupo de Energía de Bogotá, que están pendiente por enajenar (9,4%), de acuerdo con la autorización otorgada por el Concejo de Bogotá a la Administración Distrital, según Acuerdo Distrital 651 de 2016, en el que se autorizó al Distrito Capital a enajenar su propiedad hasta un veinte por ciento (20%) del capital social de la EEB S.A. ESP, hoy Grupo Energía Bogotá S.A. ESP – GEB. En el presupuesto de 2022 tales recursos están dirigidos a PLMB Fase 2, Calle 13 y Cable San Cristóbal”.

También está contemplado en este presupuesto, en el rubro de Dividendos y Utilidades por Otras Inversiones de Capital, que se programaron $976.799 millones, de los cuales $899.039 millones corresponden a dividendos provenientes del Grupo de Energía de Bogotá-GEB sobre el ejercicio de 2021, y $77.761 millones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB correspondientes a la tercera cuota (de 10) por liberación de reservas con destino a la financiación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, de acuerdo con lo aprobado en Asamblea Extraordinaria de esa sociedad celebrada el 24 y 29 de junio de 2015.

A este respecto, el concejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo, dijo que esta decisión es “inaceptable y en parte por eso, mi ponencia será negativa. Esto es un incumplimiento flagrante del programa de Gobierno de la alcaldesa”.

Acto seguido, el concejal dijo que solamente el 5% del dinero que se espera conseguir con la privatización de GEB se irá al cable, pero lo que más le preocupa es la ambigüedad con relación a la Segunda Línea del Metro de Bogotá.

“La alcaldesa dice que va a vender un activo, rentable, propiedad de todos los bogotanos, para invertirlo en un proyecto en donde a la fecha no hay estudios de nada, no hay claridad sobre nada (si será una segunda fase elevada o subterránea), no sabemos cuánto va a costar pero lo que si sabemos es que va a ser una concesión. Pasamos de lo público a lo privado con el chantaje de que es para el Metro. Solo el 5% se va para el cable”, sostuvo a este medio el concejal del Polo.

Carrillo puntualizó que el presupuesto no especifica y no da luces sobre qué es lo que se va a hacer con estos recursos en la sombrilla que abarca la Fase 2 del Metro de Bogotá. “Ese tipo de improvisaciones no pueden ser la manera en la que se defina la política pública. Una red de Metro es un esfuerzo transversal de todos los actores políticos de una sociedad y es un esfuerzo a largo plazo”, finalizó diciendo el concejal del Polo.

Por el contrario, el otro concejal ponente, Andrés Onzaga (Alianza Verde), indicó que esta venta obedece al cumplimiento del Acuerdo 651 de 2016 que autoriza a la ciudad a enajenar el 20% de las acciones de esa empresa, y se manifestó a favor de esta eventual transacción, pues será destinada a las obras de infraestructura como la extensión de la primera línea del Metro, a la ampliación de la calle 13 que hace parte del anillo logístico de occidente y del cable aéreo.

“¿Cuál es mi duda? y lo voy a plantear en el debate: si es necesario, con estos recursos, atender estas obras. Lo pregunto porque en el debate del cupo de endeudamiento se plantearon recursos por ejemplo para el cabe aéreo de San Cristóbal. La duda que tenemos varios concejales es qué recursos tenía el cupo para esos proyectos y si es necesario completarlos, si es que hace falta, con la venta de estas acciones”, dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal verde Onzaga.

Este periódico trató de contactar al otro concejal ponente, Óscar Ramírez Vahos (Centro Democrático), pero no fue posible localizarlo.

Promesa incumplida

Ahora bien, otra cosa sobre la cual llamaron la atención varios concejales en las últimas horas, desde que la venta de este remanente salió a la luz, fue sobre lo que dijo la alcaldesa Claudia López en calidad de candidata.

En su programa de gobierno, en el capítulo Recursos públicos, recursos sagrados, la entonces candidata señaló lo siguiente: “No derrochamos ni gastamos por gastar, los recursos públicos son sagrados. Se defenderán y fortalecerán las empresas públicas, no las venderemos ni privatizaremos; haremos de ellas un ejemplo de gestión y eficiencia empresarial”.

Así mismo, en una entrevista que le hizo el periódico La República el pasado 3 de mayo de 2019, la entonces candidata verde refirió lo siguiente:

“La empresa energía de Bogotá es un ejemplo mundial de éxito de un manejo mixto en donde la propiedad se mantuvo pública y se debe mantener pública. Las empresas públicas y las empresas de servicios públicos de Bogotá son un patrimonio de los bogotanos y van a seguir siendo públicas. Me parece una torpeza pretender privatizarlas. Es una torpeza”, indicó hace poco más de dos años la alcaldesa Claudia López.

Este fue un hecho que recordó la concejal del Centro Democrático Diana Diago, quien se preguntó “¿Qué pensaría Claudia López candidata de las mentiras de Claudia López alcaldesa? La candidata dijo que no vendería acciones de las empresas del Distrito, hasta firmó un pacto con sindicalistas. Hoy la Alcaldesa dice que venderá el 9% de las acciones de la Empresa de Energía”.

“Este ha sido el gobierno de la improvisación. La alcaldesa está mostrando una vez más que le dice mentiras a la ciudad sin sonrojarse y la pregunta hoy es por qué Bogotá dejó de tomar decisiones técnicas y pasó a tomar decisiones emocionales. Ella ve que necesita plata para cualquier cosa y dice “saquemos de aquí” y no debe ser así. No es decir qué va a hacer sino que diga de dónde va a sacar para hacerlo y cómo”, señaló la concejal.

La concejal de Cambio Radical Carolina Arbeláez fue clara al advertir las generalidades de este tema: “Enajenar acciones del GEB es legítimo, pero inicia la privatización de GEB y esto es contrario a lo propuesto en campaña por la alcaldesa. Demuestra la mala administración del cupo de endeudamiento más grande de la historia y no está incluida como fuente en el Plan Distrital de Desarrollo”, trinó la cabildante de la comisión de Hacienda.