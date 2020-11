Duque pide a mandatarios locales activar contingencia por lluvias

El presidente Iván Duque informó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desplegó un equipo de apoyo y rescate para atender emergencia y evaluar afectaciones.

Así mismo, el presidente, junto con la UNGRD pidieron a las autoridades locales activar los planes de contingencia. Esto para el caso específico de departamentos como Chocó, Antioquia, Santanderes y todos los de la Costa Caribe.

El gobierno nacional ha desplegado, así mismo, a varios ministerios para atender la situación.

De acuerdo con el reporte del IDEAM y la información emitida por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, la depresión tropical 31 se convirtió en la tormenta tropical Iota, la cual se desplaza hacia el suroccidente del Mar Caribe con vientos de hasta 65 km/h y a una velocidad de 6 km/h.

Es por ello, que se declaró alerta roja en el mar caribe colombiano. Las condiciones de lluvias, oleaje y vientos han llevado a que entre en vigencia esta alerta.

Iota, según los pronósticos, puede seguir fortaleciéndose y ascender a la categoría de huracán, por lo que desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se insta a todas las autoridades de los departamentos de la región Caribe y la zona insular del país a activar sus planes de contingencia frente a los impactos que este fenómeno natural puede traer consigo, así mismo implementar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de los habitantes de esta zona del país.

Dentro de los efectos que este ciclón tropical generará son las fuertes lluvias, aumento de los vientos, mareas y tormentas eléctricas. Así mismo, se deben tomar las medidas preventivas en zona de ladera de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de La Guajira, Norte del Cesar y Magdalena.

"De igual forma, se debe prestar especial atención por la influencia indirecta del ciclón tropical en Norte de Santander, Santander, Bolívar; Atlántico, Córdoba, Sucre, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Occidente de Arauca, Casanare y Meta, frente a la probable ocurrencia de crecientes súbitas y deslizamientos de tierra", afirma un comunicado de la UNGRD.

Uno de los riesgos latentes son los deslizamientos que se pueden generar por las lluvias en el país. El centro, noroccidente y occidente del país presentan riesgos de deslizamiento, informó el IDEAM y la UNGRD.

Así mismo, la UNGRD informó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres empieza a hacer el alistamiento preventivo frente a este fenómeno con el fin de tomar todas las medidas de seguimiento, vigilancia y monitoreo frente al avance de Iota.

Hace a la vez un llamado para que los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo efectúen las medidas de alistamiento a que dé lugar la situación con el fin de salvaguardar la vida de las comunidades ante los posibles eventos colaterales que puedan generar las lluvias, los vientos y el aumento de las mareas.

La Dirección Nacional Marítima –DIMAR- “recomienda extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas, especialmente de las embarcaciones que se encuentren en las áreas (…) del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en las islas Cayos del Norte, en especial en las Islas Serrana, Serranilla y Quitasueño”.

Vigilancia de Huracán para la Isla de Providencia

La isla de Providencia entra en vigilancia, informó el National Hurricane Center.

