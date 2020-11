Nombramiento de funcionario enfrenta a Galán y López

Frente a la denuncia hecha por el concejal Carlos Fernando Galán sobre el nombramiento de Cesar Augusto Carrillo, quien al parecer estuvo implicado en volteo de tierras durante la administración del gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey) como asesor de la Alcaldía Mayor para la elaboración del Plan de Ordenamiento territorial, el Distrito desmintió la denuncia y enfatizó que quien lidera el equipo del Plan de Ordenamiento Territorial, es la Secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, única vocera sobre el tema en particular.

“Es falso que Cesar Carrillo, subdirector de Abastecimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, participe de alguna manera en POT. Por el contrario, no tiene rol ni desempeña función alguna en este proyecto. Sus acciones se circunscriben al abastecimiento regional y Mercatón Campesina. Y si bien, el abastecimiento es un tema que se contempla en el POT, este es dirigido por la Secretaria de Planeación, Adriana Córdoba”, indicó una comunicación oficial de la Alcaldía Mayor ayer en horas de la mañana.

No obstante, es importante aclarar que a alcaldesa sí nombró como uno de sus asesores al señor Carrillo, aunque no especificó que lo contratara como "principal asesor en la construcción del POT de Bogotá", como lo denunció el concejal Galán.

Y pese a la aclaración de Alcaldía, para el presidente del Concejo esta misma no fue suficiente y Carlos Fernando Galán insiste en que el nombramiento de Cesar Carrillo por parte de una Administración que, palabras suyas, “es dueña de la lucha contra la corrupción”, es inadmisible.

Galán se sostiene en su denuncia

“Alcaldesa Claudia López: me parece bien que aclare que Carrillo no está en el POT (a pesar de que usted misma lo anunció), pero su respuesta parece ser: “Sí, Carrillo, mano derecha del exgobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, sí trabaja en el Distrito pero tranquilos que no trabaja en el Plan de Ordenamiento Territorial”, indicó el concejal pocos minutos después de que saliera la rectificación de la Alcaldía.

A esta denuncia, la alcaldesa Claudia López, directamente desde su cuenta de twitter, le respondió al concejal de Bogotá para la gente que él está mintiendo y acusó que él solo ejerce sus funciones cuando le conviene.

“Mientes irresponsablemente. Sabes perfectamente que Cesar Carrillo coordina lo relacionado con abastecimiento y mercatón campesina y nada tiene que ver con tierras ni ordenamiento. Sabes que el POT lo coordina Adriana Córdoba. Mientes por oportunismo y para tu interés y disputas particulares”, trinó la alcaldesa López, quien minutos después dijo que Galán, como concejal, ya sabia eso.

“Tú como concejal de la ciudad ya sabías eso. Escogiste hacer un video, mentir y sembrar dudas sobre el POT de Bogotá, sobre mi y sobre Adriana Córdoba por oportunismo y mezquindad política, esa que criticas cuando te conviene y ejerces cuando te conviene”, reiteró la alcaldesa.

Ante esta declaratoria de la Alcaldesa Mayor, el concejal se defendió, e invocó un viejo trino publicado por la mandataria el pasado 8 de julio del presente año: “Alcaldesa Claudia López dice que yo miento, que Cesar Carrillo no tiene nada que ver con el POT. Se contradice con lo que ella misma anunció hace varias semanas”, y citó un trino que reza lo siguiente:

“Vamos a hacer un Plan de Ordenamiento Territorial concertado con la ciudadanía y autoridades de Cundinamarca y municipios. Hemos acordado con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, que este maravilloso equipo (en donde Cesar Carrillo figura como Director de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la SDDE) liderará las convocatorias, diálogos y acuerdos para la concertación regional del POT”, trino publicado por la alcaidesa el pasado a mediados de año en donde, figuraba la foto de la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, en una primera instancia.

Por último, y más allá de la denuncia formal que hizo el presidente Carlos Fernando Galán sobre la presencia de Carrillo en el POT, a un mes y medio de que finalice este primer año de mandato, es claro que el excandidato no coincide con varias de las acciones emprendidas por la Administración Distrital en este primer año de gobierno.

“Hay una colección de contracciones en muchos temas: frente al Transmilenio, frente a la Séptima y frente a la participación del ELN o otros grupos en las marchas de Bogotá, pero esta podría ser su peor contradicción”, indicó en medio de su denuncia el concejal.