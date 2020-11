¿Quién sucederá a Galán en la presidencia del Concejo?

Por una sugerencia que hizo la alcaldesa Claudia López el día que se posesionó en el cargo, acompañada de una generosidad de los concejales de la Alianza Verde de cederle la presidencia al cabildante y candidato por Bogotá para la Gente, Carlos Fernando Galán, el próximo año la presidencia del Concejo debería asumirla, si los acuerdos se respetan, un miembro de la Alianza Verde. ¿Pero quién?

EL NUEVO SIGLO habló con varios miembros de la colectividad política y dos cosas son claras: la primera es que la mayoría, si no todos los miembros de la bancada, están interesados en postular sus respectivos nombres (aunque, que se conozcan por ahora hay tres).

Y la segunda es que, la presidencia de la Alianza Verde deberá ser absolutamente independiente del Palacio Liévano, pues los concejales consultados oficial y extraoficialmente por este Diario, coinciden en que hay una preocupación generalizada por que se desdibuje el control político a una Administración que en su primer año demostró que no le gusta que se le haga control, y tampoco le gusta tocar muy seguido las puertas del Concejo de Bogotá.

Los 12 interesados

La concejal María Clara Name, dijo a EL NUEVO SIGLO que el tema aún no se ha tocado al interior de la bancada “y ninguno ha dicho que no quiere. Yo te diría que la mayoría de la organización está interesada y no me descarto. Yo tuve la oportunidad de ser presidenta en 2013 y es legítimo que todos quieran aspirar a esta dignidad”.

Otra de las concejales consultadas que también coincidió que de alguna forma los 12 cabildantes de la Alianza Verde están virtualmente postulados, fue Lucia Bastidas, quien no obstante refirió que su posición al interior del partido, como “independiente y minoría dentro de la bancada”, no es algo que precisamente la acerque al cargo.

Aún así, Bastidas dijo que quien quede seleccionado, por el bien de la ciudad deberá hacer una presidencia autónoma que no sea un apéndice del Gobierno distrital, algo que, según sus palabras, es una de las grandes preocupaciones. "El próximo presidente tiene que tener autonomía frente a la Alcaldía. Por partido de gobierno que sea, la autonomía del Concejo debe respirarse”.

Por su parte, Diego Cancino, que de igual forma hizo alusión a la intención generalizada de la bancada por postular su nombre, expresó que como este es el segundo año muchos están interesados y habrá varios candidatos, por lo que será necesario ver cómo se hará la selección, pues tanto él como sus demás compañeros consultados por este Medio, indicaron que el partido aspira a llegar a un consenso y no tener que hacer una votación interna.

“A mi no me desvela. Te confieso que hace un año estaba interesado, pero la idea de que Carlos Fernando Galán asumiera la presidencia a mi me cautivó porque era un mensaje de unidad muy fuerte. Estaba interesado pero este año, si bien no me disgusta la idea, tampoco me desvela. Confieso que el interés es menor”, sentenció Cancino, quien eso sí, dijo que nadie ha dicho que no al tema.

Los nombres que ya son claros

De acuerdo con el cabildante Martín Rivera, uno de los concejales que conforman la bancada que ya postuló abiertamente su nombre para que sea considerado, la selección del presidente se hará en una conversación que están a la espera de hacer, cuando la agenda legislativa de final de año les conceda el espacio. Precisó que con seguridad esta será una reunión tranquila en la cual los candidatos expondrán sus razones para querer asumir el cargo.

“Yo no estoy obsesionado y tampoco estoy dispuesto a llegar a unos acuerdos más allá de las propuestas claras que se deben establecer para trabajar el próximo año. Si la bancada en su mayoría está de acuerdo con mis propuestas, ideal. Pero si llegamos a un consenso para que sea alguien más, tampoco tendría ningún problema”, dijo Rivera, quien señaló que la postulación de su nombre está directamente relacionada con su independencia que, de acuerdo con él, será una garantía para la plenaria del Concejo.

“Yo creo que para las 13 bancadas da garantías alguien que ha demostrado ser independiente y creo que eso es algo que mi labor y mis acciones han denotado. Tengo una buena relación con todas las bancadas, con todos los miembros de mi partido, y nunca he tenido peleas personales con absolutamente nadie. No estoy diciendo que las otras persona las hayan tenido y estoy seguro de que harían un trabajo similar al que yo planeo hacer de ser elegido, pero sí creo que esa independencia le daría mayor tranquilidad al Concejo”, agregó.

Cabe recordar, a este respecto, que Martín Rivera, votó a favor de la propuesta de Cupo de endeudamiento de la ponente Sara Castellanos, y más recientemente se retiró de la votación de personero.

Ahora, aunque Rivera aclaró qué él no está muy seguro de si su nombramiento sería interpretado por la Administración Distrital como una proclamación de independencia, asegura que “lo que sí nos demostró la presidencia de Carlos Fernando Galán este año, es la importancia de poder separar el trabajo del presidente de la Corporación, de la Administración”, y añadió que “la presidencia no va a significar hacer lo que diga la Administración Distrital, sino mantener la línea que trazó y sostuvo este año el presidente Galán”.

Por otro lado María Fernanda Rojas, que igual ha hecho pública su intención de postularse y recientemente en calidad de ponente del Cupo de endeudamiento defendió su argumento y logró que esta se aprobara, también coincidió con Rivera en que la independencia debe marcar la próxima presidencia.

“Yo soy del partido de Gobierno, esperamos que la próxima presidencia sea de la Alianza Verde, y al interior del Concejo conocen mi carácter. El mayor interés que yo siempre he tenido como concejal ha sido un interés por los temas de ciudad, esa ha sido mi historia y siempre he mostrado eso”, dijo Rojas a EL NUEVO SIGLO, quien añadió que el Concejo conoce su talante garantista.

El mecanismo de selección

Es importante tener en cuenta que el mecanismo mediante el cual se selecciona la presidencia del Concejo implica que el partido que ocupa el cargo haga una consulta interna, y posteriormente ese nombre se someta a votación de la Plenaria.

No obstante, ha habido ocasiones en las que este procedimiento no se ha cumplido y se han fracturado los acuerdos. A este respecto vale recordar que durante el último año de la Administración Peñalosa la presidencia supuestamente le correspondía a la Alianza Verde pero salió la candidatura de Nelly Patricia Mosquera (La U), quien finalmente ganó.

“Esperemos que se cumplan los acuerdos al partido Alianza Verde y no como ocurrió el periodo pasado, en donde nos correspondía la presidencia del Concejo y se rompieron los acuerdos el último año. A la plenaria se llevaron dos nombres: el mío y el de la concejal Mosquera que, por tres o cuatro votos, ganó la presidencia”, finalizó diciendo la concejal Name, quien al igual que sus compañeros Rivera y Rojas, cree que en esta ocasión parece haber ambiente para que se mantenga el pacto.