Cundinamarca: Gobernación mejor calificada en atención de pandemia

La gestión adelantada frente a la pandemia del Covid-19 por parte del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, fue la mejor calificada en el estudio Panel de Opinión 2020 hecho por la firma Cifras y Conceptos.

Le puede interesar: Cundinamarca: campesinos venderán papa en peajes el puente festivo

Calificando de 1 a 100 dicha gestión, los líderes de opinión consultados le otorgaron 68 puntos a García.

En el escalafón siguen en puntaje los mandatarios Ramiro Barragán (Boyacá, 66), Víctor Manuel Tamayo (Risaralda, 65), Luis Carlos Velásquez (Caldas, 65), Elsa Noguera (Atlántico, 60), Juan Guillermo Zuluaga (Meta, 59), Aníbal Gaviria (Antioquía, 58), Clara Luz Roldán (Valle del Cauca, 56), Silvano Serrano (Norte de Santander, 56), Luis Enrique Dussán (Huila, 56), Orlando Benítez (Córdoba, 55), José Ricardo Orozco (Tolima, 54), Mauricio Aguilar (Santander, 54), Vicente Antonio Blel (Bolívar, 54), Luis Alberto Monsalvo (Cesar, 51) y Elías Larrahondo (Cauca, 46).

"Este reconocimiento del Panel de Opinión 2020, realizado por Cifras y Conceptos, es fruto del trabajo diario e incansable de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y el enorme apoyo de la Asamblea departamental que brindó las herramientas necesarias para afrontar la pandemia”, manifestó García.

De igual forma, el mandatario seccional destacó el trabajo articulado con los 116 alcaldes y, en especial, la colaboración y responsabilidad de los cundinamarqueses quienes entendieron la importancia del autocuidado para proteger a los demás.

“No podemos confiarnos”

Precisamente el martes, con una inversión superior a los $1.900 millones, el gobernador García entregó camas hospitalarias y de UCI, equipos como ambulancias medicalizadas, electrocardiógrafos, monitores, ventiladores, termómetros y succionadores a los municipios de Facatativá, Villeta y Madrid.

Le sugerimos: Distrito participará en estudio para evaluar la pandemia

En desarrollo de la entrega, el mandatario cundinamarqués pidió no bajar la guardia en materia de autocuidado, de cara al segundo pico de la pandemia por causa del Covid-19: “Cundinamarca lo ha hecho bien, pero no podemos confiarnos”.

A través de un comunicado, la Gobernación resaltó que el departamento de Cundinamarca pasó de tener 179 camas UCI al inicio de la pandemia, a cerca de 720 al servicio de la comunidad y la ocupación en estas unidades está por debajo del 44%.

En agosto, cuando instaló las sesiones extras de la Asamblea de Cundinamarca que se desarrollaron ese mes, el gobernador García les señaló a los diputados que la actual coyuntura causada por el Covid-19 no es excusa “para no dar la cara, para no atender y mucho menos para no cumplir los compromisos con los cundinamarqueses”.

Pandemia en las regiones

El 23 de octubre, en el marco de la Cumbre de Gobernadores, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió al trabajo que se viene realizando desde las regiones y los logros obtenidos de manera conjunta.

"La situación de Covid-19 ha sido muy relevante, cómo la epidemia se ha venido generando de una manera continua a través del país con afectaciones diferenciales por departamentos", señaló.

Asimismo, mencionó el orden en el que se ha dado el pico sectorial. En primera instancia fue Leticia; seguidamente, toda la Región Caribe, después la zona Pacífica y el interior del país. Actualmente, la afectación se está dando en Antioquia, el Eje Cafetero y algunos departamentos como Boyacá y Tolima.

Ruiz recalcó que la epidemia en Colombia se maneja de manera estable con tendencia a la baja. Sin embargo, dijo que en este contexto de apertura económica el mensaje está dirigido especialmente hacia todos los gobernadores.

"Apoyarnos y continuar generando acciones para fortalecer el distanciamiento físico, seguir todos los protocolos de bioseguridad por parte de la población y, en las eventualidades que han de venir de las festividades tanto de octubre como diciembre, generar todas las políticas para tener un mejor desempeño y hacer que tengamos un menor nivel de contagio", expresó.

El ministro Ruiz les agradeció a todos los gobernadores del país su labor decidida, asegurando que gran parte de los buenos resultados que se están teniendo en Colombia se debe a la acción de los departamentos y sus dirigentes, a quienes calificó de estar muy posicionados de sus territorios y de las políticas para salir adelante de esta situación tan crítica como lo es la pandemia por el Covid-19.

Días antes, Ruiz explicó que "esta pandemia ha puesto en evidencia debilidades, pero también fortalezas del sistema de salud colombiano. Si ponemos en la balanza los resultados que hemos tenido hasta el momento en el país, podemos decir que son más las fortalezas. Colombia ha podido responder desde lo asistencial y epidemiológico, crecer en capacidad diagnóstica, de atención y de vigilancia. La respuesta que hemos dado nos muestra esas fortalezas".

Afirmó que si se hace la comparación de Colombia con otros países de Latinoamérica, o con el español, por ejemplo, se hace referencia a un sistema que no tuvo un colapso, como pasó con el español e italiano.

"Nosotros tenemos la tarea pendiente de desarrollar muchos de los planteamientos que contiene la Ley Estatutaria de Salud y eso tiene que ver especialmente con el acceso y disponibilidad de servicios. En la pandemia la gente dejó de ir a los hospitales, se dejó de ir por muchas razones, principalmente por el temor", aseguró.

Frente a eso, señaló, lo que desarrollamos como país fue la posibilidad de consulta ambulatoria domiciliaria y teleconsulta. "En esto último avanzamos lo que no se pudo en los últimos 10 años. Esto nos da una idea de un sistema que tiene una flexibilidad importante, que tuvo que adaptarse, pero que saldrá de una manera diferente a como entró", afirmó el ministro.

Ficha técnica

Persona natural/jurídica que la encomendó y realizó: Cifras y Conceptos S.A.

Fuente de financiación: recursos propios.

Margen de error: por la naturaleza del diseño implementado la estimación del margen de error observado no aplica.

Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades y ponderación: las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo por cuotas, estratificado de marco de listas.

Tamaño de la muestra: 2.004 encuestas distribuidas en los departamentos del ámbito geográfico de estudio.

Ámbito geográfico de estudio: el ámbito geográfico de estudio está limitado a la zona urbana de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá.

Universo de estudio: está conformado por líderes de opinión hombres y mujeres de 18 años y más, clasificados en cinco dominios de estudio (redes): políticos, medios de comunicación, académicos, sector privado y organizaciones sociales.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: entrevista telefónica y vía internet con aplicación de cuestionario estructurado.

Período de recolección: 9 de julio a 30 de septiembre de 2020.

Temas a los que se refieren: temas nacionales (calificación de ministerios, presidente de la República, desafíos, justicia y paz); medios de comunicación (impresos, radio, televisión, páginas web, columnistas, tuiteros y caricaturistas); organizaciones y personajes (empresas, ONG, senadores y representantes a la Cámara); temas regionales (calificación gobernador y alcalde); temas de feminismo; percepción frente al Covid-19.