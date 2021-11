Policía es soporte de la institucionalidad colombiana: Duque

Con un mensaje contundente que reivindica los principios de la seguridad y la convivencia en el país, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, encabezó este jueves la ceremonia de conmemoración de los 130 años de la Policía Nacional de Colombia.

“Hoy recordamos ese jueves 5 de noviembre de 1891 cuando nació esta institución para servir a la unidad de la patria, a la convivencia y a brindarle a cada ciudadano en todos los lugares del territorio un sentimiento permanente de seguridad y de protección”, resaltó.

El Jefe de Estado ratificó que la Policía Nacional representa la base institucional del país, a través de su trabajo diario en defensa de los colombianos.

“Por eso nos sentimos orgullosos de todos los policías de Colombia. Por eso me llena de alegría cuando los visito en los cuadrantes, en los CAI y en las estaciones, cuando estrecho su mano, cuando saludo a sus familias, porque ustedes son soporte de la institucionalidad de nuestro país”, afirmó.

En la ceremonia de los 130 años de la institución, efectuada en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, de Bogotá, también se llevó a cabo el ascenso del Curso 115 de Oficiales ‘Brigadier General Fabio Arturo Londoño Cárdenas’ y se impusieron condecoraciones.

El Mandatario destacó que ese compromiso lo encarnan los 173 mil hombres y mujeres que todos los días se levantan para entregarse a las familias colombianas y añadió que esta conmemoración es la oportunidad para reivindicar de manera incuestionable el propósito de la seguridad.

“En reiteradas ocasiones he señalado que la seguridad es un valor democrático. Sin seguridad la democracia no vibra, no se hace grande, no respeta las profundas libertades, que son la piedra angular de la libertad de elegir de los ciudadanos. Por eso no se puede en nuestra sociedad invertir los valores. Muchas veces esta institución, a lo largo de su historia, ha estado expuesta a ultrajes, a ataques; ha estado expuesta a quienes han tratado de desdecir de su trayectoria o quienes han tratado de intimidar a quienes portan el uniforme, tratando de minar su confianza y a veces también su certidumbre”, remarcó.

El Mandatario dijo que la Policía Nacional contribuye en la construcción de la Paz con Legalidad.

“La paz es entender que solamente se consigue cuando está la legalidad de por medio. Cuando el que la hace la paga, cuando se persigue al delincuente, cuando se crea un sentido de convivencia donde nadie está por encima de la Constitución y la ley, la paz se construye cuando hay ausencia de miedo. Y si hay una institución que ha trabajado 130 años por ese propósito es la Policía Nacional de Colombia, símbolo de paz y símbolo de entrega”, puntualizó.

Le puede interesar: Marta Lucía Ramírez se reunirá con el embajador de Irán

Resultados

El Presidente Duque hizo un recuento de los logros que la Policía Nacional ha alcanzado durante los tres años y tres meses del actual Gobierno, y del compromiso institucional que la ha hecho transformar y adecuarse a las nuevas dinámicas de la historia.

“Esta es una Policía siempre innovadora, siempre abierta a desplegar nuevas capacidades según las funcionalidades que ameritan las circunstancias. Esta es la Policía que se ha hecho grande enfrentando los carteles de la droga. Pero es también la Policía que se ha hecho grande protegiendo a la niñez, a la infancia, a la adolescencia. La que se ha hecho grande en las zonas rurales con los Carabineros, la que también defiende el turismo y el medio ambiente, la que se une hoy a otras Fuerzas del mundo para enfrentar las amenazas a la ciberseguridad”, manifestó.

Recordó las acciones contundentes contra las estructuras criminales, como la captura de alias ‘Otoniel’, que calificó como la más importante de este siglo en el país.

“También ha sido la Policía que con otras Fuerzas han luchado contra ‘Guacho’, ‘David’, ‘Villa’, ‘Pácora’, ‘Uriel’, ‘Fabián’, ‘Mono Clinton’, ‘Flechas’, ‘Negro Mosquera’, ‘Memo Fantasma’, ‘Cadete’, ‘Martin Bala’ y pudiéramos seguir enumerándolos porque el trabajo de nuestras fuerzas en estos tres años y tres meses de Gobierno, nos arroja golpes letales contra las más temidas estructuras del crimen”, dijo.

Y recordó los resultados que se registran, como los descensos en homicidios, en 2019 la tercera menor tasa en más de cuatro décadas, el año pasado la menor tasa en 46 años y el trabajo arduo para mantener esta tendencia en el año 2021.

“Es la Policía que se siente orgullosa de que en este año 310 municipios de Colombia no tengan un solo homicidio”, afirmó.

Del mismo modo habló sobre el descenso en el hurto de personas, con una caída del 8%; el hurto de residencias con una caída del 29%; en el hurto de comercio una caída del 35%; en el hurto de celulares una caída del 11%; en el hurto de automotores una caída del 4% y en el hurto de motocicletas una caída del 8%.

Además, destacó el registro, en estos tres años y tres meses, de más de 600.000 capturas, la liberación de más de 90 secuestrados, la recuperación de más de 10.000 vehículos hurtados; las más altas incautaciones de la historia, más de 500 toneladas de clorhidrato de cocaína; más de 130.000 hectáreas erradicadas manualmente, solamente el año pasado, y la mayor destrucción de laboratorios de drogas.

Mencionó, también, el trabajo armónico entre poderes, porque “gracias a las capturas de la Fuerza Pública, nuestra Policía, el trabajo de la Fiscalía y después el procesamiento en la Corte Suprema, son más de 623 extradiciones de criminales a Estados Unidos y otros países”.

Agregó que la Policía adelanta más de 33 millones de procedimientos policiales por año, y los pocos casos de abusos son investigados y sancionados.

“Si bien es cierto –porque es normal en la imperfección humana– que se registren también denuncias de algunos abusos, en la individualidad se corrige en la Institución. Pero, de 33 millones de procedimientos policiales, que el promedio no supere los 5 mil o 6 mi acusaciones o denuncias, muestra y evidencia el trabajo permanente para alcanzar la perfección en la labor policial”, ratificó.