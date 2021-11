"No he recibido un peso de Emilio Tapia" Iván Mantilla

Juan José Laverde, una de las personas capturadas por el caso de corrupción de Centros Poblados, con el contrato de MinTIC, acusó a Iván Mantilla de recibir dineros de Emilio Tapia, otro de los implicados.

Según la declaración del implicado, que está en manos de la Fiscalía, el empresario le habría dado esos recursos el exviceministro de las TIC para mantener vigente el contrato de conexión de internet en zonas rurales.

"Lo que sí me confirmó (Tapia) es que le habían girado unos recursos que él mencionó pocos, al viceministro Iván Mantilla", dijo Laverde, agregando que fue una ejecución con "altísima gestión a través de funcionarios públicos de alto perfil".

Le puede interesar: Juan Camilo Restrepo asume como alcalde ‘ad hoc’ de Cúcuta

Sin embargo, Mantilla negó estas acusaciones y aseguró que nunca se ha reunido con el empresario: "Nunca he recibido un solo peso de una actividad ilegal. No conozco a ninguno de los señores de Centros Poblados, nunca he visto a Emilio Tapia ni al señor Laverde".

También dijo el exviceministro que Laverde deberá demostrar con pruebas sus señalamientos hacia él y el supuesto giro de dineros que le hizo Tapia: "Va a tener que probar lo que está diciendo. Es completamente falso".