Mercados esperan regulación de Ley de Transición Energética

Aunque Colombia ya cuenta con la Ley de Transición Energética, aún no está reglamentada. Esta situación ha generado grandes expectativas en todos los actores del sector, incluidos los consumidores de energía.

En medio de todo este panorama, los expertos consideran que se debe dar paso a los proyectos innovadores y dejar atrás las formas tradicionales de manejar este mercado.

Señalan que las grandes centrales de energía y los operadores deben permitir que la demanda por nuevas fuentes de energía aumente, lo cual implica un cambio cultural y regulatorio.

Precisamente en el evento “Desafíos y soluciones para grandes consumidores de energía”, organizado por Upsistemas y Hess, expertos del sector energético pusieron sobre la mesa temas claves de la transición energética, entre ellos: la relación de las fuentes de energía tradicionales con las energías sustentables, el papel de la demanda, del Gobierno y la reglamentación. Además, se presentó la propuesta de micro redes inteligentes para integrar las múltiples fuentes de energía actuales.

Martha Hernández de Gómez, presidenta de Upsistemas, dijo que “la energía es el eje transversal que nos mantiene activos y conectados. En Upsistemas estamos haciendo la conexión para desarrollar nuevas tecnologías y nuevas experiencias. Motivamos estas discusiones porque consideramos que debemos ser actores activos”.

Descarbonización

El mundo va hacia la descarbonización, es por ello que se presenta una transición energética pasando de fuentes y sistemas tradicionales, que manejan la energía centralizada con flujos unidireccionales (los cuales son estables por naturaleza y cuentan con un alto nivel de inercia), hacia las energías verdes y sustentables, que son descentralizadas y cuentan con elementos de producción y consumo en el mismo punto, como los vehículos eléctricos.

Frente a esto, Eugenio Domínguez, CEO de Hybrid Energy Storage Solutions España (Hess), aseguró que hay que buscar formas para aprovechar la infraestructura ya instalada y sacarle provecho, incorporando las nuevas tecnologías IT. En sus palabras, en el almacenamiento está la clave para gestionar las redes energéticas existentes en este momento de transición.

“Hess ofrece soluciones de almacenamiento basadas en un conocimiento exhaustivo de las tecnologías y lo que pueden hacer. Somos pioneros en sacar partido del almacenamiento. Nos enfrentamos a un mundo más verde, más sostenible y más optimizado. El usuario es un consumidor activo que puede prestar servicios a la red, más allá de almacenar energía; solo almacenar energía no será rentable, el multiservicio y la capacidad de proveer diferentes servicios a la red será lo que vuelva esto interesante”.

Nuevas fuentes

Para Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía Colombia, es importante lograr una gestión integral de la demanda y esto se trata de cómo hacer que los operadores de red permitan que la demanda por nuevas fuentes de energía aumente, lo cual implica un cambio cultural y un cambio regulatorio.

“Habilitar los canales para los usuarios, para que puedan hacer la evaluación y resolver los temas energéticos, con el manejo de la demanda se puede ahorrar y hacer negocios. En Colombia se tiene un marco de ley estructurado a través de la nueva Ley de Transición Energética, pero esto requiere desarrollo normativo para poder actuar. Planteamos que la demanda sea escuchada para profundizar en el uso de las tecnologías con valor agregado”, expresó Fonseca.

De acuerdo con Juan Benavidez, representante de la Junta directiva de Energía de Bogotá, desde el uso del carbón hasta el uso de la electricidad, han sido movimientos que han transformado el mundo, porque las transiciones energéticas tienen el poder de cambiar las dinámicas de la sociedad, y en ese contexto, los países en desarrollo como Colombia deben consumir grandes cantidades de energía para poder desarrollarse.

“Un nuevo energético no desplaza al anterior, sigue ahí mientras aparecen nuevos energéticos, y están impulsados por la demanda, porque no se produce lo que no se consume. En 20 años no todo el consumo de energía será electricidad, el hidrógeno aún no llegará, pero tampoco todo el consumo de energía vendrá de fuentes renovables. Por ello se requerirá un portafolio con activos que provean continuidad, no serán las baterías, aunque seguirán siendo importantes”, destacó Benavidez.

Resaltó que Colombia necesita duplicar o triplicar el consumo de energía y crear centros de experimentación que impulsen el cambio en los grandes operadores.

Innovación

Y así como la energía dinamiza el mundo, todos los sectores se ven afectados por estos movimientos; tal es el caso de la construcción. En palabras de Andrés Canela, gerente general de Schrader Camargo Colombia, la transición energética debe permitir contratos más innovadores, en los que clientes, contratistas y proveedores tengan la oportunidad de articularse con el sector energético.

En la visión de Érika Escola Eguia, Venture Capital director en Capital Energy España, hoy la gran mayoría de los inversionistas se interesan en los modelos digitales, de software, pero para ella existe la necesidad en invertir en compañías con hardware y software; que ofrezcan soluciones completas a los problemas actuales, los cuales desde el punto de vista de capital de riesgo no son tan atractivos.

“El sector de energía requiere esa inyección de capital y requiere soluciones holísticas, ahí está el hueco. Vemos un mercado lleno de oportunidades y tenemos los ojos puestos en Latinoamérica”, dijo Escola.

Añadió que las grandes empresas son las que deben innovar, no las pymes o los pequeños emprendimientos, porque son las grandes compañías las que se quedan en su zona de confort.

Por su parte, Guillermo Varón, gerente de proyectos especiales e innovación de Upsistemas, aseguró que esta solución permite la integración de múltiples fuentes de energía, entre ellas las renovables, la red eléctrica convencional, los generadores y el almacenamiento. Ofrece monitoreo y gestión de cargas, de estados, control de flujo y potencia; fue creada para generar ahorros, eficiencia energética y mejorar la confiabilidad de suministro de energía.

Los esfuerzos del cambio climático

Schneider Electric, empresa líder en manejo, automatización y transformación digital de la energía, apoya activamente los esfuerzos por el cambio climático. En Glasgow durante la COP26, muchos expertos climáticos, activistas y corporaciones nacionales o internacionales, incluida la compañía, están pidiendo urgentemente a los gobiernos, las empresas y las sociedades que hagan mucho más, y que actúen más rápidamente, para acelerar la adopción de energías limpias, electrificación, eficiencia energética y otras tecnologías positivas para el clima.

“Damos la bienvenida a los compromisos ya asumidos por numerosos gobiernos de todo el mundo y esperamos acciones más concretas en apoyo de una transición acelerada a cero neto”, dijo Olivier Blum, director de estrategia y sostenibilidad de Schneider Electric.

“El sector privado es clave en esta carrera hacia una economía más verde y justa. Es por eso por lo que continuamos liderando la carga, como profesionales y facilitadores, para cumplir con el objetivo de evitar que las temperaturas globales aumenten más de 1,5ºC, en línea con el Acuerdo de París”.

Precisamente y coincidiendo con la COP26, el Instituto de Investigación de Sostenibilidad de Schneider Electric publicó un nuevo informe sobre cómo podríamos alcanzar el cero neto para 2050 y limitar el calentamiento global al umbral crítico de 1,5ºC. Titulado "De vuelta a 2050" y realizado con la empresa de inteligencia energética Enerdata, evalúa el impacto a largo plazo del uso de energía y las emisiones de CO2 asociadas de las expectativas sociales cambiantes y las tecnologías disruptivas emergentes, como la conducción autónoma, la generación de energía limpia descentralizada, las estaciones de carga de vehículos eléctricos inteligentes en edificios y el uso de más herramientas digitales en la construcción de infraestructura, entre otros aspectos.