Investigan a Teleperfomance por violar normas laborales

El Ministerio del Trabajo abrió una investigación contra la empresa Teleperfomance, por las denuncias de algunos empleados de violaciones a las normas laborales.

A través de su cuenta de Twitter, el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, anunció el proceso: "Les hemos notificado a la empresa e invitamos a todos/as los trabajadores/as y a las organizaciones sindicales del país a que nos alleguen las pruebas sobre presuntas violaciones a las normas laborales".

Según las denuncias de algunos de sus trabajadores, hay casos de incumplimientos en el pago de salarios y abusos en las jornadas laborales.

"A mi me pagaban quincenas de $300.000 dizque por no vivir en Bogotá y no tener tantos gastos como los de la capital, pero almuerzos de 30 minutos y descansos cronometrados siempre, ni siquiera te dejan ir al baño", dijo una persona en Twitter.

Otra persona publicó que "si queríamos tener dos días libres a la semana, teníamos que trabajar 11 horas diarias. Solo nos dieron 8 días de práctica, muy incompleto todo, y ya nos dijeron que mañana nos toca tomar llamadas, tengo pruebas de todo".

Por otro lado, el valor de Teleperformance en la Bolsa de Valores se suspendió a petición de la compañía, debido a la apertura de la investigación y en espera de pronunciarse al respecto.

El precio quedó en 176,73 dólares, una caída del 33,90% con respecto al cierre del miércoles, según las cifras bursátiles.