Concejo aprueba ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana

Con 26votos a favor y 9 en contra fue aprobado, alrededor de las 7:30 de lanoche tras 11 horas de discusión en la Plenariadel Concejo de Bogotá, el Proyecto de Acuerdo 462 de 2022, “por medio del cualse autoriza el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y se dictan otras disposiciones.

Con altibajos desde que comenzó su trámite en el Concejo en abril de este año, intento por sacarlo adelante que se vio truncado por diferencias interpretativas, anoche finalmente vio luz al final del túnel, aunque los temas relacionados con una eventual pérdida de competencias por parte del cabildo, el manejo que se le dará al agua, el incremento en los impuestos, la movilidad y la Corporación Autónoma Regional, fueron puntos de discordia que dividieron a los 45 concejales de Bogotá.

No obstante, una vez se dio a conocer el resultado el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, indicó que “este Concejo le ha cumplido a la ciudad. Sacó adelante dos cupos de endeudamiento, el primer metro subterráneo, más de 60 colegios y en la peor pandemia sacó adelante el plan marshall, el plan de rescate social más grande que ha tenido en los últimos tiempos. Y hoy le acaba de aprobar, a mi parecer, el mejor esquema asociativo que tiene este país. Con la entrada de Bogotá a la Región Metropolitana se van a ver beneficiadas 10millones de personas. Les agradezco las ponencias positivas y le agradezco a las mayorías”, indicó el secretario Jímenez, quien añadió que la Administración tiene que honrar este mandato.

Unos minutos después la alcaldesa Claudia López celebró el veredicto, comenzando por afirmar que “esta es una deuda histórica. Somos una región de facto, pero por no tener un arreglo institucional que nos permitiera coordinarnos, invertir juntos, trabajar juntos y progresar juntos, hemos pagado costos enormes. Hoy el Concejo aprobó la vinculación de Bogotá a la región. La asamblea de Cundinamarca ya lo había hecho y con eso queda creada legal e institucionalmente este nuevo mecanismo de asociación, de trabajo conjunto y de trabajo entre iguales. Trabajando así, manteniendo nuestra autonomía y funciones, vamos a vivir mucho mejor. Hoy hicimos historia”, precisó la mandataria distrital.

Concejales reaccionaron

De acuerdo con el presidente del Concejo y uno de los concejales que rindióponencia positiva, Samir Abisambra (Partido Liberal), este proyecto constituyeun beneficio para la ciudad. “Se requiere de la conciliación entre los diferentes municipios y en laconcordancia entre estos para la consolidación de mejores territorios,territorios más ecuánimes, más unánimes, generosos, y en relación con loplanteado desde el Gobierno Nacional: territorios de paz”, manifestó una vez se conoció el resultado.

La concejal de la Alianza Verde, María Fernanda Rojas, votó positivo el ingreso deBogotá a este proyecto de integración, pero hizo una solicitud clara algobierno Nacional: “acabamos de aprobar en la plenaria del Concejo el ingresode Bogotá a la Región Metropolitana. Planteé varias propuestas para complementarlo posteriormente, pero entre ellas es clave que el gobierno Nacional presente una iniciativa para reformar a la Corporación Autónoma Regional”, precisó la cabildante.

Con el lema de, Región sí pero no así, otros concejales como Diego Cancino, quien lo voto negativo, indicó que su voto a la región metropolitana era negativo, “porque merecemos una región que genere confianza y que reconozca la voz de todos. Peroeste proyecto no tiene esa democracia deliberativa que debería inundar aBogotá y Cundinamarca. La Región Metropolitana que necesitamosconstruir debe ser desde una visión compartida, donde la invitación es a que seescuche la voz de la ciudadanía y no una región que concentre el poder comopasa actualmente”, precisó.

Ahora este proyecto deberá pasar a sanción de la alcaldesacon 6 de 7 artículos aprobados. Vale referir que no se aprobó el artículocuarto: “La Alcaldía Mayor de Bogotá presentará y sustentará ante el Concejo deBogotá las iniciativas correspondientes para la adopción, modificación oeliminación, de tributos contribuciones, impuestos y sobretasas, para surespectivo trámite de conformidad con la Constitución Política y el marco legal vigente”.