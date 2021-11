Nueva pelea entre concejales y Planeación por falta de concertación

El comienzo de la votación del articulado del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ha sido tumultuoso. Un día después de que la Alianza Verde protagonizara un rifirrafe a razón de la decisión que tomó la mayoría de la colectividad de aplicar la ley de bancadas en la votación de este proyecto, hubo una nueva pelea, en esta ocasión en la mesa de concertación, en donde se está evaluando si se unifican o no, y cómo se unificarían, las tres ponencias.

En ausencia (por temas de salud) del concejal ponente de Cambio Radical, Julián López Sierra, la cabildante de la misma colectividad, Carolina Arbeláez, asistió a las mesas de la concertación, en donde se estaban analizando propuestas tales como la de no eliminar la ALO y en donde tuvo un encontronazo con la secretaria Jaramillo.

Aunque aclaró que la secretaria no gritó, sí dijo que “fue arrogante y displicente”. Añadió, además, que el Concejo de Bogotá tiene toda la autonomía, “y eso lo tiene que saber la Administración. Somos autónomos y conscientes de lo que es y no es conveniente de este POT. Entonces, que la secretaria diga que no autoriza una modificación porque ella es la que firma, porque así me contestó, no está bien. Ella firmará pero nosotros somos los que votamos. Si no hay modificaciones trascendentales para la ciudad, Cambio Radical está contemplando votar no al Plan y así lo anuncié hace algunos días en el debate”, precisó la cabildante Arbeláez.

“Algo está pasando en este Concejo de Bogotá. Se caldearon los ánimos en la mesa de concertación para el articulado del POT. Vimos a la señora secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, gritando a diestra y siniestra a los funcionarios y a los concejales, diciendo que ella es la que firma. No se le olvide, señora secretaria, que los concejales son los que votan, aprueban, modifican, eliminan o niegan los proyectos de la administración. Ojo con eso”, indicó en el marco del debate la concejal Lucía Bastidas.

Añadió que se ve difícil sacar el POT de manera concertada “porque con ese ánimo de conciliación que vimos hoy... El ideal sería ese y queremos saber qué está pasando”, añadió la concejal Bastidas.

A este respecto, el concejal liberal Samir Abisambra le pidió a la secretaria de Planeación que se tranquilice, pues este es un POT que debe ser concertado. “La bancada liberal ya ha dicho que quiere que este Plan salga por acuerdo, pero obviamente hay unos temas que merecen discusión. Nosotros nos pusimos de acuerdo como bancada en dos o tres puntos, pero sobre los demás tocará revisar qué pasa”, indicó el concejal Abisambra.

Por su parte, al cabildante del Centro Democrático y miembro de la comisión del Plan, Jorge Colmenares, le preocupan los espacios que vayan a tener en calidad de bancada opositora.

“Si la Administración no va a aceptar los consensos y los pensamientos de los concejales de distintos partidos; si no escuchan a los independientes, ¿qué van a hacer con nosotros los que somos miembros de partidos de oposición? No vamos a aprobar a pupitrazos un POT que la secretaria quiere que se imponga de acuerdo a sus pensamientos”, dijo Colmenares.

Recusación de Diego Laserna

Adicionalmente, la Plenaria de la corporación aplazó la discusión de los trámites y las recusaciones programadas.

Más específicamente, la Plenaria aplazó el trámite relacionado con la recusación en contra del concejal de la Alianza Verde Diego Laserna, radicado el 9 de noviembre en la Comisión del Plan por el concejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo.

Esta recusación respondió a la presunta inhabilidad para participar en la discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 413 de 2021 por medio del cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

Durante la sesión, concejales de diferentes partidos discutieron apartes del reglamento interno de la corporación, relacionadas con el trámite de la recusación radicada. Vale mencionar que los cabildantes del partido Alianza Verde, presentes en el recinto, se retiraron del lugar previo al debate.