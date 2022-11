Indignación por periodista que agredió a su pareja en un ascensor

Una gran indignación en el país por las imágenes donde aparece el periodista Juan Felipe Barona golpeando a su pareja sentimental, acompañado por otra persona.

A través de una serie de videos que circulan en redes sociales, se ve al comunicador, quien hasta hoy trabajó con Noticias Uno, atacando a su exnovia en un ascensor.

La grabación, con fecha del 14 de octubre de este año, muestra cómo Barona lanza puñetazos a la mujer, quien no logra defenderse, y luego la arrastra por el piso.

Por otro lado, se presume que la persona que los acompaña en todo momento y sería el complice del ataque es Nicolás Vergara, amigo del periodista.

Barona actualmente se encuentra en Egipto, donde acompañaba a la delegación del presidente Gustavo Petro en la COP27, entregando información a Noticias Uno.

Sin embargo, el medio informó que el comunicador fue desvinculado: "Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso".

"Por encontrarse en el exterior cubriendo una gira presidencial, recibió instrucciones de regresar al país en la siguiente escala", añadió el noticiero.

También el Gobierno se pronunció por las graves imágenes: "A raíz de las denuncias de violencia de género conocidas en contra del periodista Juan Fernando Barona, la Presidencia de la República se ha comunicado con Noticias UNO y su directora para informarle que este colaborador será apartado del grupo de periodistas que cubren al presidente".

Aseguraron que su proceso de regreso a Colombia será costeado por Noticias Uno y la embajada en Egipto estará atenta a lo que necesite el comunicador.

"Han sido divulgadas unas partes sin contexto"

En respuesta a lo ocurrido, Juan Felipe Barona habló en su cuenta de Twitter sobre los videos de la agresión a su expareja y afirmó primero que no quería que se diera a conocer, argumentando que es parte de su vida privada

"Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos", escribió.

También aseguró que la mujer lo atacó en ese momento y presentó una imagen de las aparentes heridas: "Sin embargo, como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados".