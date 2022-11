Hoy se votaría el ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana

En una álgida sesión de la plenaria del Concejo de Bogotá, que comenzó a las 9:00 de la mañana, los 45 concejales no alcanzaron a votar sobre el proyecto de Acuerdo mediante el cual la capital toma la decisión de entrar o no a la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, un proyecto de asociatividad que ha dividido opiniones, sobre todo a razón del agua, de la cesión de competencias y del incremento de los impuestos.

No obstante, concejales no lograron resolver sus inquietudes. Por ejemplo, el concejal Martín Rivera, de la Alianza Verde, dijo que “con cada intervención por parte de la Administración, siento que dan más argumentos para que no estemos a favor de esta Región Metropolitana. Lo que están tratando de imponer es una asociatividad política y no regional, ni técnica. Que esto se haga a la fuerza sin Soacha no tiene sentido; que Cota no esté de acuerdo (y el gobernador ha perseguido a su alcalde) demuestra que esta es una imposición política”, precisó.

En la presentación que adelantaron los secretarios de Hábitat, Nadya Rangel; de Movilidad, Deyanira Ávila; y de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, se mencionaron varios temas relacionados con las fuentes hídricas, la mejoría en los viajes de movilidad y su financiación.

“Asociarnos es una oportunidad y una apuesta de la planeación conjunta de Bogotá y la región. En materia de hábitat vemos oportunidades porque esta ley nos permitirá prevenir ocupaciones ilegales en los bordes que no tenemos cómo controlar porque muchas de las ocupaciones entre Bogotá y La Calera, o Soacha y Ciudad Bolívar, no tienen quién las controle; está el cuidado del recurso hídrico y en la economía circular está el desafío de los residuos que tiene tanto Bogotá como la Región”, indicó la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel.

A este respecto, el concejal y ponente de Colombia Humana, José Cuesta, dijo que esa iniciativa está diseñada “para los negocios, y para ese proyecto de la megalópolis que está previsto de tres millones de viviendas se va a necesitar de Chingaza II. Esta región debería incluir al Meta, que es de donde estamos sacando el agua. En crisis climática un proyecto de asociatividad debería estar pensando en cómo construir políticas alrededor del agua. Si queremos hacer esto bien, tenemos que invitar al baile al departamento del Meta”.

A este respecto, la secretaria Rangel le respondió al concejal Cuesta que efectivamente se necesita un ordenamiento en torno al agua “y es parte de los temas identificados como puntos de acuerdo en el marco de la Región Metropolitana. Nosotros tenemos la RAPE y está el departamento del Meta. Uno de los temas que ella aborda es el agua, su abastecimiento y el mapa hídrico. De la cuenca del Orinoco solo hacemos uso de menos del 1% de la misma”, agregó.

Agencia Regional de Movilidad

Posteriormente hizo su exposición la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, quien se refirió a la Agencia Regional de Movilidad, tema frente al cual dijo que el territorio urbano se ha expandido y por consiguiente hay un mayor número de viajes “a los que tenemos que darle una solución”.

Dicho esto, de acuerdo con la secretaria hay tres problemáticas a las que podemos dar solución a través de la Agencia Regional de Movilidad: los corredores de entrada y salida de y hacia Bogotá; el componente de seguridad vial (tema frente al cual Bogotá y la Región se está rajando y solo va a empeorar), y el de la infraestructura y que esta sea articulada. Para tal efecto, mencionó, se necesita un transporte público con un esquema único tarifario, coordinado e integral.

Con respecto a este tema en específico, el concejal Carlos Carrillo (Polo) dijo que la Secretaría de Movilidad Distrital sería la que asumiría el funcionamiento de la Agencia de Movilidad Regional, “y la secretaria se negó a aclarar si tienen la capacidad económica y de talento humano para asumirla”, precisó.

Así mismo, dijo que si el Concejo Distrital aprueba el ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana, todos los municipios que la integren empezarían a asumir el déficit que provoca hoy Transmilenio.

“Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad al señalar que la Agencia Regional de Movilidad podría crear un Fondo de Estabilización Tarifaria Regional (FETR), que incluiría no solo el Regiotram y el Metro, sino también Transmilenio”, precisó.