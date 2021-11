Se distancian cuatro concejales de la Alianza Verde

El pasado 26 de octubre comenzó una discusión al interior del partido Alianza Verde que al fin estalló, marcando sin duda un antes y un después para la colectividad.

¿El tema? Aplicar la Ley de Bancadas (Ley 974 de 2005) en el marco del debate y votación del Plan de Ordenamiento Territorial (que no se votó como estaba previsto), una propuesta del concejal Julián Rodríguez Sastoque que fue aprobada ayer por siete de los 12 concejales que conforman el partido.

Es preciso recordar que esta ley establece que los miembros de las corporaciones públicas elegidas por un mismo partido o movimiento político deben actuar en bancada, es decir, de forma coordinada y en bloque. No obstante, la ley también contempla que se puede otorgar a sus miembros la libertad de votar de acuerdo a su criterio individual únicamente cuando se trate de asuntos de conciencia.

El problema es que los concejales Martín Rivera, Diego Cancino, Lucía Bastidas y Luis Carlos Leal, que en días pasados habían advertido inconsistencias y falta de participación en el POT (incluso dos de ellos ya habían hecho público su voto negativo a este articulado) ahora, al parecer, no podrán hacerlo y aún no tienen del todo claro cómo procederán.

De hecho, cuando fueron contactados por EL NUEVO SIGLO, confirmaron que estaban evaluando con el equipo jurídico del partido el paso a seguir y ya solicitaron una reunión con el Consejo Nacional Electoral para analizar la decisión.

Eso sí, la decisión que tomen la realizarán los cuatro concejales y quienes apoyarán a Martín Rivera, el único de ellos que hace parte de la comisión del Plan.

Le puede interesar: Búsqueda de inmuebles para venta y arriendo aumentó 20% en Bogotá

“Vamos a analizar qué posibilidades hay. Yo no descarto todavía nada hasta no tener un sustento jurídico que nos aclare qué caminos podemos tomar. Aún así presentaré mis proposiciones porque creo que este documento se puede mejorar”, sostuvo a este medio el concejal Rivera.

Por su parte, la concejal Lucía Bastidas, quien también refirió que por ahora están evaluando alternativas de acción, le dijo a este diario que lo que ocurrió ayer no tiene precedentes en la historia de la bancada.

“Cada bancada debe decidir cómo vota previo a una discusión, pero nunca en la historia del partido Alianza Verde habían impuesto esta decisión. Yo fui minoría cuando Gustavo Petro fue alcalde: eran 13 y yo era la única que no estaba con la Administración Distrital y jamás me obligaron. En el gobierno de Enrique Peñalosa, de los seis concejales que habíamos María Fernanda Rojas estaba en contra y ni siquiera lo contemplamos. Aquí discutimos rescate social, cupo de endeudamiento, plan de desarrollo y jamás lo discutimos”, indicó Bastidas.

La cabildante explicó que hubo una reunión de 40 minutos en donde los concejales Martín Rivera y Diego Cancino expusieron las razones para que no se impusiera esta norma y al ver que se votaría favorablemente se retiraron de la misma. “A nosotros nos notificó el concejal Edward Arias a través de una llamada en donde nos indicó que siete concejales votaron a favor. María Clara Name no votó. Y ni siquiera estuvieron en la sesión presencial”, finalizó diciendo.

¿Un mandado del Palacio Liévano?

Ahora, frente a si esta decisión que tomó la bancada fue una “solicitud” que vino de más arriba, el concejal Luis Carlos Leal le dijo al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, que le quedaba muy mal lavarse las manos frente a dicha decisión, “cuando ha estado siempre presente en esta corporación moviendo los votos y estando presente en las mesas directivas para sacar cualquier proyecto como sea".

“Decir que no es responsabilidad de la Administración la decisión que se está tomando al interior de la bancada y que no es labor del secretario de Gobierno mover los votos para que se aprueben los proyectos de la Administración es una irresponsabilidad. Como lo afirmó él mismo, es su responsabilidad hacer que los proyectos de la Alcaldía se aprueben. Él mismo lo dijo: está en su manual de funciones”, sostuvo Leal.

Añadió que ya es paisaje que, “cada vez que se está discutiendo un proyecto de la Administración, él está brincando de un lado para otro, hablando con todos los concejales e incidiendo en la forma en que las mesas directivas toman las decisiones. Claramente una decisión que afecta cuatro votos tiene que tener incidencia de la Administración y es absurdo que digan que es una decisión única de la bancada y que la Administración por fin decidió estar ajena a la decisión que ellos califican, la más importante de esta Alcaldía”.

A este respecto la concejal Lucía Bastidas, quien poco después de la sesión de ayer tuvo una discusión con el secretario de Gobierno, a quien le pidió que asumiera su parte de responsabilidad en este hecho, dijo claramente que la imposición de la ley de bancadas “es un mandado que le está haciendo el resto de la bancada a la Administración Distrital”.

El primer concejal que había referido su voto negativo al POT, Diego Cancino, dijo que el martes era un día profundamente doloroso, “porque en mi partido hoy están amordazando nuestras voces. Mi voto negativo ya no lo voy a poder dar y acá quieren aplicar una disciplina estalinista. Ante las presiones no vamos a ceder”, advirtió el concejal verde, quien confirmó a este medio que no votará el POT y que objetará conciencia.