Recuperación en viajes de negocios sería de solo 50% en 2022

De acuerdo con el informe “Adapting to Endemic Covid-19: The Outlook for Business Travel”, realizado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), en colaboración con la consultora McKinsey & Company, los viajes de negocios a nivel global podrían aumentar en más de una cuarta parte este año y alcanzar hasta dos tercios de los niveles anteriores prepandemia para el 2022.

Los viajes de negocios se vieron afectados por la crisis sanitaria de covid-19 y han sido más lentos en su recuperación; dado que estos son vitales para muchos sectores de la economía mundial, es importante que todas las partes interesadas unan sus fuerzas para encontrar soluciones que ayuden a su recuperación.

Según el mismo informe, el impulso para los viajes de negocios con un aumento del gasto global del 26% durante este año, en comparación al 2020, será seguido por un crecimiento adicional del 34 por ciento en 2022.

Esto último se produce a raíz de una caída del 61% en el gasto en viajes de negocios en 2020, en comparación al año anterior, luego de la imposición de extensas restricciones de viaje con diferencias regionales considerables durante la crisis sanitaria en todo el mundo.

El año pasado, el sector de viajes y turismo sufrió pérdidas de casi US$4,5 billones, y más de 62 millones de personas perdieron sus empleos.

El gasto

El gasto de los visitantes nacionales disminuyó en un 45%, mientras que el gasto de los turistas internacionales cayó en un 69,4%. Todo esto en comparación con los niveles de 2019, año en que la mayoría de los principales países dependían de los viajes de negocios para el 20% de su turismo.

Con el fin de acelerar la recuperación de este sector, el informe recomienda a las empresas ajustar sus modelos de ingresos, ampliar el enfoque geográfico y mejorar los servicios digitales. La recuperación también dependerá de una mayor colaboración entre los ámbitos público y privado, así como de fomentar nuevas sinergias.

Julia Simpson, CEO y presidenta del WTTC, dijo que "con la pandemia, los viajes de negocios se han visto seriamente afectados; sin embargo, poder proyectar la recuperación de dos tercios para finales de 2022 brinda mayor optimismo a todo el sector”.

La demanda de viajes de negocios ha sido más lenta en recuperarse que el ocio; mientras las políticas corporativas continúan influyendo en la demanda, de acuerdo con las restricciones de viajes.

La pandemia también ha sido un catalizador para el cambio, impulsando innovaciones digitales y, por lo tanto, ajustando la oferta para posibles viajes de negocios a medida que los eventos híbridos se convierten en la nueva norma.

Aunque los viajes de negocios representaron solo el 2,4% de los viajes globales en 2019, fueron responsables del mayor gasto en muchos destinos, por lo que es esencial para la recuperación de toda la industria turística.

Ingresos

Cabe destacar que antes de la pandemia, los viajes de negocios representaban alrededor del 70% de todos los ingresos globales de las cadenas hoteleras de alta gama, mientras que entre el 55% y el 75% de las ganancias de las aerolíneas provenían de los viajeros de negocios, que representaban alrededor del 12% de los pasajeros.

Chris Nassetta, presidente y CEO de Hilton, comentó que "El regreso a los viajes de negocios será fundamental en la recuperación de nuestra industria. Los viajes y el turismo continuarán impulsando el progreso de millones de personas en todo el mundo, especialmente a medida que las personas comiencen a viajar de nuevo".

WTTC cree que, si bien los viajes de negocios regresarán, su recuperación desigual tendrá implicaciones importantes en todo el sector global de viajes y turismo.

Sobre el WTTC

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) representa al sector privado mundial de Viajes y Turismo. Los miembros incluyen 200 directores ejecutivos y presidentes de las principales empresas de viajes y turismo del mundo de todas las geografías que abarcan todas las industrias. Durante más de 30 años, WTTC se ha comprometido a concienciar a los gobiernos y al público sobre la importancia económica y social del sector de viajes y turismo.

Según el Informe de Impacto Económico de 2021 de WTTC, durante 2020, un año en el que fue devastado por la pandemia, Viajes y Turismo contribuyó con un -5,5% al PIB mundial y fue responsable de 272 millones de puestos de trabajo.

En Bogotá

De otro lado, Bogotá volvió a ser reconocida con dos galardones por los World Travel Awards 2021. Esta vez, la capital colombiana fue premiada por los ‘Óscar del Turismo’ en las categorías de "Mejor destino de Turismo de Reuniones de Suramérica 2021" y "Mejor Destino de Ciudad de Suramérica 2021".

Esta es la segunda vez que la ciudad se impone como líder del turismo de negocios en toda Suramérica, pues el anterior galardón lo recibió durante la edición 2020 de los World Travel Awards. Cabe destacar que, para esta versión 2021, Bogotá superó a otras ciudades como Buenos Aires, Lima, Guayaquil, Medellín, Montevideo, Quito, Río de Janeiro y São Paulo.

“Estas son buenas noticias para el sector turístico y su reactivación progresiva. Es un premio al trabajo conjunto entre el sector público y privado del que nos sentimos orgullosos”, manifestó la directora del Instituto Distrital de Turismo, Karol Fajardo.

La encargada de la cartera de turismo en Bogotá además agregó que la capital del país tendrá que tener un mayor compromiso en el sector.

“Estamos con muchas expectativas de volver a recibir a turistas de todo el mundo para que descubran las maravillosas experiencias que se han estado preparando durante esta época”, expresó Fajardo.

Reconocimiento

Pero los reconocimientos a Bogotá no llegaron hasta ahí, la ciudad también fue galardonada como líder de Suramérica en otras categorías. En el sector de la hotelería, el Hotel de la Ópera se llevó el premio al “Hotel boutique líder en Colombia 2021″, mientras que el Sofitel Bogotá Victoria Regia recibió el trofeo al “Hotel de negocios líder en Colombia 2021.”

Al respecto de los galardones, la directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá concluyó: “Estos reconocimientos son el reflejo del trabajo que ha hecho y seguirá haciendo Bogotá por consolidar a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos de Latinoamérica. Nuestro compromiso por impulsar el turismo de la ciudad es y seguirá siendo nuestro principal propósito”.

Hay que señalar que, durante el primer semestre de 2021, según cifras del IDT, a Bogotá llegaron más de 2 millones 480 mil turistas, de los cuales más de 2 millones 110 mil eran nacionales y cerca de 363 mil, eran de origen internacional. Si se compara la cifra con las reportadas en el mismo periodo en 2019, la capital del país recibió en los primeros meses de este año el 37,6% del total de los viajeros que arribaron hace dos años.

Perspectivas por regiones

Los datos del WTTC muestran el siguiente comportamiento por regiones:

--Oriente Medio - El gasto en este rubro aumentará un 49% este año, mientras que el de ocio un 36%. Se estima que para 2022 aumente 32% el próximo año.

--Asia - Pacífico - El gasto aumentará un 32% este año y un 41% el próximo año.

--Europa - Se establece que aumentará un 36% este 2021, más fuerte que el gasto en ocio con un 26%; seguido de un aumento del 28% el próximo año.

--África - El gasto aumentará un 36% este año, ligeramente más fuerte que el gasto en ocio con un 35%.

--América - Se espera que el gasto de las empresas aumente un 14% este año y un 35% en 2022.