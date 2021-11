Nace el "metaverso", la evolución de la virtualidad sin límites

¿Quiénes tendrán espacio en el "metaverso" del gigante Facebook, que lo tiene como prioridad estratégica? A los creadores de juegos de video como Roblox o Fornite, pasando por emprendimientos especializados, el universo digital paralelo les despertó muchos apetitos.

El "metaverso", contracción de metauniverso, es una suerte de doble digital del mundo físico, accesible por internet. Gracias a las realidades virtual y aumentada, permitirá multiplicar las interacciones humanas al liberarlas de las limitaciones físicas.

Considerado como el próximo gran salto en la evolución de la internet, este "grial" imaginado por la ciencia ficción desde hace 30 años, se ha vuelto un nuevo horizonte de desarrollo.

¿Habrá lugar para todos los pretendientes ante las colosales inversiones necesarias para su creación?

"Hay una fuerte posibilidad de que haya varios metaversos, una multitud de experiencias inmersivas disponibles en varios puntos", anticipó a la AFP Nicolas Reffait, asociado a cargo de prensa en la consultoría BearingPoint.

"No va con el sentido de la historia que haya un solo metaverso portador del conjunto de experiencias", agregó. "Por su naturaleza, no me imagino que pueda tener un dueño", insistió.

La Meta

Los gigantes tecnológicos estadounidenses como Facebook ya iniciaron las grandes maniobras. Rebautizado como Meta, el grupo de Mark Zuckerberg aspira a imponerse como el creador de un espacio digital universal de referencia, como pudieron ser la App Store de Apple o el motor de búsqueda Google.

Para llegar allí, espera invertir decenas de miles de millones de dólares anuales y contratar a 10 mil personas en los próximos cinco años en Europa.

Pero las otras grandes empresas tecnológicas no se quedarán al margen, como Microsoft y su "metaverso de empresa".

Facebook y Microsoft integran el llamado "Gafam", las cinco grandes firmas tecnológicas estadounidenses junto a Google, Apple y Amazon.

En su conferencia anual dedicada a profesionales, Microsoft anunció el lanzamiento de "Mesh", una nueva función del programa Teams que, a partir de 2022, permitirá al usuario aparecer en las reuniones en forma de avatar personalizado en lugar de activar el video.

En el mismo grupo de empresas, el campeón de los procesadores Nvidia lanzó su plataforma "Omniverso", que permite que equipos internacionales de desarrollo "colaboren en tiempo real en un espacio virtual compartido".

Virtualidad a fondo

Más que simples juegos de video gratuitos en línea, Roblox, Minecraft o Fortnite se han convertido, con ayuda de la pandemia, en plataformas de esparcimiento donde los jugadores pueden llevar una vida social paralela.

Han llegado a desafiar la hegemonía de las redes sociales como Instagram, TikTok o Snapchat, reforzando su ambición de construir su propio metaverso.

Epic Games, creador de Fortnite, ha señalado que parte de los mil millones de dólares obtenidos este año de inversionistas será dedicado a su desarrollo.

Primeros anticipos concretos: los conciertos virtuales de estrellas internacionales como el rapero estadounidense Travis Scott o la cantante pop sueca Zara Larsson, que fueron seguidos por decenas de millones de jugadores.

"Es una oportunidad increíble para conectarse con un público más joven. Es realmente el futuro", aseguró la cantante sueca la semana pasada en la Web Summit.

Además, le permite multiplicar sus fuentes de ingreso. Si un seguidor de Zara Larsson puede comprar una camiseta con su imagen a la salida de un concierto físico, ahora podrá usar su dinero en la tienda virtual de la cantante en Roblox para vestir a su avatar con gafas para el sol.

Emprendimiento

En Decentraland, una plataforma en línea considerada como uno de los precursores del metaverso, es posible adquirir parcelas de terreno virtual en forma de NFT (certificados de autenticidad digital para contenidos en línea) mediante una criptomoneda asociada llamada MANA.

Varios otros emprendimientos intentan seguir los pasos de The Sandbox, que acaba de recibir 93 millones de dólares de un grupo de inversionistas.

En Corea del Sur se formó en mayo una coalición de empresas e instituciones públicas bajo la dirección del Ministerio de las Ciencias para evitar "una dependencia de los actores transnacionales" extranjeros, explicó Nicolas Reffait.

Bautizado como "Metaverse Alliance", reúne a más de 200 empresas junto a campeones locales como Samsung.