MOE alerta por escollos para elección de circunscripciones de paz

Algunos inconvenientes podrían afectar el normal desarrollo de la elección de las circunscripciones transitorias especiales de paz para las víctimas el próximo 13 de marzo en 16 regiones del país, indicó ayer la Misión de Observación Electoral (MOE), como un posible déficit de cedulación en 128 municipios, así como 283 municipios con eventual dificultad de acceso a puestos de votación.

Las circunscripciones transitorias especiales de paz fueron previstas en el Acuerdo de La Habana que firmó el Estado con la entonces guerrilla de las Farc, con el propósito de que las víctimas en las 16 regiones más golpeadas por el conflicto armado tuvieran representación en la Cámara en igual número de curules.

Se tenía previsto elegir los escaños de las víctimas en los comicios de marzo del 2018 para ser ocupados en el actual Congreso. Sin embargo, ello no ocurrió porque un proyecto de reforma constitucional para darles vida se hundió en Senado en diciembre de 2017 porque la mesa directiva interpretó que los 50 votos a favor que obtuvo no eran la mayoría.

No obstante este año la Corte Constitucional al resolver una tutela, determinó que dicho proyecto de reforma constitucional sí fue aprobado con 50 votos pues era la mayoría, no los 52 que consideró la mesa directiva del Senado, debido a que tres parlamentarios no se podían contar para el quórum decisorio porque estaban en la cárcel por problemas de distinta índole.

Como consecuencia la Corte ordenó a la Registraduría Nacional hacer efectiva la elección de estas circunscripciones el próximo 13 de marzo, como parte de los comicios legislativos.

A finales de agosto pasado el registrador Nacional, Alexánder Vega, dijo sobre la elección de las curules de las víctimas que “nosotros ya tenemos todo listo, me comentó el Presidente de la República que la otra semana estará promulgando el Acto Legislativo como requisito para que entre en vigencia. Una vez firmado y dando cumplimiento a la orden dada por la Corte Constitucional, expediremos el calendario especial para las 16 curules de paz".

Preocupaciones de MOE

En su tercer informe sobre la elección de las curules para las víctimas, la MOE manifestó inquietudes sobre algunos aspectos que consideró pueden ser problemáticos. Por ejemplo, alertó que podría existir un déficit de cedulación en municipios con circunscripciones.

La ONG llegó a esta conclusión tras hacer un análisis estadístico de la proporción entre el censo poblacional y el censo electoral. Como resultado encontró 128 municipios en todo el país con posible déficit de cedulación, clasificados en distintos niveles de priorización para una eventual política de cedulación, teniendo en cuenta que para votar es necesario presentar la cédula.

Otra dificultad sobre la que alerta la MOE se podría presentar por la falta de acceso a puestos de votación en 283 municipios con Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Llama la atención, dijo, que exceptuando las circunscripciones 1 (Nariño-Cauca-Valle), 8 (Montes de María) y 10 (Pacífico-Nariño), la mayoría de circunscripciones de paz están compuestas por municipios donde parte de la ciudadanía puede tener los puestos de votación demasiado lejos para poder ejercer su derecho al voto. “Especialmente preocupa el caso de la circunscripción 7 (sur de Meta-Guaviare), donde el 100% de los municipios que la componen tiene dificultad alta y extrema de acceso a puestos”, dijo.

Otro factor sobre el que alerta la MOE es por la violencia política, social y comunal que se presenta en varias regiones del territorio nacional, y que como consecuencia no son ajenas las zonas en donde están las circunscripciones de víctimas.

La ONG hizo un análisis de las cifras que tiene desde 2007 sobre estos tipos de violencias en los territorios, que para este ejercicio tomó desde 2016 hasta el 2021. Encontró que en este periodo la zona más afectada de las que operarán las circunscripciones, es la N.° 1 Nariño-Cauca-Valle, con 290 hechos.

Agregó la MOE que también preocupa la presencia de grupos armados ilegales en las regiones en donde están estas circunscripciones.