Analítica de datos alertó de proyectos por $2,34 billones

La Contraloría General de la República identificó 99 alertas en 528 contratos financiados con el Sistema General de Regalías (SGR) por un monto de $2,34 billones de pesos.

El organismo de control fiscal inició 25 actuaciones especiales, de las cuales se han generado ocho hallazgos fiscales por más de $84 mil millones de pesos. Estas alertas también dejan como resultado 53 proyectos que están en especial seguimiento.

La actuación particular se realizó a 359 proyectos en varias regiones del país que fueron aprobados, pero no contratados, no han sido aprobados o están vencidos o suspendidos.

El organismo de control fiscal encontró 78 contratos por $321 mil millones para el fortalecimiento de Ciencia y Tecnología destinados a atender la pandemia del covid-19 que, de acuerdo su periodo de ejecución –entre 8 y 12 meses—, no estarán listos en la etapa más crítica de la emergencia.

De estos 78 proyectos, 53 tendrán un seguimiento especial de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, dado que se les ha destinado $244 mil millones que se deben invertir en la creación de laboratorios clínicos pero que, por su tiempo de ejecución, no permitirían atender de manera efectiva el momento más crucial de la pandemia.

Las 99 alertas se detectaron después de que la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata de la CGR pusiera en marcha un modelo de analítica de datos que, con inteligencia artificial, logró revisar en solo tres meses 841 contratos de los recursos del Sistema General de Regalías por un monto de $3,42 billones.

El organismo de control ve con preocupación la viabilidad y factibilidad de estos proyectos que se planearon y autorizaron bajo el Sistema General de las Regalías.

Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) son los encargados de definir en qué proyectos se invertirán estos recursos.

Una de las conclusiones a las que se ha llegado con el modelo de analítica de regalías, es que por las decisiones de los OCAD regionales pasaron todos los proyectos y contratos que hoy tienen alertas, las cuales podrían haber sido detectadas en la etapa previa a su aprobación.