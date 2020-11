Supertransporte abre investigación contra Didi, Beat y Cabify

Por presunta facilitación para la violación de las normas de transporte, la Superintendencia de Transporte imputó cargos contra Didi, Beat, Cabify y Fory, después de que se adelantara una indagación preliminar en la que se archivó una actuación contra Liftit, por no encontrar irregularidades en su operación.

Según indicó el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, las multas contra estas aplicaciones podrían superar los $8.000 millones respectivamente si se les encuentra responsables de los señalamientos mencionados.

En ese sentido, tanto Didi, como Beat y Cabify deberán responder por la presunta facilitación de la prestación de transporte con vehículos no autorizados bien sea porque no cumplen las condiciones técnico mecánicas exigidas o porque no están matriculados para brindar servicio público.

De igual manera, se les acusa de prestar servicio de transporte con conductores sin licencia, por no contar con un plan estratégico de seguridad vial y por no contar con los seguros que cubran los riesgos establecidos por las autoridades.

Además, las tres aplicaciones también deberán responder por facilitar la prestación de este servicio por sujetos que no están constituidos ni habilitados de acuerdo con los requisitos legales, por alterar el servicio público, entre otros.

Por su parte, a la plataforma Fory se le imputaron cargos por no suministrar la información requerida por la Superintendencia de Transporte y continúa su averiguación preliminar en esta entidad, por lo cual no está exenta de otros señalamientos.

Es de mencionar que hasta el momento, ninguna de las empresas investigadas se ha pronunciado por esta decisión del órgano de control.