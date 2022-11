Plenaria del Concejo retomará debate de ingreso a Región Metropolitana

Mañana se comenzará a discutir, en la plenaria del Concejo de Bogotá, el proyecto de Acuerdo 462 de 2022, “por medio del cual se autoriza el ingreso del distrito capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y se dictan otras disposiciones''.

Al debate y posterior votación del mismo están citados sus autores, la alcaldesa Claudia Nayibe López Hernández; Felipe Edgardo Jiménez Ángel, secretario distrital de Gobierno; María Mercedes Jaramillo Garcés, secretaria distrital de Planeación, y Juan Mauricio Ramírez Cortés, secretario distrital de Hacienda. No obstante, también están citados otros secretarios como los de Hábitat y Movilidad.

Los tres ponentes, los concejales Samir José Abisambra Vesga (Partido Liberal), José del Carmen Cuesta Novoa (Colombia Humana) y Julián Espinosa Ortiz (Alianza Verde), quienes presentaron una ponencia positiva con modificaciones y una ponencia negativa, deberán volver a resumir la esencia de sus respectivas ponencias, pero estas no volverán a ser analizadas.

Vale referir que el pasado 29 de octubre, con 11 votos a favor y tres en contra fue aprobado el proyecto en Comisión de Gobierno. En el momento de la aprobación inicial, el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, dijo que este proyecto constituye un beneficio para la ciudad. “Se requiere de la conciliación entre los diferentes municipios y en la concordancia entre estos para la consolidación de mejores territorios, territorios más ecuánimes, más unánimes, generosos, y en relación con lo planteado desde el Gobierno nacional: territorios de paz”.

Se debe tener en cuenta que de los seis artículos que tiene este proyecto, seis fueron aprobados, algunos con modificaciones y adiciones; además, fueron aprobados dos artículos nuevos.

Entre los beneficios que traerá este proyecto se encuentran, indicó el concejal, la reducción de costos en el transporte público intermodal para los ciudadanos que se movilizan entre los municipios de la región.

Asimismo, la mitigación de la congestión y saturación de las vías de acceso de los centros poblados. La creación de herramientas para adelantar acciones coordinadas para la adaptación y la mitigación al cambio climático. También está la articulación de planes, programas y proyectos de seguridad, convivencia y justicia en el territorio de la Región Metropolitana, la cual también potencializará la oferta turística complementaria de Cundinamarca al Distrito Capital y permitirá la integración del transporte privado, público y de carga intermunicipal.

Voces en contra

Desde ese día quedaron claras las voces en contra (tres concejales votaron la ponencia negativa) y, por ejemplo, el concejal Carlos Carrillo, del Polo, fue claro en resumir los inconvenientes que traería este proyecto.

Indicó que la Administración Distrital no debería decir que no se perderán competencias, porque así será. “La alcaldesa no ha leído la ley. Bogotá sí pierde competencias y de eso se trata la asociatividad (…) Los entes territoriales que van a hacer parte de ese engendro de región van a ceder competencias. Díganlo así. ¿Cómo dan un debate tan intelectualmente deshonesto? La misma ley dice que cederemos competencias”, precisó el concejal Carrillo, quien concluyó su intervención diciendo que aún si Juanita Goebertus redactó el texto indicando que no habrá municipio núcleo, eso es falso.

Por su parte, la concejal Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, cuestionó, y le confirmó a EL NUEVO SIGLO que lo volverá a decir en la plenaria el día de hoy, que los impuestos se van a incrementar.

“Fenalco lo advirtió y nosotros lo advertimos aquí (porque yo soy concejal de Bogotá y no diputada de Cundinamarca), que va a subir el 5% de los impuestos en Bogotá para alimentar la burocracia. Matrimonio feliz entre la alcaldesa y el gobernador pensando en su presidencia y vicepresidencia para el 2026. Todo el discurso de una política diferente se les quedó en eso: en discurso. Este es un capricho de la alcaldesa. ¿Que se necesita una coordinación en la Región? Claro. Pero se han podido hacer cosas sin una RM que gaste tantos recursos”, precisó, poniendo por ejemplo el avance del Regiotram de Occidente.

También denunció que este proyecto de integración está desarticulado del río Bogotá y por eso después tuvieron que mandar una carta al presidente Gustavo Petro, indicando que se reformaría la CAR.

Por último, de acuerdo con el concejal Diego Cancino, “hubo una alianza entre Jorge Rey, Germán Varón Cotrino, Nicolás García y la Administración de Bogotá, sin tener en cuenta las voces de sus habitantes. Este proyecto no se debe hacer. Hacer un proyecto de integración sin tocar a la CAR es como poner al lobo a cuidar las ovejas”, precisó el cabildante.