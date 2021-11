Capturado por error en hurto de oro en Medellín queda en libertad

El juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín ordenó la libertad de Edien Antonio Toscano, detenido junto con otras diez personas por el hurto de oro en el sur de la ciudad.

De acuerdo con el juez, Toscano fue capturado por error, solo se encontraba en el lugar de los hechos en el momento equivocado.

La versión fue corroborada por Johana Gómez, representante legal Jegaeléctricos, donde Edien trabaja como técnico en mantenimiento de lavadoras y se encontraba cerca al lugar de los hechos consultando por un envío realizado para Córdoba, que al parecer no había llegado ese jueves.

“Salió de la sede para el lugar a las 11:20 a.m. y a las 11:43 me manda la guía del envío como tal y ese es el último contacto que tengo con él. Luego lo llamo y lo llamo, no contesta. Hasta que me doy cuenta, por redes sociales, en ese video donde lo capturan, que él estaba inmerso en esto”, relató Johana Gómez.

Todo indica que Edien, corrió para protegerse de los disparos entre delincuentes y policías y por este hecho los agentes lo habrían confundido y lo detuvieron.

La representante aportó como pruebas de la inocencia de Toscano videos de seguridad tanto del negocio de repuestos, como de la sede de envíos y una carta contando cuál era la tarea.

Del mismo modo Johana Gómez pide que el alcalde, Daniel Quintero, salga a dar disculpas públicas “Esto nos dejó consternados, también queremos que el alcalde salga a dar disculpas públicas para que podamos limpiar la imagen de él”.

Recordemos que en declaraciones el mandatario local había dicho el capturado habría llegado a la capital antioqueña desde Sucre para participar en el hecho.