Bogotá tiene Plan Marshall y cupo de endeudamiento para reactivarse

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en compañía del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y del secretario Distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, sancionó el plan de Reactivación Económica, el Cupo de endeudamiento por $10,79 billones y lanzó el denominado, Acuerdo Social para sacar a Bogotá de la crisis social y económica fruto de la pandemia.

En contexto: Alcaldesa sanciona Plan Marshall y cupo de endeudamiento

La recuperación, indicó el Distrito, se basará en una inversión pública que agrupa el componente de reactivación del Plan de Desarrollo para el cuatrienio por $53 billones, el cual por la pandemia requerirá inversiones aún mayores de obra pública para buscar la reactivación económica y la generación de 500.000 empleos de la ciudad.

Adicionalmente, la alcaldesa dijo que a estas tres herramientas se sumará el presupuesto para el año entrante, proyecto de Acuerdo que ya comenzó su trámite en el Concejo de Bogotá y ya tiene a los ponentes seleccionados para su respectivo estudio.

“Nosotros esperamos recuperar, el año entrante, un crecimiento de por lo menos el 4% y empezar a reducir el desempleo con una herramienta adicional a estas tres. Se trata del presupuesto del 2021, un presupuesto de $20,1 billones de pesos de inversión pública, en total de $24 billones, integrando la parte de funcionamiento”, indicó la alcaldesa Claudia López.

Los acuerdos que se sancionaron este viernes, permitirán para el año entrante alivios como la congelación del impuesto predial para 2,6 millones de propietarios; descuentos de hasta 22% para los contribuyentes (empresas) de ICA más afectados; exenciones a teatros, museos, colegios y jardines privados; ampliación del pago por cuotas del predial, y un paquete completo de beneficios para la formalización empresarial y la inclusión productiva de micro y pequeñas empresas.

Y por la otra parte, la Administración solicitó el cupo de endeudamiento de 10,79 billones de pesos que hoy es una realidad y que permitirá hacer las mejoras en movilidad, educación, salud, infraestructura, seguridad, cultura, recreación y demás bienes públicos que requiere la capital.

Propuesta de rescate social

Asimismo, la Alcaldesa indicó que la ciudad tiene listos $1,6 billones para rescatar de la pobreza extrema a miles de familias vulnerables que se sumieron en ella y para ello, hizo una presentación de los cuatro componentes mediante los cuales se podrá hacer un acuerdo social, todo ello con ayuda del Gobierno Nacional.

1.Renta básica: De acuerdo con la alcaldesa, antes de la pandemia en la ciudad de Bogotá no tenía a una sola familia vinculada a un ingreso mínimo garantizado y renta básica y no hacia transferencias monetarias. La nación les giraba transferencias a 130.000 familias, pero la Capital no tenía un mecanismo de este tipo.

“Hoy, entre marzo y octubre, ya vamos en 712.000 hogares vinculados al programa de ingreso mínimo garantizado. La alcaldía bancarizó a 550.000 hogares, y en conjunto con el Gobierno Nacional, les podemos dar un ingreso mínimo garantizado. Nuestra meta al finalizar este año es llegar a 770.000 hogares, y lo que hemos concertado con el Gobierno Nacional, es que vamos a tratar de llegar el año entrante en conjunto a 900.000 hogares”, entre Ingreso solidario y Bogotá solidaria en casa.

“La manera más rápida de sacarlas de la pobreza es con una transferencia directa de ingresos a sus bolsillos. Eso garantiza que no habrá hambre, pues el 20% de los hogares en Bogotá hoy ya no pueden consumir tres comidas al día. Tenemos un mandato ético, no solo económico”, precisó la mandataria.

2. El Componente educativo: Bogotá tenía la meta de generar 20.000 cupos de educación superior pero que pasa: los hogares se endeudan para que sus hijos tengan una carrera que no les dará empleo y Bogotá nada en abogados y contadores, pero faltan por ejemplo programadores de datos. Por ello, Bogotá lanzó este año Reto a la U.

“Con Reto a la U, los contribuyentes van a poner billón y medio para la formación superior de los jóvenes, pero para una educación más pertinente, más corta, más flexible, por créditos y que sobretodo sí les de oportunidades de innovación, emprendimiento o empleo. Todas las universidades dijeron: “Estamos listos”. Vamos a poder triplicar nuestra meta de vinculación de jóvenes a la Educación superior. De 20.000 a 60.000 y se irán a los jóvenes más humildes, y a los jóvenes que ni trabajan ni estudian”, precisó la mandataria.

3. El componente de salud: En la medida en que la pandemia ha destruido puestos de trabajo y aumentó los niveles de pobreza, en Bogotá se aumentó la población que debe ser atendida por régimen subsidiado. A la fecha, la Capital ha aumentado en 250.000, las personas que llegaron al régimen subsidiado, y la secretaría tiene contemplado que para el año entrante, habrá 400.000 personas más, de los cuales por lo menos la mitad entrarán al régimen y el Gobierno Nacional le ayudará al Distrito para que haya recursos suficientes para su atención.

“Vincular a 200.000 nuevas personas al régimen subsidiado en salud le cuesta un montón de plata al Gobierno Nacional, pero lo que más aumenta la pobreza son las barreras en el acceso a salud. Y eso que sí lo hemos sufrido con dolor en esta pandemia”, dijo a este respecto la Mandataria.

4. El componente de vivienda: Ahora bien, de acuerdo con la Alcaldesa, hay cuatro acuerdos que ya están consolidados, firmados y con recursos asegurados tanto de la Nación como del Distrito, para incrementar el número de subsidios de vivienda (nueva y arrendamientos), mejoramiento de las mismas, y el denominado Plan terrazas.

“La mitad de las viviendas de Bogotá las hace la gente ladrillo a ladrillo, y el Estado nunca había reconocido que esa era una forma legítima de hacer vivienda. El plan terrazas es decirle a las personas: “Nosotros les ayudamos, le damos asistencia técnica, crédito barato, un banco de materiales, curaduría cero y así ayudamos a hacer mejoramiento de vivienda por esa vía”, finalizó diciendo la mandataria, quien terminó su intervención con una nota de unidad.

“Estas son tres herramientas muy importantes que hoy queremos dar a conocer y promulgar como debe ser: entre la Nación, el Gobierno y el Concejo de nuestra ciudad, todos remando en una misma dirección y sacando adelante a nuestra ciudad que ha atravesado por un momento muy difícil y muy desafiante pero con estas herramientas saldremos adelante”, puntualizó Claudia López.