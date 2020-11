¿Qué tan práctica sería una moción de censura contra Hugo Acero?

El pasado martes la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia socializó las cifras de este particular en Bogotá, y si bien la entidad resaltó que de diez indicadores solo 4 han empeorado (cifras comparadas de octubre 2019 con octubre de 2020), el acumulado anual mostró un incremento en los homicidios en un 1,5%, pasando de 823 en 2019 a 835 este año, y en el hurto a bicicletas en un 35,8%, pasando de 6.589 casos en 2019, a 8.951 casos; 2.362 casos más.

Ahora, aún cuando en los últimos dos meses los hurtos disminuyeron y el secretario Hugo Acero fue enfático al afirmar que estas cifras se mantuvieron a la baja pese a la apertura de la ciudad, la percepción de inseguridad se ha convertido en un dolor de cabeza, el aumento en los homicidios llamó la atención del Concejo de Bogotá y eso llevó a que las concejalas de la coalición Colombia Humana-UP-Mais, tomaran la decisión de iniciar una moción de censura contra el secretario, que de ser aprobado, concluiría en su renuncia.

“La seguridad en Bogotá se ha deteriorado notablemente y aquí hay un problema gravísimo porque han aumentado los homicidios, que en los últimos 20 años venían disminuyendo sistemáticamente. Eso se ha sumado a la crisis socioeconómica, entonces sí queremos por lo menos ganar la batalla y que el Concejo dé el debate así la moción como tal no avance”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la concejal Susana Muhamad, quien añadió que la bancada espera adelantar la medida antes de que finalice el año.

Este diario habló con todos los voceros o cabezas de lista de los partidos que hacen vida en el Concejo para tantear la situación. Pese a que por ahora esta moción no parece tener mucho ambiente, sí es claro el llamado del cabildo a que la Secretaría comience a apersonarse del tema. No obstante es importante preguntarse, ¿Qué tan mal realmente están las cifras de seguridad en Bogotá?

Pues bien, de acuerdo con el experto en seguridad ciudadana e investigador de la Universidad Central, Andrés Nieto, la Administración debe contemplar la percepción de inseguridad. El analista fue crítico sobre algunas de las declaraciones hechas por el secretario en días recientes, pero explicó porqué estas cifras no recaen directamente sobre él.

“En el total de los hurtos que se cometieron en 2019, en el 32% de lo casos hubo uso de armas, fueran blancas o de fuego. Este año esa cifra aumentó y del total de hurtos, en el 40% de los mismos se ha hecho uso de armas. 8 puntos más. Eso tiene una explicación: tal y como los sectores comerciales formales entraron en pérdidas, los ladrones y las economías ilícitas también sufrieron pérdidas durante los cuatro meses de encierro. Están en pérdidas y están buscando recuperarse a costa de cualquier precio, incluso de matar a alguien”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el experto Nieto.

Adicionalmente, el académico dijo que en mayo se advirtió que habría un rebrote de inseguridad y fueron claros al advertir que no se trataría de que, de un momento a otro la ciudad se descontrolaría y se dispararían los hurtos, “sino que la criminalidad iba a atacar con mayor violencia y eso es lo que estamos viendo hoy: no es que quizás estén robando más, sino que están robando más violentamente porque la pandemia cambió la dinámica de todo”.

Para Leer: Mindefensa pidió respetar y defender la Policía Nacional

El control

Pese a que las cabezas de lista de los partidos de la oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, no afirmaron con certeza que apoyarán esta moción, en cuanto deben estudiarla y analizarla a fondo, ambos concejales sí dijeron que probablemente la respaldarán cuando llegue el momento.

“Frente a esto Cambio Radical no ha discutido el tema y no ha tomado ninguna decisión, pero lo que sí puedo decirte es que, yo fui el primer concejal que manifestó la necesidad de adelantar una moción de censura para el secretario por los hechos ocurridos con Javier Ordoñez. Probablemente esta moción estará en estudio del partido, porque es preocupante que se incrementó el hurto a personas y a bicicletas, y las bandas delincuenciales hoy están gobernando la ciudad”, expresó el concejal Yefer Vega.

Por su parte, el cabildante del Centro Democrático, Andrés Forero, le dijo a este medio que su bancada ya había planteado, eventualmente acompañar a las concejalas de Colombia Humana, aunque deben estudiar y evaluar bien cómo se adelantaría dicha moción de censura.

“Nosotros habíamos planteado eventualmente acompañarlas, porque sí estamos muy preocupados por la situación de inseguridad que se está viviendo en la ciudad. Las cifras a octubre son preocupantes: el homicidio sigue por encima de los indicadores del año pasado pese a los meses de cuarentena, y tenemos 1.5% de incremento con respecto al año pasado en el acumulado anual. El hurto a bicicletas sufrió un incremento casi del 35% y otros crímenes en octubre comenzaron a subir como el hurto a centros financieros”, dijo el concejal Forero, quien además añadió que las declaraciones del secretario son desconcertantes.

“Él ha dicho a la ciudadanía que para poder salir sin temor hay que evitar ver los noticieros. Nosotros sí estamos interesados en apoyarla (la moción) porque sí estamos muy inconformes. Probablemente por razones distintas a las de Colombia Humana pero sí lo consideramos necesario”, sostuvo Forero.

Desdibujar gobierno

Por su parte, la concejal liberal Sara Castellanos, indicó que en el Concejo no prima la percepción de que el secretario de Seguridad esté tan al frente como debería de la seguridad de Bogotá.

“No lo hemos visto asumiendo muchos temas. Hemos visto más al secretario de Gobierno asumiendo estos asuntos que al mismo Hugo Acero. Ahí es en donde muchos nos hemos preguntado: ¿En dónde está el secretario de seguridad?”, dijo Castellanos.

Agregó, frente a las más recientes declaraciones de Acero, que no ha tomado las mejores decisiones, refiriéndose en especifico al direccionamiento de la Línea 1,2,3.

“Esa decisión fue muy desacertada. Antes estaban las líneas de los cuadrantes y la gente podía reportar mucho más fácil. Hace poco en Engativá se presentó un tiroteo, ciudadanos denunciaron que no se pudieron comunicar a la Línea 1,2,3 y fuera de eso el comandante del CAI dijo que no podía ayudar si no se mandaba de esta línea. No se si en el Concejo haya la fuerza para hacer esta moción, pero sí creo que el secretario debe estar más al frente y debe revaluar varios de los componentes de la nueva estrategia de seguridad”, concluyó.

Esta percepción de que la Secretaría de Gobierno ha de alguna manera desdibujado los roles de la Secretaría de Seguridad, fue compartida por el concejal del partido de La U, Rubén Torrado, quien dijo a este Medio que lo que se ha visto es que en ocasiones sus funciones han estado “arropadas” por el secretario de Gobierno, “que es quien sale a hacer funciones que le corresponden al secretario de Seguridad, y en ese sentido creo que la alcaldesa le debe dar más herramientas y más libertades al secretario para que tome decisiones más acertadas”. En cuanto a la moción, Torrado añadió que este no es momento para adelantar dicha medida.

Para leer: Defensoría media en huelga de El Cerrejón y otras breves

Un problema de articulación

Punto aparte, el vocero del partido Conservador, Nelson Cubides, dijo que Bogotá tiene por lo menos 15 casas de justicia, han llegado cerca de 2.000 motos de policía nuevas en los últimos tres años, 2.700 cámaras y un promedio de $1.4 billones solamente destinados a seguridad, y todo eso no se está viendo.

“Desafortunadamente creo que lo que está faltando es liderazgo y trabajar articuladamente con la Policía. Uno no puede criticar a quien resuelve los problemas de seguridad y tratar de trabajar armoniosamente. Ahí creo que la alcaldesa está fallando”, dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Cubides, quien posteriormente sentenció que este problema no se resolverá con una moción de censura.

“Esto se resuelve con un plan de choque integral, con una articulación real entre la alcaldesa y la Policía y con ejecución por parte del secretario, que no se le ha visto. Él tuvo una experiencia exitosa en Medellín: lo que yo creo que está fallando es la comunicación con la alcaldesa. Creo que debemos darle un compás de espera al secretario porque sí tendrían entonces que tomarse decisiones porque se vino un envión de criminalidad asombrosa”, finalizó diciendo.

Un tema de coyuntura

Por su parte, el vocero de Colombia Justa Libres, Emel Rojas, dijo que sin lugar a dudas los problemas de seguridad son evidentes, pero también son producto de muchas circunstancias que se magnificaron con la pandemia.

“Tenemos unos índices de inseguridad muy delicados, pero hay que contemplar también la coyuntura especial que atraviesa Bogotá. Soy crítico de la ciudad, pero una moción de censura, en este momento, no creo que vaya a tener una acogida en el Concejo de Bogotá y mi bancada no la apoyará”, señaló Rojas, quien no obstante sí cree que el secretario debe comenzar a asumir su cargo.

“El primer debate que hicimos nosotros como bancada fue sobre el enfoque que se le debería haber dado a Bogotá, considerando la inteligencia (coordinada con la Nación). Es que, Bogotá es el centro de narcotráfico, no de microtráfico. El nuevo enfoque de la seguridad es necesario, hay que fortalecer la inteligencia y esta Administración no quiere usar la inteligencia militar. El trabajo del secretario y de la Secretaría sí debe reevaluarse y rápido”, finalizó diciendo Rojas.

Por su parte, el vocero del Polo Democrático Alternativo, Manuel Sarmiento, indicó a este Medio que, aunque la moción se tendría que analizar con cuidado, responsabilizar al secretario de Seguridad por el incremento en los indicadores de delitos no es una información rigurosa que corresponda a la realidad.

“Es evidente que, a medida que se recrudezcan las condiciones sociales debido al desempleo y a la crisis generada por la pandemia, eso tendrá como uno de sus principales efectos el aumento de la criminalidad. Si se hace un análisis integral y riguroso de la situación, no se podría responsabilizar al secretario por el aumento de estas cifras”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el representante del Polo, quien refirió que hay declaraciones desafortunadas y equivocadas, lo que es criticable, “pero de ahí a adelantarle una moción de censura, que implica que el funcionario salga del cargo, hay una distancia grande".

De acuerdo con el cabeza de lista de la Alianza Verde, Diego Cancino, “a quien hay que hacerle la moción de censura es al ministro de Defensa, al comandante de la Policía Metropolitana y al presidente de la República. Lo que pasó en esta ciudad es que el presidente, el ministerio de Defensa y sobre todo la Policía, desobedecieron una orden de la alcaldesa. Hubo armas y hubo bala”. No obstante, confirmó que sí deben interponerse alertas y llamados de atención al secretario, “pero no da para una moción de censura”.

Por último, la líder de Bogotá para la Gente, Marisol Gómez, expresó: “Yo no creo que tenga mucho ambiente la moción de censura y creo que sea momento de mover una moción de esta naturaleza, entre otras cosas porque el secretario de seguridad, antes de que finalice el año, deberá presentarle al Concejo la nueva estrategia de seguridad. Esa es una propuesta que yo dejé contemplada en el PDD entonces, esperemos a que se presente dicha propuesta antes de hablar de una moción de censura”.