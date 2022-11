Estudiaremos recomendació de evacuación por inicio de Hidroituango: EPM

Este sábado se realizó el PMU (Puesto de Mando Unificado) en Puerto Valdivia, Antioquia, entre EMP, representantes del Gobierno Nacional y unidades de Gestión del Riesgo para el análisis de la puesta en marcha de las dos primeras turbinas de Hidroituango, la empresa ratificó que estén dadas todas las condiciones.

Aunque el presidente, Gustavo Petro, le pidió a la empresa tomar todas las medidas de seguridad y realizar la respectiva evacuación, Jorge Andrés Carrillo, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EMP), ratificó que han tomado todas las medidas de seguridad.

"El proyecto va a entrar de manera pronta y segura", Carrillo, también agregó que la puesta en marcha del megaproyecto energético no pondrá "ni una sola vida en riesgo”. Sin embargo, pidió que "no contaminar de política un espacio técnico, no jueguen con la vida. Déjenos concentrarnos en la entrada segura del proyecto, tenemos todos lo protocolos, estamos listos para reaccionar".

En cuanto a la exigencia del Presidente, el gerente aseguró que "estudiarán la recomendación" de evacuación puesto a que consideran que cumplen con todos los protocolos.

Por su parte, Javier Pava, director nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, comentó que son varios los compromisos que deberá asumir EPM para seguir con el cronograma pactado, entre estos, el Servicio Geológico deberá visitar y emitir un concepto para determinar si el macizo rocoso representa riesgo y EPM deberá establecer las condiciones para evacuaciones preventivas en Puerto Valdivia y parte de Tarazá.

Al respecto, Pava aseguró que en caso de ser necesarias dichas evacuaciones, éstas se deben hacer en condiciones dignas. “El riesgo puede ser muy bajo y la probabilidad muy baja, pero la magnitud que se puede generar es muy alta. No vamos a arriesgarnos”.