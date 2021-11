Vivienda empuja al país con más empleo y ventas récord

Dicen que después de la tormenta viene la calma. Para el sector de la construcción no hubo pausa luego del profundo impacto de la pandemia en 2020 y sin descanso retomó el rumbo de crecimiento para empujar a la vivienda y lograr los mejores resultados de la historia.

En efecto, y en tan solo 10 meses, 2021 se convierte en el mejor año en la historia en comercialización de viviendas con más de 190 mil unidades vendidas, y de pronto le alcanza para poder rozar las 200 mil en diciembre.

En octubre, según datos de Galería Inmobiliaria, se vendieron 18.436 unidades VIS y No VIS en el país, un 33% superior al promedio histórico para el mismo mes, de 13.847 viviendas. Por su parte, en el acumulado de los primeros 10 meses de 2021 se alcanzan 189.995 unidades VIS y No VIS vendidas, siendo el mejor resultado a nivel histórico en ventas para el acumulado enero-octubre y señalando una expansión de 39% frente al mismo periodo de 2020. Por segmentos, se tienen crecimientos de 40% en VIS y 37% en No VIS.

Sumado a ello, lo que está ocurriendo en el segmento VIS es de resaltar. En lo corrido de 2021, siete de cada 10 viviendas que se han comercializado corresponden a unidades VIS. Este resultado, sin duda alguna, está vinculado con los volúmenes y ritmos de asignación de subsidios Mi Casa Ya. Durante 2021 se asignaron más de 59 mil subsidios, y solamente en la última semana se benefició a más de 300 hogares por día.

En lo referente al segmento No VIS, las noticias no podrían ser mejores, las ventas en lo corrido del año superan las 54 mil unidades y, además, los colombianos que opten por adquirir una vivienda No VIS con estándares de sostenibilidad certificados, podrán acceder a las ecoberturas anunciadas por el Gobierno nacional.

El empleo

Los datos positivos también se están traduciendo en generación de empleo: según cifras reveladas por el DANE, en septiembre de 2021 el sector edificador superó el millón de personas ocupadas, convirtiéndose en el mejor noveno mes desde 2016. Esto quiere decir que por segundo mes consecutivo el sector edificador ocupó a más de un millón de personas, con 73 mil puestos de trabajo más que en septiembre de 2020.

Con esto, en Colombia, el sector edificador continúa posicionándose como un impulsor de la economía nacional, un respaldo para miles de hogares que mes a mes se hacen propietarios y un agente central en las estrategias orientadas a la sostenibilidad.

Prospectiva

De otra parte, la presidenta de Camacol, Sandra Forero Ramírez, dijo en la presentación de Prospectiva Edificadora para 2022 y 2023 que la comercialización de vivienda para estos dos próximos años superará las 500 mil unidades, y en este periodo de tiempo se construirán 362 mil nuevas viviendas.

Forero indicó que "los riesgos en este contexto de positivas expectativas derivan de la presión al alza en los costos de la construcción, la financiación de la política de vivienda social, entre otros, como la habilitación oportuna del suelo urbanizable a nivel regional” y con el inicio de obra de las 375 mil unidades se podría generar 635 mil empleos directos.

Analizando los datos del sistema de información de Camacol, Coordenada Urbana, el gremio aseguró que el sector de la construcción en Colombia está demostrando su capacidad para reactivar la economía, ya que en cuanto a la comercialización de vivienda nueva presenta casi 30% de crecimiento en comparación a los mismos meses de 2020.

Al igual que con los pronósticos de nuevas construcciones, Coordenada Urbana proyecta que 249.400 hogares podrán acceder a una vivienda nueva en 2022.

Referente a la inversión en finca raíz, la presidenta de Camacol dijo que "los hogares colombianos ratifican su confianza en la adquisición de vivienda como una de sus principales inversiones" ya que en lo corrido del año se han invertido $8,4 billones más en vivienda respecto al mismo periodo en 2020 y en Vivienda de Interés Social la inversión llegó a $15 billones entre enero y septiembre de 2021, "demostrando que es su principal fuente de inversión”, concluyó Forero.

Asimismo, una encuesta realizada por Camacol en Bogotá y Cundinamarca, se estima que el 38,9% de los hogares considera que para los próximos 12 meses hay un buen escenario para comprar vivienda.

Así lo demostró el más reciente Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda y No Habitacionales que cada año realiza Camacol. Más específicamente, la percepción en Bogotá es del 38,8%, mientras que en Cundinamarca la percepción favorable es para un 39,3%.

Así mismo, a la pregunta ¿Cuál es la razón principal para comprar vivienda?, los hogares encuestados manifestaron que las principales razones son las de no seguir pagando arriendo, por inversión y para tener vivienda propia.

“La pandemia que vivió el mundo entero ratificó la importancia de contar con vivienda propia y de calidad. Por eso, a pesar de las dificultades, este Estudio que realizamos y analizamos ratifica la confianza que tienen las personas para invertir en vivienda propia, lo que para nosotros como Gremio es una noticia muy positiva para la reactivación económica que tanto necesita la ciudad”, dijo Alejandro Callejas, gerente de Camacol B&C.

La demanda

Al indagar con los hogares bogotanos interesados en comprar vivienda sobre el inicio de la búsqueda, se evidenció que el 20,5% ya emprendió esta labor, lo que representaría aproximadamente 722 mil hogares que actualmente buscan vivienda en Bogotá y Cundinamarca. La gran noticia en este sentido es que en el último año se duplicó el número de hogares que está acercándose a los proyectos a averiguar por vivienda nueva.

En la capital serían 568 mil hogares, cifra superior por 8,9 puntos porcentuales a la registrada en 2020. Este resultado se alinea con el Informe del Pulso Social del DANE con corte a julio de 2021, donde el 23% de las familias de la capital cree que la situación económica de su núcleo mejorará dentro de los próximos 12 meses.

Chapinero y Usaquén son las localidades donde más buscan vivienda los hogares bogotanos. Para inversión se destacan los corredores de la Av. 80 y Norte, donde más del 67% de los encuestados tiene en promedio un ingreso superior a los 4 salarios mínimos vigentes.

Respecto a la ubicación, los bogotanos que visitan salas de venta mostraron un mayor interés en inmuebles ubicados al suroriente de la ciudad, en particular en la localidad de Usme (40,2%), seguida por Suba que registró una participación de 25,8%.

La demanda de vivienda en Cundinamarca

Más de 154 mil hogares cundinamarqueses buscan vivienda, el 69,4% con un precio entre $82 y $213 millones. Girardot, Chía y Cajicá son los municipios con más menciones entre los hogares interesados en adquirir vivienda.



En salas de venta, Camacol B&C hizo más de 500 entrevistas para identificar los intereses de los visitantes. Se destaca que el perfil del comprador en Bogotá es de jóvenes y principalmente solteros (55,5%) entre los 25 y 35 años, que buscan viviendas unipersonales. El 34,6% de los hogares registra ingresos menores a 2 smmlv.

En Cundinamarca, los visitantes a salas de venta encuestados respondieron que las razones más importantes por las cuales están interesados en adquirir una vivienda son: dejar de pagar arriendo (53,3%) y adquirirla como inversión (13,9%).

Vale referir que Tocancipá se ha convertido en una de las mejores alternativas al momento de adquirir vivienda (23,4%) junto con Chía (13,7%), siendo los dos municipios más visitados por hogares bogotanos con 37,1%.

Por último, Girardot, Chía y Cajicá son los municipios con más menciones entre los hogares de Cundinamarca interesados en adquirir vivienda. En general, los encuestados manifiestan que la ubicación, el precio y la forma de pago son los aspectos más importantes para tomar la decisión de comprar vivienda.