“La subida de precios del petróleo nos cogió con baja producción”

Por Gustavo Veloza Posada

Periodista EL NUEVO SIGLO

A pesar de estar dedicado 24 horas a que el país eleve la producción de crudo, porque así se benefician las empresas que representa en la Asociación Colombiana de Petróleo, a Francisco José Lloreda le queda tiempo para estar atento a proponer y adelantar acciones que permitan la transformación energética en el país.

De paso también trabaja en propuestas y en impulsar medidas en su sector para reducir las emisiones de gases tipo invernadero, un objetivo mundial y por el cual viajó a Glasgow, Escocia, a la cumbre COP26. De allí logró firmar un compromiso con el Ministerio de Minas, para trabajar articuladamente en el cumplimiento del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del sector. Es decir, una cosa va de la mano con la otra para enfrentar el cambio climático.

De esto es consciente el dirigente petrolero, quien señala que desde ya la industria viene implementando una producción más limpia con el tratamiento del agua, respetando las fuentes hidrográficas al máximo. Sabe que el reto es complicado, pero ese es el granito de arena que el sector petróleo puede hacerle al país para la descarbonización de la producción.

El sube y baja

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo aprecia que los precios del petróleo estén subiendo y la producción nacional esté bajando?

FRANCISCO JOSÉ LLOREDA: Dos cosas, la primera, desde octubre del año pasado los precios del petróleo a nivel internacional se han recuperado y los últimos meses ha estado por encima de US$80 el barril o con leves cambios, esto se debe a dos factores: el primero pues a que hay una demanda creciente de energía a nivel internacional dada la reactivación económica que se está dando en el mundo entero, que demanda más energía y más petróleo. Eso explica principalmente el incremento en los precios. Lo segundo es que en Colombia nos llega este incremento en precios con la producción más baja que hemos tenido desde hace unos años. Es decir, la subida de precios del petróleo nos cogió con baja producción en Colombia, porque estuvimos con 730 mil barriles diarios y lo ideal hubiese sido que esta recuperación en los precios nos hubiera llegado cuando teníamos una producción más alta. Pero estamos trabajando de la mano las empresas privadas y Ecopetrol y de la mano del Gobierno, buscando la manera de mejorar la producción, de cerrar el año por encima de las 750 mil o 760 mil barriles y ojalá a finales de próximo año, haber incorporado alrededor de 7.000 barriles adicionales; es decir, podemos estar por encima de los 800 mil barriles, esa es la meta que tenemos, ojalá la logremos alcanzar.

ENS: ¿Pero esta situación se puede compensar con el aumento del precio del dólar y por consiguiente de la tasa de cambio?

FJLL: Así es, la devaluación del peso compensa en parte la caída en la producción, entonces, pero eso en cierta medida es positivo, pero es como un consuelo, cuando lo cierto es que el esfuerzo que tenemos que hacer es por impulsar la actividad exploratoria y recuperar la producción no solo de petróleo, sino de gas en Colombia.

La exploración

ENS: A modo de balance, ¿cómo les ha ido a las empresas del sector durante este año?

FJLL: Este ha sido un año mejor que el año pasado sin duda alguna porque el incremento de los precios internacionales ayuda y por eso somos optimistas respecto del incremento en la producción en lo que resta de año y hacia finales del año 2022.

ENS: ¿Qué tanto ha caído la actividad exploratoria en el país que, desde luego, afecta la producción de crudo?

FJLL: Lo que infortunadamente tenemos muy rezagada es la actividad exploratoria, una actividad exploratoria que en lo corrido del año no supera los 19 pozos exploratorios, debería ser preocupación de todos y porque además refleja que hay inquietudes para algunas empresas en apostarle a la actividad exploratoria en Colombia. Entonces la preocupación principal que tenemos en este momento es la exploración, que continúa en caída y somos más optimistas respecto de la recuperación gradual de la producción.

ENS: Quisiéramos saber cómo fue ese acuerdo al que usted llegó con el cambio climático y la transformación de las energías renovables.

FJLL: Todos debemos tomar en serio medidas a las que sea racionalmente posible contribuir para que la temperatura del planeta no continúe incrementándose, de eso es consciente la industria del petróleo y gas en Colombia y, por esto, desde hace un tiempo venimos trabajando en una serie de acciones para ayudar a contrarrestar esa situación. El propósito principal es la reducción de gas de efecto invernadero que no solo se origina en esta industria, sino en otras actividades económicas, pero debemos hacerlo con determinación.

ENS: ¿Qué tanto contribuye la industria de combustibles con los gases de efecto invernadero en Colombia?

FJLL: La industria del petróleo y gas contribuye con el 7% de los gases de efecto invernadero en Colombia y, como se sabe, el país aporta el 0,6% a nivel mundial. No obstante, lo anterior nos hace reflexionar sobre el papel que debemos hacer. Pero ya tenemos un material fundamental para trabajar con empeño en esta tarea y esto es lo que ha llevado no solo a adelantar una serie de acciones que se están desarrollando en el uso de medidas para generación eléctrica en las operaciones, también en lo que tiene que ver con el aprovechamiento del agua de producción y las inversiones que están realizando en la recuperación de fuentes hidrográficas; a la par con todo esto, suscribimos con el Ministerio de Minas y Energía un pacto de intención que lo que refleja es el compromiso de la industria con la política del Gobierno de avanzar no solo en la reducción de los gases efecto invernadero, sino de manera gradual en procesos de descarbonización.

Avanza la descarbonización

ENS: ¿Cómo ve esa descarbonización actual en Colombia?

FJLL: Colombia es un país que, comparado con otros y seguramente con la mayoría a nivel mundial, está adelantando acciones muy serias para enfrentar el cambio climático. Además, la matriz eléctrica en Colombia es muy limpia y con el porcentaje tan mínimo de emisión de gases de efecto invernadero, el país está dando ejemplo a nivel internacional. Está dando ejemplo en tres aspectos: el primero en cuanto a la diversificación de la generación de energía, sabemos que se está pasando de la matriz eléctrica de generar con fuentes no renovables y ya tenemos el 15% con fuentes renovables no convencionales como la solar o la eólica que son un ejemplo a nivel mundial y eso lo que hace es que hará aún más limpia la matriz eléctrica en Colombia, entendiendo por supuesto que el gas natural continúa jugando un rol determinante en el respaldo del sistema eléctrico y la confiabilidad.

ENS: ¿Qué otros aspectos destacan de las medidas que está emprendiendo el país en esa transformación energética?

FJLL: Un segundo aspecto en el que el Gobierno ha estado trabajando, y así lo expuso en la COP26, es el programa masivo de siembras y de reforestación; indica el Gobierno que a la fecha han sembrado 120 millones de árboles y se aspira a llegar a dos millones. De ser así es, repito, un factor a mostrar a nivel internacional. Y lo tercero, en cuanto a la introducción no solo de la electricidad, sino del gas natural en la movilidad en Colombia, entonces pues creo que Colombia lleva la delantera comparada con muchos países y puede, con hechos y no solo palabras, evidenciar su compromiso con la gestión del cambio climático, y lo digo no solo a nivel del Gobierno sino de la industria de petróleo y gas, porque en nuestro caso son hechos de sostenibilidad los que la industria está adelantando.