De $24,3 billones de inversión, sólo $590.000 millones serán para Seguridad

Esta semana la Administración Distrital radicó, ante el Concejo de Bogotá, el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal del año entrante, por $28,5 billones. De los mismos, $24,36 billones (85%) serán para inversión; $3,44 billones (12,1%), para funcionamiento; y $0,7 billones (2,5%), para el servicio de la deuda.

De esos $24,36 billones (85%), a la seguridad le corresponderá el 0,59%, un rubro que varios concejales advirtieron está desarticulado por completo de la realidad bogotana y debe ser reajustado.

De acuerdo con la última encuesta del DANE, Bogotá es la ciudad del país en donde los ciudadanos se sienten más inseguros, el 77,8% de los encuestados para ser exactos, y en el balance del pasado jueves las cifras evidenciaron que en octubre se registraron 98 homicidios (en el mismo periodo del año pasado fueron 84), lo que implicó un incremento del 23%.

En perspectiva, el 80% del presupuesto se concentra en los sectores de Movilidad con el 35% de la torta ($8,6 billones); Educación, que representa el 23% del total ($5,4 billones); la Salud, a la que le correspondió el 13% ($3,1 billones); a la cartera de Integración Social se le asignó el 7% ($1,8 billones) y Gobierno que, con el 5% del total, tendrá un presupuesto de $1,3 billones.

A estas carteras le siguen la Secretaría de Ambiente, cuyo rubro será de $1,1 billones, el 5% del total del presupuesto, y la Secretaría del Hábitat, que tendrá $0,9 billones, el 4% del mismo.

En el rubro que se refiere a los demás sectores, con un presupuesto de $2,3 billones, en el que se encuentra la Secretaría de Seguridad, hay nueve sectores. Al que le corresponde el rubro más alto es a la Secretaría de Cultura, con $0,79 billones.

A Cultura le sigue Seguridad y a ella le siguen Desarrollo Económico ($0,34 billones), Hacienda ($0,26 billones), la Gestión Pública ($0,10%), la Secretaría de la Mujer ($0,10%), la Secretaría de Planeación ($0,05 billones), los organismos de control ($0,03%) y por último la Secretaría Jurídica, con el $0,01% del presupuesto total.

La atención

Ante este escenario, uno de los tres concejales ponentes, Andrés Onzaga (Alianza Verde), dijo a EL NUEVO SIGLO que este ha sido el presupuesto más alto de la ciudad, con $4,5 billones más de los que tenía el presupuesto anterior.

Refiriendo que este presupuesto priorizó algunos sectores como el de Movilidad, Educación, Integración Social y Desarrollo Económico, que incrementaron sus rubros, el concejal Onzaga llamó la atención sobre cómo el ajuste presupuestal que se le hizo a la cartera de Seguridad es muy bajo, considerando la situación que atraviesa la ciudad en este respecto.

“En el periodo anterior todo el sector de seguridad tenía $716 mil millones para funcionamiento e inversión. En el presupuesto para el año entrante quedó en $755.226 millones, con un incremento de $38.800 millones, el 5,4% del total del presupuesto. Esto comparado con el 100% del presupuesto. Pero ¡ojo! Cuando lo comparas con los $4,5 billones en que aumentó todo el presupuesto, no alcanza a ser ni del 1%”.

Añadió que esta es una cifra que se deberá revisar, "y en el marco del debate es muy probable que se aumente el presupuesto de dicha secretaría, en sintonía con la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad”, sostuvo Onzaga, quien precisó que ya solicitó una reunión con el secretario de Seguridad, pues sin duda este es uno de los sectores que debe reforzarse.

En esto coincidió el concejal del Polo, Carlos Carrillo, quien no obstante aclaró a este medio que el rubro de la seguridad no es su mayor preocupación con relación al presupuesto.

“591 mil millones para seguridad es el 3,68%, un aumento de un 5,2%. Ese es un aumento muy simbólico. Aquí no hay un aumento significativo en materia de seguridad. Esta es una decisión política de la alcaldesa. Si ella prefiere darle más a las troncales de Transmilenio que a la seguridad pues esa es su decisión y deberá asumir la responsabilidad política de la misma. Ahora, yo creo que así le entregáramos el 100% del presupuesto a la seguridad el problema no se va a a arreglar porque el problema viene de otro lado: lo que toca es darle forma a una sociedad que no se odie a sí misma como la nuestra”, sostuvo Carrillo.

Este periódico trató de contactar, sin éxito, al concejal del Centro Democrático y ponente de este proyecto, Óscar Ramírez Vahos. No obstante, su compañero de bancada, Andrés Forero, fue el primero en advertir, apenas se radicó el proyecto, que el rubro de la seguridad no responde al clamor generalizado de buscarle soluciones a este tema.

“A la seguridad no le están dando relevancia y el incremento es muy bajo: $30 mil millones cuando se supone que esta es una situación crítica. La seguridad sigue sin ser un tema prioritario en esta Administración pese a la crisis en la que estamos sumidos y debería serlo. Este es un incremento que se da básicamente por la inflación. Aparentemente no es prioritaria la crisis de seguridad”, manifestó el concejal Forero.

Irresponsabilidad fiscal

Ahora, ¿Cuál es su mayor crítica a este proyecto de Acuerdo? La irresponsabilidad fiscal. Explicando que el rubro por el cual se presentó el presupuesto representa un incremento del 18,89% con respecto al presupuesto que se ejecutó este año, que fue por $23,9 billones, el concejal Carrillo dijo que es preocupante la dinámica de la deuda distrital.

“El instrumento financiero favorito de esta Administración ha sido el endeudamiento. Para tener ingresos lo que hacen es recurrir a la deuda y eso ha hecho que Bogotá tenga un crecimiento vertiginoso de su deuda. Eso quiere decir que hay irresponsabilidad fiscal. El presupuesto establece un incremento, ¡Ojo con este porcentaje del 20% en el servicio de la deuda! El secretario da mensajes de tranquilidad pero nosotros consideramos que es riesgoso mantener niveles de endeudamiento tan alto”, agregó el concejal Carrillo.

Con relación a la seguridad, también la concejal de la comisión de Hacienda, Lucía Bastidas, se refirió a que el problema es que no se han ejecutado los recursos del presupuesto vigente. “En los dos años de gobierno la Secretaría de Seguridad ha tenido una pésima ejecución. Si bien ellos necesitan recursos yo creo que es mejor que ejecuten los recursos que tienen y que en tal caso se les dé una adición presupuestal”, indicó a este medio la concejal de la Alianza Verde.

Otras preocupaciones

Adicionalmente, Carrillo refirió que la Administración ha pedido en unas condiciones que son realmente desventajosas para la ciudad, lo que de acuerdo con él ha llevado a un acumulado de déficit gigante y con unos intereses escandalosos.

De otro lado, y considerando que “los mayores recursos de crédito se asignan a proyectos de inversión de Transmilenio ($855 mil millones)” como precisa el documento del presupuesto, el concejal Carrillo llamó la atención a este respecto, señalando que “con los recursos distritales, más el aporte de la Nación, destinando alrededor de $31 billones al sistema, una vena rota gigante”.

A este respecto, el ponente Onzaga indicó que, además de aumentar el rubro para seguridad, también solicitará que se aumente el recurso para Inversión Social, “para atender el problema específico de los niños con discapacidad que han egresado de los programas de Bienestar Familiar que deben ser atendidos por el ente territorial y no hay los recursos. Queremos, a través de este presupuesto, solucionar ese problema que ya lleva varios años”, añadió el concejal Andrés Onzaga.

Por su parte, la concejal Bastidas celebró que se tiene clara la importancia de la infraestructura y las obras para el desarrollo y la reactivación económica de la ciudad, y prueba de ello es que “las alcaldías locales volvieron a tener presupuesto para parques y para malla vial y eso es importante".

Sobre el presupuesto

La meta transversal es que Bogotá recupere los indicadores sociales, consolide la reactivación económica, la generación de empleo en el corto plazo y la generación de capital humano e incrementos de productividad en el mediano y largo plazo.

“El propósito del Presupuesto Anual 2022 es contribuir de forma eficiente para que la ciudad de Bogotá recupere los indicadores sociales y consolide la reactivación económica. Para ello, la distribución de asignaciones presupuestales en sectores como Movilidad, Educación, Salud, Integración Social, Desarrollo Económico y en programas como Ingreso Mínimo Garantizado y Sistema Distrital de Cuidado, son vitales para posibilitar la generación de empleos”, comienza por advertir el proyecto radicado por la Secretaría de Hacienda.