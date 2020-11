Concejales denuncian que elección de personero está acordada

Como una bomba de tiempo, este jueves estalló en el Concejo de Bogotá una acalorada discusión entre varios concejales que denunciaron irregularidades en el proceso de elección del personero. Tras señalar abiertamente que el concurso está amañado y que el próximo personero de Bogotá ya fue elegido por debajo de cuerda, varios cabildantes se retiraron del proceso de votación.

Todo comenzó cuando la concejal del partido Liberal, Sara Castellanos, rectificó un voto, pasando de dar una calificación de 6, a dar una calificación de 10. Aún cuando la concejal explicó su rectificación, tomando en cuenta que la Personería tiene más de 1.100 cargos de planta y efectúa por lo menos 300 contratos por prestación de servicios (cifras de uno de los candidatos), se generó inquietud en el cabildo.

Se trató de las concejalas de la coalición Colombia Humana-UP-Mais; de los concejales del Polo, Carlos Carrillo y Manuel Sarmiento; de la concejala del partido Liberal, María Victoria Vargas y del concejal de la Alianza Verde, Martín Rivera.

De hecho, la vocera de Colombia Humana, Ana Teresa Bernal, anunció el retiro de la bancada de la elección de personero por considerar que el proceso ya estaba acordado y aseguró que su organización no participará de ese tipo de prácticas.

“Quiero anunciar el retiro de la bancada de Colombia Humana de la votación. Lo que acaba de suceder consideramos que es algo que ya estaba acordado. Ya estaba proactivamente decidido en el Concejo quien será el próximo personero y no queremos seguir participando de la sesión”, indicó Bernal. Añadió que es inexplicable cómo, a candidatos con excelentes hojas de vida, “algunos concejales votaron con la calificación de uno, y luego pasa un candidato al que todos le ponen diez, a excepción de uno o dos. Es porque ya está todo acordado” sentenció.

A este respecto el concejal del Polo, Carlos Carrillo, le dijo a EL NUEVO SIGLO que algunas votaciones evidenciaron dichos acuerdos. “Se presentó Quiroga, un señor con producción académica, cuatro libros publicados, postdoctorado, y Samir Abismabra lo calificó con un dos. Los liberales tienen hoy la Personería y quieren conservarla. El concurso de méritos les impide poner directamente a su candidato entonces tienen que llegar a un acuerdo con uno de los caballos ganadores y yo creo que ya lo hicieron” refirió Carrillo al tiempo que señaló que esta no es la manera de cambiar la forma de hacer política.

Acto seguido, el concejal dijo que era vergonzoso que la alcaldesa de la consulta anticorrupción se prestara para esto. “Espero las denuncias. Quiero ver cuántos de mis colegas me van a denunciar por injuria y calumnia. Esto es una componenda entre la mayoría de la bancada de Gobierno y el lado más oscuro de la politiquería en Bogotá”, finalizó diciendo en su intervención el concejal Carrillo.

Por su parte, la concejal liberal, María Victoria Vargas, indicó que las suyas habían sido calificaciones objetivas a la gente que se ha presentado, “pero después de que la doctora Sara Castellanos entra a corregir su voto, de 7 a 10, sencillamente me hace pensar que aquí hay una componenda y que aquí no hay meritocracia. Hicieron los cálculos y dijeron: se necesitan diez. Es el colmo que se haya permitido rectificar votaciones”, precisó la cabildante liberal.

Minutos más tarde, la concejal Sara Castellanos aclaró que ella estaba en casa, que se equivocó y que en ese instante estaba durmiendo a sus hijos. “Cuando yo vi que me llamaron yo corrí y rectifiqué en el chat mi voto. Pero recibir acusaciones es una falta de respeto. Yo no recibí una sola llamada, hay varios que han rectificado y manifestado que ojalá se pueda seguir este proceso. Nosotros solo calificamos el 10% del proceso”, añadió Castellanos.

Un llamado mesurado

Más tranquilo, el concejal de la Alianza Verde, Martín Rivera, indicó que las últimas dos entrevistas hechas hasta ese momento, “desafortunada y tristemente se mostraron la indignidad que le estamos dando a quienes genuinamente aspiraban a ser personero o personera de Bogotá”.

“99 personas con las capacidades y cualidades, que sacaron su tiempo, prepararon sus entrevistas, llegaron a este recinto, nos prepararon sus ideas y eso no tiene ningún sentido por lo que acabamos de ver. Por respeto a la ciudad y a esas 99 personas, me retiro de esta sesión y no seguiré evaluando a los demás aspirantes y por respeto a los que ya vimos que no van a quedar”, intervino el concejal Rivera.

No obstante, otros cabildantes como Marisol Gómez, de Bogotá para la Gente, no se retiraron de la votación pero sí hicieron un llamado de atención a la forma en la que se está escogiendo al próximo personero de Bogotá. “Dejan muy mal sabor las votaciones que he presenciado y la manera en la que se ha calificado", indicó la concejal.