Roce del Concejo con el Distrito por troncal de Transmilenio en la 13

El 27 de enero de este año, la alcaldesa Claudia López dijo lo siguiente: “Tampoco vamos a hacer un Transmilenio por la calle 13. En vez de eso, vamos a fortalecer el Regiotram de Occidente para que más pasajeros de Fontibón lleguen hasta el centro”. No obstante, casi 10 meses después, hace dos días la mandataria anunció: “Nosotros nos proponemos ampliar la 13, incluyendo Transmilenio, pero uno que se complemente con el Regiotram de Occidente, no que le compita”.

Frente a este cambio de opinión por parte de la Administración, EL NUEVO SIGLO habló con varios cabildantes, quienes cuestionaron esta decisión aunque por razones diferentes. Promesas incumplidas de campaña, improvisación en la delimitación de las ciclorutas temporales y continuidad al modelo peñalosista de transporte, algunas de las críticas.

Continuidad

Pues bien, el concejal del Polo, Carlos Carrillo, quien ha criticado la continuidad que le ha dado esta Administración a las políticas de Enrique Peñalosa, afirma que hoy una troncal de Transmilenio por la Calle 13 le termina de dar la razón a la Administración anterior, “cuando el exalcalde decía que el Regiotram de Occidente era un juguete hecho a la medida de las intenciones políticas del exgobernador Rey. Esta troncal reitera que se necesita un Transmilenio para suplir la demanda que el juguete no tiene y no puede abastecer”.

Adicionalmente, Carrillo dijo que esta es una opinión que ha sostenido desde la campaña y desde que le solicitó a su partido que no firmara un pacto con Claudia López, en la medida en la que “ella está de acuerdo con darle continuidad al modelo de Transmilenio de Enrique Peñalosa que es, entre otras cosas, una de las grandes diferencias que tuvo el Polo con la Administración pasada. No me equivoqué y no me hace feliz haber tenido la razón”, sentenció.

Por su parte, el concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino, explicó que Transmilenio no puede seguir siendo el modelo de transporte que impera en la ciudad, “y en este punto específico yo no estoy de acuerdo con esta alternativa de transporte para esta vía. Lo que habría que hacer es impulsar los Regiotram a la mayor brevedad posible y con toda la fuerza, y no seguir intensificando el modelo de Transmilenio”.

Una medida favorable

De acuerdo con el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega “hay que resaltar que hoy la alcaldesa está tomando una decisión técnica que beneficiará a la ciudadanía, y bienvenida la voluntad de Claudia López de construir sobre lo construido, dándole paso a la obra de la troncal de Transmilenio por la carrera 13”.

En conversación con EL NUEVO SIGLO, Vega también criticó que la alcaldesa dijera que esta será una troncal más reducida de la que se tenía presupuestada.

“Ya hay estudios y diseños que se dejaron listos desde la Administración anterior, así como el presupuesto, que es de $1.2 billones para mejorar la movilidad de occidente. Pero la alcaldesa manifestó que hará un Transmilenio mucho mas reducido. Frente a eso, a mi me gustaría ver el soporte técnico de proyecciones de demanda que justifiquen esa reducción de capacidad”, expresó el concejal quien, paradójicamente al igual que su colega Carrillo, también se refirió a cómo la capacidad del Regiotram no es un aliciente para reducir la demanda de esta troncal.

“Yo creo que hay que recordarle a la alcaldesa que la capacidad del Regiotram de Occidente es de 8.400 pasajeros hora sentido y cuando ingrese a Bogotá estará llenó. Entonces no se justifica, técnicamente, su anuncio de reducir la capacidad de la troncal por la Calle 13 pensando que el Regiotram va a nivelar la demanda. Una cosa es el Regiotram y otra la demanda de los casi 400.000 usuarios de la calle 13”, agregó Vega.

Finalmente, el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, llamó la atención sobre el hecho de que esta obra “no quedó consignado en el PDD y no se si pueda significar alguna dificultad para que se pueda hacer”. Forero de igual forma cree que esta decisión de la Administración “respondió a los escándalos de esa “chambonada” de cicloruta que hicieron por la Calle 13. Cuando la alcaldesa vio que ese carril improvisado para bicicletas la puso contra las cuerdas, pues ella salió con esta decisión”.