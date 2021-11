Exministra Karen Abudinen declara como testigo ante Corte Suprema

La exministra Karen Abudinen declaró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de testigo, para ampliar la información sobre supuestas interferencias de parlamentarios dentro del escándalo de la corrupción por el caso Centros Poblados y Mintic.

La exministra declaró en el caso que se le sigue a los parlamentarios Armando Benedetti, de la Colombia Humana; Antonio Zabaraín y Daira Galvis, de Cambio Radical; y Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal.

En cuanto al caso con Benedetti, Abudinen fue citada porque expuso que el senador la llamó para pedirle que no decretara la caducidad del contrato con Centros Poblados, consorcio que recibió un adelanto de 70 mil millones de pesos para ejecutar el proyecto que pretendía conectar a internet a los niños de diferentes veredas apartadas del país, y del que no hubo resultado. Benedetti, en su momento, rechazó las acusaciones, por eso la Corte Suprema pidió explicaciones.

En su oportunidad los dos trinaron. Benedetti escribió: “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se 'abudinearon' la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”.

Por su parte, Abudinen publicó: “Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”.

Ayer, al salir de la diligencia ante el alto tribunal, manifestó: “Acá estoy poniendo la cara, vine a cumplir la cita frente al tema de Centros Poblados (...) Fui yo como ministra quien caducó el contrato, quien hizo los embargos y quien denunció y espero que paguen las personas que tengan que pagar”.

Prácticamente, esas palabras recuerdan a las pronunciadas por la entonces ministra, cuando hizo rendición de cuentas en el Congreso de la República.

Sin embargo, Abudinen no hizo referencia a la supuesta visita o conversaciones que en el pasado dijo haber sostenido con el senador Armando Benedetti sobre la adjudicación del billonario contrato. “No puedo dar mayores elementos por la reserva del proceso, pero me verán en cada una de las actuaciones que me requieran los entes de control y las Altas Cortes. El proceso está en reserva”.

Aunque se supo por otros medios que la ministra dijo que ningún congresista había participado en los hechos y que ninguno la contactó para el tema de los anticipos.

Al conocer estas afirmaciones, el senador Benedetti expresó su alegría a través de Twitter: “Me alegra que Karen Abudinen haya aclarado ante la Corte Suprema que yo nunca la llamé para favorecer a ninguna empresa en Centros Poblados. Mañana espero que todos los medios que me crucificaron, con el mismo tiempo e ímpetu expliquen que yo no tuve nada que ver con eso”.

Otros congresistas

Uno de los congresistas que estuvo presente fue Antonio Zabaraín, quien le solicitó a la Corte escucharlo en versión libre. El alto tribunal había aceptado la petición y el senador asistió ayer con Abudinen. De esta manera, el congresista de Cambio Radical negó cualquier vínculo con Centros Poblados o el billonario contrato.

Vale recordar que en una audiencia pasada, la Red de Veedurías Ciudadana pidió retirar las denuncias contra tres de los cuatro congresistas. Se trata de los políticos Daira Galvis, Mauricio Gómez Amín y Antonio Zabaraín.

La ministra Valderrama

La ministra que asumió el cargo después de la salida de Abudinen fue Carmen Ligia Valderrama, quien lleva dos semanas en el puesto, y quien ha reiterado que se está evaluando la situación en la que quedó el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y las medidas que se puedan adoptar para que beneficien al país.

Dejó claro que el Gobierno tiene como meta llevar el acceso a Internet al 70% del país antes de finalizar la actual administración.

También aclaró que no es seguro que el contrato de Centros Poblados quede en manos de la ETB, como lo había afirmado en varias ocasiones la exministra Abudinen. Y no descartó la posibilidad de que se abriera una nueva licitación aunque eso significaría más tiempo en la ejecución del proyecto.

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias, seremos contundentes, estaremos acompañando a las autoridades de control en estas investigaciones”, enfatizó Valderrama.