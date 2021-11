Incorporar ALO Norte en el POT acapara debate en Concejo

El lunes de la próxima semana, si el cronograma se cumple, se estará comenzando la votación en comisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Por lo mismo, se ha llevado a cabo una extensa deliberación en el cabildo, en donde este martes hubo presentaciones por parte de la Administración Distrital y mañana comenzarán a presentar sus preguntas los concejales voceros y posteriormente los demás concejales con relación a esta hoja de ruta.

Superada la presentación de las ponencias y a menos de una semana de que comience la votación del articulado, EL NUEVO SIGLO habló con concejales de diferentes colectividades para avizorar los temas que más preocupan. El artículo que incorporaría la construcción de la ALO Norte, y si la Administración deja que se vote, son los temas que generan más incertidumbre.

¡Ojo con el artículo de la ALO Norte!

Uno de los artículos que desde que se radicó el proyecto se perfiló que estaría entre los más álgidos y conflictivos de este plan de ordenamiento fue el de la ALO Norte. Cumpliendo con las expectativas, su incorporación en el POT ha sido altamente problemática y la semana entrante este tema en específico pondrá a la Administración a prueba, pues esta ha sido clara al advertir que no va, pero qué pasa:

La ponencia del concejal conservador Nelson Cubides incorporó un artículo (91A.) para que esta obra se incluya, pero ¡ojo! y aquí es necesaria una explicación técnica de procedimiento: el Concejo de Bogotá no puede votar los artículos que no tengan aval de la Administración, así que está en manos del Palacio Liévano permitir que se vote este apartado, aclarando que si se permite su votación lo más probable es que pase pues, como bien hizo en indicarlo el concejal del Polo, Carlos Carrillo, en la comisión del Plan las mayorías están a favor de la construcción de esta obra.

“¿Qué podría pasar interesante en la discusión del articulado? Que la alcaldesa permita que se vote el artículo de la ALO Norte. Esa es decisión de Claudia López y de nadie más. Eso le tiene que quedar muy claro a los ciudadanos, porque yo siento que aquí están tratando de montar una narrativa en la que somos los concejales los que queremos la ALO pero quien toma la decisión de si se hace o no es la Administración. Lo único que puede hacer el Concejo de Bogotá es suprimir y vetar artículos. Pero no los puede modificar sin el aval de la Administración”.

En esto coincidió el concejal de la Alianza Verde Diego Cancino, quien si bien resaltó el intento de la ponencia de Nelson Cubides por subsanar la falta de participación que tuvo el Plan de Ordenamiento Territorial, advirtió que la mayor preocupación que hay hoy es la de la ALO Norte.

“La Administración y la alcaldesa ya dijeron que esta obra no va, sustentados en un argumento ambiental. Pero esta propuesta está expresamente incorporada en la ponencia del concejal Cubides y en las otras se sugiere. Nosotros necesitamos claridad por parte de la Administración y por eso le hemos pedido una posición muy clara de que no le dará el aval a ese artículo”, dijo a este medio el concejal Cancino, quien la semana pasada y a razón de esta obra, ya dijo claramente que votará en contra de este articulado.

“La ALO Norte no se debe hacer por dos razones: su impacto ambiental y porque esa vía no tiene una demanda de carga. Lo que generaría es un proceso de conurbación de la Sabana de Bogotá. Es una discusión compleja”, aclaró escuetamente a este medio la concejal de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Susana Muhamad.

Añadiendo que esta obra es un no ambiental, la concejal le hizo un llamado de atención a la Administración Distrital, específicamente a la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, por haberla calificado de reproducir noticias falsas al decir que había riesgo de que la alcaldesa hubiera tomado la decisión de avalar el artículo alusivo a la ALO Norte de Nelson Cubides “y hasta el momento, en este recinto, ustedes no han desmentido eso”, sostuvo la concejal Muhamad.

De acuerdo con la concejal de Cambio Radical Carolina Arbeláez, los tres ponentes dejaron abierta la puerta para que se le dé continuidad a la ALO Norte. “Lo mejor que nos podría pasar es que acepten el artículo del concejal de Cambio Radical Pedro Julián López, que deja un trazado como lo dejaba el POT de la Administración anterior. Hay que lograr que esta Alcaldía decida que lo que más necesita la ciudad es la ALO pero esta es una administración muy terca”, le indicó a este medio la concejal Arbeláez.

Vale mencionar que en la sesión de este martes se le hizo la pregunta expresa a la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, de si la Alcaldía permitiría la votación del artículo de la ponencia de Cubides, pero la pregunta no fue resuelta.

“No van a ser votados los artículos que no tengan aval de la Administración y no hemos llegado al momento en donde la Alcaldía va, por escrito, a expresar claramente lo que avala y lo que no. Llegaremos a ese momento, pero no es hoy”, indicó ayer la secretaria Jaramillo.

¡Pilas con las modificaciones!

Ahora bien, de acuerdo con el concejal del Polo Democrático Alternativo Carlos Carrillo, el Concejo de Bogotá es “completamente funcional a la Administración Distrital” y fue claro al advertir que lo que está adelantando la corporación “es prácticamente un asunto de trámite”.

“Doce votos de la comisión están seguros. Eso es una barbaridad. Y casi 30 de la Plenaria del Concejo están asegurados. Esto es una aplanadora de otro nivel y yo honestamente creo que no ha habido ningún gobierno con un poder como este en el Concejo. Y no porque Luis Ernesto Gómez haya sido el mejor secretario de Gobierno”, añadió el concejal Carrillo.

En esta percepción de que el Concejo lo único que hará será, por así decirlo, “avalar” un trámite que ya está hecho, el concejal del Centro Democrático Andrés Forero dijo que hay muchos rumores “de que la Administración quiere cercenar el debate democrático sobre el POT”.

Explicando que al final del día la Administración es la que le da el visto bueno a las proposiciones de los concejales que modifican artículos de un determinado Acuerdo, el concejal indicó que hay incertidumbre frente a si la Alcaldía explicará a qué le dará y a qué no le dará el visto bueno.

“No basta con que la Administración diga: 'No lo vamos a permitir y no vamos a discutirlo siquiera'. Ese es un tema preocupante, pero algo aún más preocupante es que la Administración estaba pretendiendo que las modificaciones supresivas también deberían contar con el aval de la Administración y eso es algo que no está contemplado en el reglamento y es abiertamente antidemocrático. Esto convertiría al Concejo en un notario de la Administración de Claudia López. Por eso estamos expectantes de cómo se desarrollará el proceso”, señaló el concejal Forero a este periódico.

Añadió, no obstante, que pese a las diferencias ideológicas que tiene con el presidente de la Comisión del Plan, el concejal del Polo Celio Nieves, “tengo un excelente concepto de él y creo que no cederá ante esas pretensiones de la Administración. Pero de buena fuente sé que sí lo planteó y que lo planteó la alcaldesa”, finalizó diciendo el concejal Forero, quien dijo que este ruido, sumado a la carta que mandó la semana pasada la Secretaría de Planeación al Concejo, sobre cómo debería conducirse el debate, están generando malestar.