Hoy comenzarán a implementarse en Bogotá dos modelos que reconfigurarán la movilidad y los comparendos de tránsito de la capital: el primero de ellos es un sistema de cobro por parqueo en vía denominado “Zona de parqueo pago”, que será administrado por la Terminal de Transportes. Y el segundo es el nuevo cuerpo de Agentes de Tránsito Civiles.

Estas dos nuevas medidas entran a sumarse al "Pico y placa solidario", a las fotomultas y, en términos generales, a todas las normas de tránsito que la ciudadanía debe tener presentes. Por lo mismo, y para que los capitalinos no se pierdan, ¡Ojo! con las reglas del juego para el tránsito en Bogotá vigentes.

Zona de parqueo pago: este modelo de parqueo en vía comenzará a implementarse en el perímetro delimitado por las calles 94 y 76, entre la carrera 11 y la Autopista Norte. Las autoridades han aclarado que no incorpora un contrato de depósito de bienes, lo que significa que el usuario paga por el uso del espacio público, no por el cuidado del vehículo; este es el recaudo de una tasa que el Concejo Distrital autorizó por el uso transitorio de las zonas.

Adicionalmente, en el marco de esta medida los usuarios deberán pagar por anticipado mediante dos mecanismos: a través de los facilitadores que harán parte de este programa o utilizando una aplicación móvil (que estará disponible en diciembre) dispuesta para que las personas hagan una autogestión, descarguen la aplicación, se registren como usuarios, registren sus vehículos y efectúen los pagos por vía electrónica.

Cepo comenzará a funcionar en dos semanas: durante las primeras dos semanas de noviembre, como parte de la labor pedagógica que adelanta la Terminal, no se cobrarán sanciones, tampoco se hará uso del cepo. No obstante, esta medida sancionatoria sí empezará a implementarse. ¿Cómo funcionará?

El cepo se comenzará a instalar en caso de que el usuario no cumpla con la regla de hacer el pago por anticipado de sus fracciones correspondientes a 30 minutos por el tiempo que deseaba parquear. El facilitador detectará que hay un vehículo que no ha realizado el pago. Ahí se generará una ventana de tiempo de 30 minutos para que el usuario regularice su situación de pago. Si en ese periodo eso no ocurre el personal puede instalar el inmovilizador.

Para su retiro, los usuarios primero deberán pagar por el tiempo que hicieron uso del espacio público, y después deberán cancelar $90 mil (los vehículos) y $63 mil (las motocicletas) por su desinstalación.

Nuevo Cuerpo de Agentes de Tránsito Civiles: hoy también comenzará a funcionar el nuevo Cuerpo de Agentes de Tránsito Civiles, el cual ayudará a reforzar y complementar las labores que realiza la Policía de Tránsito de Bogotá para dar mayor gestión al tráfico de la ciudad. Aclaración: además de ser facilitadores de tránsito, ellos podrán imponer comparendos y sanciones. Para efectos prácticos tendrán las mismas funciones que la Policía de Tránsito.

Este será un grupo de empleados públicos investidos de autoridad como Agentes de Tránsito y Transporte vinculados legal y reglamentariamente a la Secretaría Distrital de Movilidad. Primero habrá dos semanas de pedagogía alrededor de este nuevo esquema de vigilancia y a partir del 17 de noviembre se empezará con el cobro y las sanciones correspondientes.

El "Pico y placa solidario" se mantiene: el primero de septiembre la Secretaría de Movilidad anunció nuevas medidas para la reglamentación del "Pico y placa solidario", un modelo que comenzó a funcionar en la capital en septiembre del año pasado.

Las nuevas modificaciones incluyeron la posibilidad de sacar el permiso por un día, un mes o un semestre, lo que a su vez alteró las tarifas diferenciales, dependiendo de las características del vehículo o su impacto ambiental, y la Secretaría también determinó que los vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán una tarifa más alta.

En septiembre, Movilidad argumentó que la transición a un escenario de cobros o tarifas diferenciados permitiría que las personas propietarias y conductoras de los vehículos particulares consideren dichos impactos en sus decisiones de viaje y de adquisición de vehículos.

Con corte al 26 de octubre, la Secretaría de Movilidad confirmó a EL NUEVO SIGLO que se han recaudado más de $7 mil millones y se han otorgado más de 12.600 permisos de circulación con el "Pico y placa solidario" entre diarios, mensuales y semestrales. Adicionalmente, se han recaudado $177 millones de aportes voluntarios para el Programa Bogotá Solidaria en Casa.

Fotomultas: durante 2020, la Alcaldía de Bogotá tuvo que suspender la imposición de comparendos por fotomultas. La Corte Constitucional había establecido que la responsabilidad por infracciones de tránsito registradas en las cámaras es individual, por lo que las fotomultas debían asignarse a la persona que va conduciendo en el momento de la infracción y no al dueño del vehículo.

Por lo mismo, en febrero de este año la Secretaría de Movilidad ajustó los procedimientos internos de la medida, y el secretario de esta cartera, Nicolás Estupiñán, advirtió con claridad que la cartera está cumpliendo con la orden de la Corte Constitucional (033) y “en la actualidad ningún ciudadano es declarado contraventor de manera automática sin que se le haya identificado plenamente".

Ahora bien, ante la pregunta de ¿cuántos comparendos se han impuesto en el 2021 a través de dicho mecanismo y cuántas infracciones por exceso de velocidad se han registrado?, la Secretaría dijo a este medio que del primero de enero al 30 de septiembre se han impuesto 119.690 comparendos por cámaras fotomultas.

Con corte a la misma fecha se han registrado 50.245 infracciones por exceso de velocidad, y se han impugnado 4.613 comparendos a través de este mecanismo.

Morosos podrán acceder a descuentos

En estos momentos hay dos caminos que tienen los morosos de tránsito para ponerse al día con sus obligaciones; la primera de ellas es a través del Rescate Económico y Social (Acuerdo 816 del 25 de agosto de 2021), que establece lo siguiente: las personas con multas de tránsito entre el 12 de marzo del año pasado y el 27 de agosto del presente año, podrán acceder al 60% de descuento del capital de la deuda y del 100% de los intereses de mora. El plazo máximo para acogerse a este beneficio será el 15 de diciembre del 2021.

Y el otro es a través de la Ley de Inversión Social (Ley 2155 de 14 de septiembre de 2021). Esta ruta establece que las personas con multas de tránsito de vehículos hasta el 30 de junio del 2021, podrán acceder a un descuento del 50% de la deuda sin intereses de mora entre el 15 de agosto del 2021 y el 14 de mayo del 2022; y un descuento del 20% de la deuda sin intereses de mora entre el 15 de mayo del 2022 y el 14 de septiembre del mismo año.

Para las personas con multas de tránsito de motocicletas hasta el 30 de junio 2021, estas tendrán un descuento del 80%, del 60% y del 40% de la deuda sin intereses de mora en las mismas fechas arriba mencionadas para los vehículos. Tendrán un plazo máximo de un año para acogerse a este beneficio desde su entrada en vigencia.

Todo esto aplica, recordó la Secretaría de Movilidad, a excepción de las multas por conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.